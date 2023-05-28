Випуск 2023 року в Київському військовому ліцею імені Богуна. ФОТОрепортаж
У Київському військовому ліцею імені Івана Богуна відбувся випуск 299 учнів, серед яких – 25 дівчат.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Фейсбуку.
Зазначається, що більшість випускників продовжать навчання у військових вишах, стануть офіцерами та створюватимуть нову генерацію Збройних сил України.
Випускні урочистості відкрив начальник ліцею, Герой України генерал-майор Ігор Гордійчук.
Топ коментарі
+45 Urs
показати весь коментар28.05.2023 01:56
+30 Яр Холодний
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+24 Альтер Эго #551115
показати весь коментар28.05.2023 01:52
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Україна!
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Чому начальник Потєхін та замісник Мостипака наживаються на ремонтах та їдальні, розкрадаючи кошти? Квартиру купив, автівку поміняв - це не показник "гарної" роботи? Методи Гордійчука тхнуть совком, всіх незгодних виганяє з роботи особливо пенсіонерів. Була англічанка пенсійного віку, але стажувалась в НАТО, об.їздила півсвіту, вільно володіла мовою. Вигнали за те, що було 65 років! Щодо рівня випусників - він постійно знижується, з математики на іспитах половина двійок. Взяли переселенку з Донбасу. Ви б почули стенограму як він проводить збори колективу - це жах. Ще раз повторю - він психічно неадекватна людина. Є маса більш достойних людей на цю посаду. Хай людина лікується...