Війська РФ ввечері обстріляли Куп’янськ і Циркуни на Харківщині: загинув місцевий житель. ФОТОрепортаж

Унаслідок ворожих обстрілів ввечері у суботу на Харківщині чоловік загинув, жінка отримала тілесні ушкодження.

Про це повідомили в обласній поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині чоловік загинув, жінка отримала тілесні ушкодження.

Ввечері 27 травня військові росії нанесли удари з артилерії по місту Куп’янськ та селу Циркуни.

В місті Куп’янськ в результаті обстрілу загинув 60-річний місцевий мешканець. Чоловік знаходився на подвір’ї будинку.

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В селі Циркуни отримала осколкові поранення жінка 1944 року народження. Її доставили до лікарні.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.















