Випуск 2023 року в Київському військовому ліцею імені Богуна. ФОТОрепортаж

У Київському військовому ліцею імені Івана Богуна відбувся випуск 299 учнів, серед яких – 25 дівчат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Фейсбуку.

Зазначається, що більшість випускників продовжать навчання у військових вишах, стануть офіцерами та створюватимуть нову генерацію Збройних сил України.

Випускні урочистості відкрив начальник ліцею, Герой України генерал-майор Ігор Гордійчук.

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