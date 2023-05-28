Війська РФ ввечері обстріляли Куп’янськ і Циркуни на Харківщині: загинув місцевий житель. ФОТОрепортаж
Унаслідок ворожих обстрілів ввечері у суботу на Харківщині чоловік загинув, жінка отримала тілесні ушкодження.
Про це повідомили в обласній поліції, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині чоловік загинув, жінка отримала тілесні ушкодження.
Ввечері 27 травня військові росії нанесли удари з артилерії по місту Куп’янськ та селу Циркуни.
В місті Куп’янськ в результаті обстрілу загинув 60-річний місцевий мешканець. Чоловік знаходився на подвір’ї будинку.
В селі Циркуни отримала осколкові поранення жінка 1944 року народження. Її доставили до лікарні.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
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