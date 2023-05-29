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Влучань не зафіксовано, уламки ракет та дронів пошкодили житлові будинки та об’єкти інфраструктури у кількох районах Київщини, - поліція. ФОТОрепортаж

Ворог вчергове атакував вночі Київську область. 28 травня рашисти обстріляли регіон крилатими ракетами та безпілотниками.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки Силам протиповітряної оборони практично усі ворожі цілі були знищені. Внаслідок атаки маємо пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області. Загиблих та потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.

Поліція Київщини продовжує встановлення місць падіння уламків ворожих повітряних об’єктів та фіксує наслідки нічної атаки.

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Влучань не зафіксовано, уламки ракет та дронів пошкодили житлові будинки та об’єкти інфраструктури у кількох районах Київщини, - поліція 01
Влучань не зафіксовано, уламки ракет та дронів пошкодили житлові будинки та об’єкти інфраструктури у кількох районах Київщини, - поліція 02
Влучань не зафіксовано, уламки ракет та дронів пошкодили житлові будинки та об’єкти інфраструктури у кількох районах Київщини, - поліція 03
Влучань не зафіксовано, уламки ракет та дронів пошкодили житлові будинки та об’єкти інфраструктури у кількох районах Київщини, - поліція 04

Автор: 

Київська область (4025) ракети (4023) дрони (4699) Нєбитов Андрій (189)


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За фатальним збігом уламки пошкодили ті ж "об"єкти інфраструктури", на які і були націлені ракети? І що значить "практично усі ворожі цілі були знищені"? А не "практично"? Не всі? Не досить вже цієї лапші?
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29.05.2023 09:16 Відповісти
Дякуємо нашим захисникам. Ви- найкращі. Бог у поміч, хлопці
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29.05.2023 09:58 Відповісти
 
 