Із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого на блокпості збив суддя Тандир, попрощалися у Тальному, - МВС. ФОТОрепортаж

У Тальному на Черкащині сотні людей прийшли провести в останню путь Вадима Бондаренка, збитого на блокпості при в’їзді до Києва 26 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

















Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира.