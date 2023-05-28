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Із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого на блокпості збив суддя Тандир, попрощалися у Тальному, - МВС. ФОТОрепортаж

У Тальному на Черкащині сотні людей прийшли провести в останню путь Вадима Бондаренка, збитого на блокпості при в’їзді до Києва 26 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС. 

Із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого на блокпості збив суддя Тандир, попрощалися у Тальному, - МВС 01
Із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого на блокпості збив суддя Тандир, попрощалися у Тальному, - МВС 02
Із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого на блокпості збив суддя Тандир, попрощалися у Тальному, - МВС 03
Із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого на блокпості збив суддя Тандир, попрощалися у Тальному, - МВС 04
Із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого на блокпості збив суддя Тандир, попрощалися у Тальному, - МВС 05
Із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого на блокпості збив суддя Тандир, попрощалися у Тальному, - МВС 06
Із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого на блокпості збив суддя Тандир, попрощалися у Тальному, - МВС 07
Із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого на блокпості збив суддя Тандир, попрощалися у Тальному, - МВС 08

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира.

Автор: 

ДТП (4467) похорон (1284) Олексій Тандир (46)


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Топ коментарі
+36
Вічна пам'ять
Не розумію чьому побратими не розцінили це як напад на блокпост, та не відкрили вогонь на враження?
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28.05.2023 15:59
+31
З суддями треба щось робити, прямо якась банда недоторканих.
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28.05.2023 16:01
+19
подивіться де жив Вадим...
будинок не розкішний,
робітнича сім'я середнього достатку...
але товста п'яна свиня, яка купaєтьcя в розкoшi і має мільйони, позбавила хлопця життя і хочe уникнути відповідальності 😠
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28.05.2023 16:31
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Вічна пам'ять
Не розумію чьому побратими не розцінили це як напад на блокпост, та не відкрили вогонь на враження?
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28.05.2023 15:59 Відповісти
Пусть сидит. А хлопцы отработали по инструкции. Это не блокпост на линии фронта.
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28.05.2023 16:04 Відповісти
Кто? оно сядет???
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28.05.2023 16:06 Відповісти
В данном случае, как и в аналогичных, все зависит от граждан Украины. Будут отслеживать ситуацию общественность и СМИ - сядет. Это он у себя в суде - царь и воинский начальник, а для серьезных мужчин во власти - мелкая зашквареная сявка, подрывающая рейтинг перед выборами. И, если внимание от него не уйдет, сядет аж бегом. Но только внимание от него уйдет - так сразу все и порешает. Абсолютно уверен, что, если бы не резонанс, его бы даже не арестовали.
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28.05.2023 17:29 Відповісти
Кстати, как вариант. ДБР служба еще довольно молодая и, в качестве самоутверждения и создания имиджа, с целью напугать топ чиновников и склонить к сотрудничеству в дальнейшем, этого судью может и довести до реального срока.
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28.05.2023 18:17 Відповісти
Та дай Бог. Будем посмотреть. Вот тут заброшенная судебная реформа себя и покажет.
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28.05.2023 18:32 Відповісти
загроза життю... при чому лінія фронту ?? Сірожа? ти уставу обчитався??
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28.05.2023 16:06 Відповісти
Да, устав надо читать. Или если автомат в руках ты Господь Бог?
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28.05.2023 16:32 Відповісти
устав-не догма а руководство к действию... туварищ тупий сержант
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28.05.2023 16:38 Відповісти
руководство к действию, Вася. руководство.
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28.05.2023 16:47 Відповісти
В вирі новин загубиця те що цю тварюку тихенько випустили, а хлопця нема. Не знаю як з юридичної точки зору, але впевнений що не зупинка на вимогу, та збиття чергового на блок посту можна кваліфікувати як напад. Тим паче в воєнний час. А напад на блок пост це відкриття вогню на воаження
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28.05.2023 16:12 Відповісти
Вот именно что не знаете как положено действовать в такой ситуации.
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28.05.2023 17:02 Відповісти
"вот іменно" скажіть що б порушили хлопці?
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28.05.2023 18:10 Відповісти
Пойдите на тот блокпост и попросите у них иструкцию. Вы ребенок или слабоумный?
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28.05.2023 18:13 Відповісти
Це ви з себе "експерта" корчите, так скажіть в чьому хлопчі не могли відкрити вогонь? Юридично? Не забувайте воєнний час.
Так розьясніть як дитині, але за літерою закону
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28.05.2023 18:24 Відповісти
Пойдите на тот блокпост и попросите у них иструкцию. Вы ребенок или слабоумный? Что не понятно? Я не стоял на том блокпосту. А Вы там стояли и инструкции читали?
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28.05.2023 18:26 Відповісти
"инструкция"? Це нац гвардія, а там є устав, а не "инструкция", чи ви прихильник "що скажуть зверху то є" інстукция"".
Ну одне слово "инструкция" це ганьба
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28.05.2023 18:34 Відповісти
Леша, найди мне Устав Нацгвардии. В 4 частях, ну как общевойсковой. Потому что Устав в Украине один. Как можешь ты, Леша, такого не знать? ААААА Устав Нацгвардии
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28.05.2023 18:41 Відповісти
Леша і на ти будеш зі своїми друзями в канаві спілкуватись,
при нападі на нацгвардійця в воєнний час побратими не можуть відкривати вогонь на враження бо у них є "инструкция".
Ти дибільне троленятко. Більш на тебе не рагую
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28.05.2023 18:49 Відповісти
Леша, ты Вася. Парни сделали все правильно. Ты туп, Вася. Зря тебя Лешей назвали. Ну вот откуда вы такие беретесь? Ну хотя бы скажи где ты служил?
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28.05.2023 18:51 Відповісти
для Сєргєя. Ні фіга не по інструкції. По цьому випадку є багато питань і до чергової зміни на блок посту. На підїзді до цього (і будь якого) блокпосту завчасно виставлено ряд дорожніх знаків з обмеженням швидкості 60-50-30-10-5- STOP. На цьому блок-посту зазвичай є з десяток різних озброєних силовиків. 1-2 нацгвардійці задіяні для перевірки документів/огляду двох смуг основного проїзду та справа відведена окрема смуга для військових та автобусів/маршруток. За інстукцією перевіряючого товариша повинен страхувати інший військовослужбовець, який знаходиться поза сектором можливого ураження (бажано за якимось укриттям). У чергової зміни був час щоб помітити наближення автомобіля, що явно перевищує дозволену швидкість, та відреагувати на це. У військовий час для зупинки може застосовуватися вогнепальна зброя. Навіть, якщо загиблий відволікся на встановлення огородження, авто повинні були зупинити товариші.
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28.05.2023 18:29 Відповісти
Ну так авто товарищи задержали и водителя арестовали. В Вашем комментарии нет слов "огонь на поражение без предупреждения". Или есть такое на блокпостах Киева?
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28.05.2023 18:35 Відповісти
Водій зупинився сам. Після наїзду на нацгвардійця. Вогонь по колесах - ось і все попередження.
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28.05.2023 18:41 Відповісти
Автомобиль остановился и хлопцы просто так постреляли по колесам... Вася, твои руки просят автомат чтобы пострелять куда попало...
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28.05.2023 18:44 Відповісти
Автомобіль зупинився через мертів 30 після наїзду. Фото з місця трагедії бачив? Настрілявся трохи. І не куди попало. Треба буде ще "постріляти" - знаю як і куди.
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28.05.2023 18:51 Відповісти
Жудь... 🥺 Вічна пам'ять...
(бухим за кермом я би давав довічне)
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28.05.2023 16:01 Відповісти
З суддями треба щось робити, прямо якась банда недоторканих.
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28.05.2023 16:01 Відповісти
В Індії їх називають кастою недоторканих, тобто до них гидко навіть торкатися)але то приклад несправедливого та архаїчного ставлення до людини, а от у нас судді досудилися до такого ставлення від людей!((
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28.05.2023 17:04 Відповісти
каста обнаглілих підарасів
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28.05.2023 16:06 Відповісти
вішати.. на гіляках стануть доторкані
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28.05.2023 16:08 Відповісти
Ця система згнила геть уся ! І вона не змінеться ніколи.
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28.05.2023 16:13 Відповісти
Ну, конечно, если сидеть на попе ровно, система никогда не изменится. Меня вот реально удивляют украинцы - в стране, в которой все партии принадлежат олигархам, они возмущаются несправедливостью, творимой этими самыми олигархами, их окружением и близким обслуживающим персоналом (включаю судей). А как вы себе это представляете? Олигарх (ну или группа реально богатых людей (такой себе коллективный олигарх)) потратил кучу денег, провел в парламент свою партию и говорит депутатам - ну вы там, это, чтобы все равны были перед законом и, если я не прав - то и ко мне по всей строгости - главное народное благо. Пока в Украине не будет партии среднего класса (мелкий, средний бизнес, самозанятые люди, высокооплачиваемые квалифицированные работники) никакой справедливости и близко не будет. Два майдана и даже война - условия необходимые, но не достаточные для построение социально ориентированного государства. Пока народ Украины сам не займется установлением справедливости для себя - никто ему это не сделает. Но это процесс очень не быстрый.
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28.05.2023 17:54 Відповісти
намного быстрее будет если с пару судей привселюдно шкуру содрать...

(ну, или пару прокурворских шавок за горло подержать - вспомните Сашка Билого и как быстро его ликвидировала авакянская сволочь)
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28.05.2023 18:53 Відповісти
Не согласен. Сами же пишите про Сашка Билого и чем он закончил. Страну менять надо, а не самосудом заниматься. Против самосуда у власти довольно мощный аппарат принуждения имеется, что подтверждает история с Сашком
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28.05.2023 19:02 Відповісти
Да тот же пример с великими визирями Османской империи - их чуть ли ни каждый год казнили. И что вновь назначенный не воровал?
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28.05.2023 19:05 Відповісти
Хлопці хто там мавіками займається, скиньте вог на голову томі підару
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28.05.2023 16:16 Відповісти
Тандира треба використати як камікадзе. Такі випадки можливі тільки тому, що мразота при владі відчуває свою безнаказанність
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28.05.2023 16:17 Відповісти
Вічна пам'ять, він загинув на посту як Герой. Дуже хочеться, що це падло не відпетляло і одержало по заслузі.
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28.05.2023 16:19 Відповісти
"Маладиє рєґіони" під франшизою "слуг" було обрано мудрим нарідом в 2019 за допомогою оманського Віслюка і його бородатої бабушкі
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28.05.2023 16:21 Відповісти
Це вже нам показують і неодноразово, що наші судді не живуть по тим законам, якими вони судять, як вся влада. Суддя, який би знав і поважав закон і знав, що буде відповідати, то вчинив би це? Сів би за кермо нетверезий?
Ні...він теж думав..."что...можна порешать"
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28.05.2023 16:24 Відповісти
Значить це не вперше. Бутилку в машині знайшли. "….це з минулого разу залишилась". Все , занавєс
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28.05.2023 16:42 Відповісти
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28.05.2023 16:27 Відповісти
Семье хлопца глубокие соболезнования.а ****** фемиды-на палю..................хоть бы **** на суде произнес соболезнования семье....................вот же ********.............................................................................
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28.05.2023 16:29 Відповісти
подивіться де жив Вадим...
будинок не розкішний,
робітнича сім'я середнього достатку...
але товста п'яна свиня, яка купaєтьcя в розкoшi і має мільйони, позбавила хлопця життя і хочe уникнути відповідальності 😠
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28.05.2023 16:31 Відповісти
Я постійно переглядаю фоторепортажі загиблих воїнів у нашій області, так ось, у всіх полеглих будиночки приблизно такі ж, як і у Вадима. Враження, що війна справа бідних тільки...

Вічна пам'ять Герою...
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28.05.2023 18:21 Відповісти
робітнича сім'я середнього достатку.

Це середній достаток? Де? В Гватемлі? Та навіть і там це не рахується "середній достаток" а бідося.
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30.05.2023 13:33 Відповісти
те, що таке твОрить суддя (перевищення швидкості, бухий, визвав групу підтримки рЄшал, не пройшов драгера на місці, імітація хворого у суді..), має бути обтяжуючою обставиною при розглядах у пристОйних судах, так саме, як і натяки обвинувачуваних на свій статус та "знайомства", кожен натяк - +1рік до сроку у буцигарні..
та хвойди-депутани ніколи на це не підуть, на такі зміни у жиДДі проти себе-любІмих..
- а отже - війна з гнидами на винищення: у них - своє печерне кривосуддя та у кожного легальна-кумовська зброя, у нас - нічого, окрім честі (у кого вона-таки є), ну, може якась зброя.... баланс такий собі
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28.05.2023 16:33 Відповісти
Кари, убивцям Українців, страшної кари!!!
Головне, щоб убивці не заважали вчинити прикре самогубство!!
Пильнуймо де убивця Захисника України, буде перетинати кордон України….

Пильнуймо Україну та дії заробітчан привладних!!
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28.05.2023 16:39 Відповісти
RIP .

А покидьку максимальний строк.
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28.05.2023 16:48 Відповісти
Того тандира треба було застрелити при нападі на блокпост
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28.05.2023 16:56 Відповісти
Тепер же пізно. От це вам приклад крилатої фрази "ми за всіх помстимось". Де ж були дружбани коли їх друга замочив пияк? Не мали набоїв у автоматах?
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30.05.2023 13:37 Відповісти
Моя Черкащина в траурі через п'яного судді! Як таке може бути. Вічна Пам'ять земляку,Ганьба таким захисникам закону і покарання
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28.05.2023 17:15 Відповісти
Цей внутрішний ворог найстрашніший, і втрати від нього найболючиші.
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28.05.2023 17:18 Відповісти
R.I.P
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28.05.2023 17:28 Відповісти
якщо НЕБУДЕ РАДИКАЛЬНИХ ЗМІН зараз по всіх СУДДЯХ,то навпевне потрібно виганяти просто з ВЛАДИ всіх хто там тепер Є!!а заодно порпошенків тимошенків і вСІХ олігархів-РЕВОЛЮЦІЯ так РЕВОЛЮЦІЯ---куля в лоб-і повернення всього ВКРАДЕНОГО--садимо яценюка авакова попрошенка бойка з К в КПЗ і сидиш там поки не прийдуть гроші,доречі САМЕ ТАК КАЗАВ робити марчук-а він знав що говорить-ЯКІ ПРОБЛЕМИ!!і бутус-ов взялося не знаю звідки-мав би говорити хоча про таке,чи СТРЬОМНО!!??
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28.05.2023 18:07 Відповісти
Це питання до влади у них у выдомості суді та прокурори ,на яких вони працують, бачили хатинку хлопця , а потім подивитись на хатинки судів при владі , та що ? влада не могла з цим щось робить останні років 30? вони працюють на них)
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28.05.2023 19:43 Відповісти
А й вірно, чому такі привілеї для суддів? Тпи паче в Україні, тим паче сьогодні
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28.05.2023 19:55 Відповісти
казать що судья підорас це м'яко сказано він ще вбивця. А це око за око
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28.05.2023 19:50 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.05.2023 00:51 Відповісти
Чому так ? -
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29.05.2023 11:57 Відповісти
 
 