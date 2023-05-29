УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11811 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
840 0

Доба на Донеччині: Ворог бив по Краматорську, Вугледару та Авдіївці, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Напередодні росіяни завдали удару по передмістю Краматорська, без жертв.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку зафіксовано 22 артобстріли і 4 авіаудари по Вугледару, під вогнем Пречистівка. У Комарській громаді постраждали Шевченко і Бурлацьке.

"На Донецькому напрямку вночі ворог завдав авіаудару по Авдіївці, а на ранок - обстріляв місто з артилерії та Градів. Снаряди влучили як у житловий сектор, так і в промзону. У Кураховому пошкоджено 16 приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено 3 будинки, у Часовоярській громаді - 4 приватні будинки та 1 багатоповерхівку.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Ямполі Лиманської громади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артилеристи ЗСУ вдарили по схованці загарбників на Донеччині. ВIДЕО

Доба на Донеччині: Ворог бив по Краматорську, Вугледару та Авдіївці, є пошкодження 01
Доба на Донеччині: Ворог бив по Краматорську, Вугледару та Авдіївці, є пошкодження 02
Доба на Донеччині: Ворог бив по Краматорську, Вугледару та Авдіївці, є пошкодження 03
Доба на Донеччині: Ворог бив по Краматорську, Вугледару та Авдіївці, є пошкодження 04

Інформація про загиблих і поранених за добу не надходила.

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28472) Донецька область (8459)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 