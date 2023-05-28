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Війська РФ ввечері обстріляли Куп’янськ і Циркуни на Харківщині: загинув місцевий житель. ФОТОрепортаж

Унаслідок ворожих обстрілів ввечері у суботу на Харківщині чоловік загинув, жінка отримала тілесні ушкодження.

Про це повідомили в обласній поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині чоловік загинув, жінка отримала тілесні ушкодження.

Ввечері 27 травня військові росії нанесли удари з артилерії по місту Куп’янськ та селу Циркуни.

В місті Куп’янськ в результаті обстрілу загинув 60-річний місцевий мешканець. Чоловік знаходився на подвір’ї будинку.

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В селі Циркуни отримала осколкові поранення жінка 1944 року народження. Її доставили до лікарні.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Війська РФ ввечері обстріляли Куп’янськ і Циркуни на Харківщині: загинув місцевий житель 01
Війська РФ ввечері обстріляли Куп’янськ і Циркуни на Харківщині: загинув місцевий житель 02
Війська РФ ввечері обстріляли Куп’янськ і Циркуни на Харківщині: загинув місцевий житель 03
Війська РФ ввечері обстріляли Куп’янськ і Циркуни на Харківщині: загинув місцевий житель 04
Війська РФ ввечері обстріляли Куп’янськ і Циркуни на Харківщині: загинув місцевий житель 05
Війська РФ ввечері обстріляли Куп’янськ і Циркуни на Харківщині: загинув місцевий житель 06
Війська РФ ввечері обстріляли Куп’янськ і Циркуни на Харківщині: загинув місцевий житель 07
Війська РФ ввечері обстріляли Куп’янськ і Циркуни на Харківщині: загинув місцевий житель 08

Автор: 

обстріл (28472) Харківщина (6054)


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28.05.2023 00:15 Відповісти
Требуются пояснения, Циркуны это на карте фактически окружная Харькова. Какая артиллерия может обстреливать если рашистов отогнали на расстояние не позволяющее использовать ствольную артиллерию?
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28.05.2023 08:04 Відповісти
 
 