Доба на Донеччині: Ворог бив по Краматорську, Вугледару та Авдіївці, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Напередодні росіяни завдали удару по передмістю Краматорська, без жертв.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку зафіксовано 22 артобстріли і 4 авіаудари по Вугледару, під вогнем Пречистівка. У Комарській громаді постраждали Шевченко і Бурлацьке.

"На Донецькому напрямку вночі ворог завдав авіаудару по Авдіївці, а на ранок - обстріляв місто з артилерії та Градів. Снаряди влучили як у житловий сектор, так і в промзону. У Кураховому пошкоджено 16 приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено 3 будинки, у Часовоярській громаді - 4 приватні будинки та 1 багатоповерхівку.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Ямполі Лиманської громади.

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