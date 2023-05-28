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Випуск 2023 року в Київському військовому ліцею імені Богуна. ФОТОрепортаж

У Київському військовому ліцею імені Івана Богуна відбувся випуск 299 учнів, серед яких – 25 дівчат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Фейсбуку.

Зазначається, що більшість випускників продовжать навчання у військових вишах, стануть офіцерами та створюватимуть нову генерацію Збройних сил України.

Випускні урочистості відкрив начальник ліцею, Герой України генерал-майор Ігор Гордійчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Київському військовому ліцеї ім. Богуна відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО випускникові Віталію Гончаруку. ФОТОрепортаж

Випуск 2023 року в Київському військовому ліцею імені Богуна 01
Випуск 2023 року в Київському військовому ліцею імені Богуна 02
Випуск 2023 року в Київському військовому ліцею імені Богуна 03
Випуск 2023 року в Київському військовому ліцею імені Богуна 04
Випуск 2023 року в Київському військовому ліцею імені Богуна 05
Випуск 2023 року в Київському військовому ліцею імені Богуна 06
Випуск 2023 року в Київському військовому ліцею імені Богуна 07
Випуск 2023 року в Київському військовому ліцею імені Богуна 08
Випуск 2023 року в Київському військовому ліцею імені Богуна 09

Автор: 

ліцей (47) навчання (579) Гордійчук Ігор (7)


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Топ коментарі
+45
напомню

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28.05.2023 01:56
+30
Головне - керівник ліцею - не "паркетний"! Лице бойового війська Він розуміє достеменно - кого і для чого готує! Бо сам "попоїв тих хлібів"
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28.05.2023 04:09
+24
Дякую за фото і репортаж!
Україна!
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28.05.2023 01:52
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Дякую за фото і репортаж!
Україна!
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28.05.2023 01:52 Відповісти
напомню

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28.05.2023 01:56 Відповісти
Головне - керівник ліцею - не "паркетний"! Лице бойового війська Він розуміє достеменно - кого і для чого готує! Бо сам "попоїв тих хлібів"
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28.05.2023 04:09 Відповісти
Ви не знаєте його особисто. Таких військових зараз буде - тисячі, але без психічних відхилень як в Гордійчука. Як керівник він автократор, тиран та сумасброд. Так патріотичний, але якось дивно. Чому на території Боярського підрозділу ліцею вільно діяла церква МП, де зомбували кадетів типовими кліше про срюзке мір?
https://zn.ua/ukr/WORLD/svjashchenik-upts-mp-viv-prorosijsku-propahandu-u-tserkvi-pri-kijivskomu-vijskovomu-litseji-im-ibohuna.html
Чому дозволив обікрати храм ?
https://argumentua.com/novini/svyashchenik-upts-mp-ob-krav-khram-pri-ki-vskomu-v-iskovomu-l-tse-m-boguna
Чому начальник Потєхін та замісник Мостипака наживаються на ремонтах та їдальні, розкрадаючи кошти? Квартиру купив, автівку поміняв - це не показник "гарної" роботи? Методи Гордійчука тхнуть совком, всіх незгодних виганяє з роботи особливо пенсіонерів. Була англічанка пенсійного віку, але стажувалась в НАТО, об.їздила півсвіту, вільно володіла мовою. Вигнали за те, що було 65 років! Щодо рівня випусників - він постійно знижується, з математики на іспитах половина двійок. Взяли переселенку з Донбасу. Ви б почули стенограму як він проводить збори колективу - це жах. Ще раз повторю - він психічно неадекватна людина. Є маса більш достойних людей на цю посаду. Хай людина лікується...
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28.05.2023 12:41 Відповісти
НЕ подобається? Пиши Залужному - хай міняє! (Якщо є за що) Знаю одного офіцера запасу Ще в 2015-го пішов інструктором на Десну Там готував мобілізованих Ненавиділи страшно - бо "ганяв до сьомого поту" А коли "гахнуло" - він з цим підрозділом поїхав на Донбас Ворога спинили (під Мар"їнкою) Втрати його підрозділу (порівняно з іншими) були мінімальними І підлеглі його хвалили - за те що навчив воювать! Так що "самодурство" від "самодурства" може відрізняться!
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28.05.2023 12:53 Відповісти
Може, згоден. Ви не знаєте його особисто, не бачили та не чули його методів. Тому це для вас балачки. Він патріот, але приклад штурму та утримання під вогнем Саур Могили характеризує його суть. В лоб перти не треба, завди треба розраховувати можливі втрати та переваги від захоплення. висоти. https://project.liga.net/projects/saur_mogila/
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28.05.2023 13:07 Відповісти
Ти сам хоч раз у бою був? У Шота Руствелі вислів є в його поемі "Всякий мнит себя стратигом видя бой со стороны!"
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28.05.2023 13:19 Відповісти
Кожний судить в міру своєї зіпсованості!
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28.05.2023 04:06 Відповісти
Коли я вчився, в нас випуск був 26 червня. Останній дзвоник був 25 травня і після нього нас погнали у музей ВОВ прибирати територію.)
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28.05.2023 05:52 Відповісти
Згоден з кожним словом.У клоуна руки по плечі в крові українців.Нажаль 73% обрали нам всім палача.
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28.05.2023 08:43 Відповісти
Красавчики і красавиці !
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28.05.2023 09:08 Відповісти
Красуні....☺️
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28.05.2023 10:18 Відповісти
Успіхів, хлопці та дівчата! Чи то правильніше, майбутні панове Офіцери ЗСУ!
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28.05.2023 10:10 Відповісти
Рідненькі, бережи та допомагай вам всім Господь і Матінка Богородиця
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28.05.2023 10:37 Відповісти
 
 