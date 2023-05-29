Доба на Донеччині: Ворог бив по Краматорську, Вугледару та Авдіївці, є пошкодження. ФОТОрепортаж
Напередодні росіяни завдали удару по передмістю Краматорська, без жертв.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Волноваському напрямку зафіксовано 22 артобстріли і 4 авіаудари по Вугледару, під вогнем Пречистівка. У Комарській громаді постраждали Шевченко і Бурлацьке.
"На Донецькому напрямку вночі ворог завдав авіаудару по Авдіївці, а на ранок - обстріляв місто з артилерії та Градів. Снаряди влучили як у житловий сектор, так і в промзону. У Кураховому пошкоджено 16 приватних будинків", - йдеться у повідомленні.
На Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено 3 будинки, у Часовоярській громаді - 4 приватні будинки та 1 багатоповерхівку.
На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Ямполі Лиманської громади.
Інформація про загиблих і поранених за добу не надходила.
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