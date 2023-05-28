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Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріли Курахового, Костянтинівки, Сіверська та Лиманської громади, одна людина загинула, - ОВА. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - поцілили у промзону, без жертв.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донецькому напрямку у Кураховому поранено двоє людей, пошкоджено приватний будинок. На території громади також під вогнем Острівське — пошкоджено 4 будинки. На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Костянтинівці. У місті пошкоджено 14 приватних будинків, 3 ділянки газогону та електромережа. У Часовоярській громаді пошкоджено 7 будинків",- йдеться в повідомленні.

У Сіверську внаслідок обстрілів зруйновано будинок та нежитлове приміщення. Окупанти 4 рази обстріляли з "Градів" Торське та Зарічне Лиманської громади.

За добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 3.

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Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріли Курахового, Костянтинівки, Сіверська та Лиманської громади, одна людина загинула, - ОВА 01
Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріли Курахового, Костянтинівки, Сіверська та Лиманської громади, одна людина загинула, - ОВА 02
Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріли Курахового, Костянтинівки, Сіверська та Лиманської громади, одна людина загинула, - ОВА 03
Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріли Курахового, Костянтинівки, Сіверська та Лиманської громади, одна людина загинула, - ОВА 04
Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріли Курахового, Костянтинівки, Сіверська та Лиманської громади, одна людина загинула, - ОВА 05

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459) Кириленко Павло (907)


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