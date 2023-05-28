Із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого на блокпості збив суддя Тандир, попрощалися у Тальному, - МВС. ФОТОрепортаж
У Тальному на Черкащині сотні людей прийшли провести в останню путь Вадима Бондаренка, збитого на блокпості при в’їзді до Києва 26 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.
У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.
Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.
Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира.
Топ коментарі
+36 Алексей Королевский #552373
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+31 Микола Мазуренко #551183
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+19 Lis Pedersen #555472
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Не розумію чьому побратими не розцінили це як напад на блокпост, та не відкрили вогонь на враження?
Так розьясніть як дитині, але за літерою закону
Ну одне слово "инструкция" це ганьба
при нападі на нацгвардійця в воєнний час побратими не можуть відкривати вогонь на враження бо у них є "инструкция".
Ти дибільне троленятко. Більш на тебе не рагую
(бухим за кермом я би давав довічне)
(ну, или пару прокурворских шавок за горло подержать - вспомните Сашка Билого и как быстро его ликвидировала авакянская сволочь)
Ні...він теж думав..."что...можна порешать"
будинок не розкішний,
робітнича сім'я середнього достатку...
але товста п'яна свиня, яка купaєтьcя в розкoшi і має мільйони, позбавила хлопця життя і хочe уникнути відповідальності 😠
Вічна пам'ять Герою...
Це середній достаток? Де? В Гватемлі? Та навіть і там це не рахується "середній достаток" а бідося.
та хвойди-депутани ніколи на це не підуть, на такі зміни у жиДДі проти себе-любІмих..
- а отже - війна з гнидами на винищення: у них - своє печерне кривосуддя та у кожного легальна-кумовська зброя, у нас - нічого, окрім честі (у кого вона-таки є), ну, може якась зброя.... баланс такий собі
Головне, щоб убивці не заважали вчинити прикре самогубство!!
Пильнуймо де убивця Захисника України, буде перетинати кордон України….
Пильнуймо Україну та дії заробітчан привладних!!
А покидьку максимальний строк.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!