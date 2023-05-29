Влучань не зафіксовано, уламки ракет та дронів пошкодили житлові будинки та об’єкти інфраструктури у кількох районах Київщини, - поліція. ФОТОрепортаж

Ворог вчергове атакував вночі Київську область. 28 травня рашисти обстріляли регіон крилатими ракетами та безпілотниками.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки Силам протиповітряної оборони практично усі ворожі цілі були знищені. Внаслідок атаки маємо пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області. Загиблих та потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.

Поліція Київщини продовжує встановлення місць падіння уламків ворожих повітряних об’єктів та фіксує наслідки нічної атаки.

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