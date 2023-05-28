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Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Голосіївському районі рятувальники ліквідували пожежу на території підприємства на площі 1200 кв.м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС 01
Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС 02
Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС 03
Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС 04
Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС 05
Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС 06
Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС 07
Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС 08
Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС 09
Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС 10
Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС 11
Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС 12
Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС 13
Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС 14
Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС 15
Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС 16

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки масованої атаки дронами на Київ: загинув чоловік, двоє поранених. ФОТОрепортаж

За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв. Згодом з'ясувалося, що ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині.

Автор: 

Київ (19466) обстріл (28472) пожежа (4327) ДСНС (5106) Повітряні атаки на Київ (755)


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Дякуємо, хлопці. Бережіть себе. Бог у поміч
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28.05.2023 10:41 Відповісти
Голосеевский район должен объявить войну Ирану.
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28.05.2023 10:46 Відповісти
Толябы им отомстят
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28.05.2023 10:56 Відповісти
Гляньте фильм(1984года) Нити-там Мировая война началась из за Ирана...
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28.05.2023 11:56 Відповісти
Й***на Мокша. Я чув бухи-бахи.
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28.05.2023 10:54 Відповісти
Окупанти незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе. Джерело:

Вот жеж уроды! Это же нарушение законов и обычаев войны! Ну разве так можно!? .....

Гениальная отмазка, тому кто ее сформулировал нужно дать орден.
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28.05.2023 12:34 Відповісти
 
 