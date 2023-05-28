Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Голосіївському районі рятувальники ліквідували пожежу на території підприємства на площі 1200 кв.м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

































Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки масованої атаки дронами на Київ: загинув чоловік, двоє поранених. ФОТОрепортаж

За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв. Згодом з'ясувалося, що ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині.