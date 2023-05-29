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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Затримано колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради, який "наводив" російські ракети на Україну, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ під час спецоперації у Запоріжжі.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"За його наведенням російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту в квітні та травні поточного року. Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні. Після виходу "на волю" вступив до місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради.

Також він був активним учасником прокремлівських організацій "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк"", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Для виконання ворожих завдань російський агент сформував власну інформаторську мережу. До її складу ввійшли колишні "однопартійці" фігуранта, які проживають у Запоріжжі. Через них він "в темну" отримував інформацію про діючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури. Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Отримані відомості передавав РФ для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ворожих ударів зловмисник "звітував" про їхні наслідки до ФСБ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для спілкування з російською спецслужбою. Також у нього вилучено велику кількість забороненої комуністичної символіки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Затримано колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на Україну, - СБУ 01
Затримано колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на Україну, - СБУ 02
Затримано колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на Україну, - СБУ 03
Затримано колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на Україну, - СБУ 04
Затримано колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на Україну, - СБУ 05
Затримано колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на Україну, - СБУ 06
Затримано колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на Україну, - СБУ 07

Автор: 

Запоріжжя (2268) СБУ (12818) державна зрада (1686)


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Топ коментарі
+20
а де зараз стара шалава Сімоненко?
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29.05.2023 10:18
+20
Знову показуха. Оосбливо стояння "у позі". А баканова коли затримають?
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29.05.2023 10:18
+15
Літінант Зямин друган дєцтва, його чіпати ніззя.
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29.05.2023 10:23
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а де зараз стара шалава Сімоненко?
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29.05.2023 10:18 Відповісти
він як його "кумир" улянов-лєнін любить проводити час в "еміграції". Симоненко давно в Австрії, ще при Петрі чкурнув
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29.05.2023 10:23 Відповісти
дивно чого не в Шушенское?
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29.05.2023 10:29 Відповісти
Здається, воно десь у оркостані. Мені ось більш цікаво де кучма, а не симоненко! Розвалив за десять з половиною років економіку, армію, ВПК, літакобудування, промисловість... Колись говорили, що у Карлових Варах воно переховується.
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29.05.2023 10:30 Відповісти
симоненко как настоящий коммунист-патриот находится в изгнании в США!
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29.05.2023 10:34 Відповісти
Напевно в Іспанії. Там хату має.
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29.05.2023 10:40 Відповісти
В разливе )))
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29.05.2023 10:46 Відповісти
Знову показуха. Оосбливо стояння "у позі". А баканова коли затримають?
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29.05.2023 10:18 Відповісти
Літінант Зямин друган дєцтва, його чіпати ніззя.
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29.05.2023 10:23 Відповісти
Для начала само СБУ необходимо профильтровать сверху донизу. Начиная от российского гражданства и заканчивая родственниками, которые все как на подбор - "гениальные бизнесмены". Думаю после этого в СБУ останется не более 10%. Что полностью совпадает с сегодняшней эффективностью этой структуры.
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29.05.2023 10:26 Відповісти
Розбійнику, вийди вон!
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29.05.2023 10:41 Відповісти
Ета савссєм другоє, імєют права на ашібку
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29.05.2023 13:51 Відповісти
У нього ще й СТОЛІЧНАЯ стоїть часів совка.
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29.05.2023 10:20 Відповісти
А схоже, що так. Вона. От колекціонер, пля. Чи антиквар?.. Чи гурман?.. Пам'ятаю кінець 80-тих та черги у штучні відділи після 14.00. Тільки не можу згадати, по 2 чи по 3 пляшки на особу давали. Така норма за часів совка була.
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29.05.2023 10:27 Відповісти
По дві.
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29.05.2023 10:32 Відповісти
Чергова смердюча савкова відрижка...
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29.05.2023 10:22 Відповісти
І скільки ще будем панькатись з колоборантами ,під час війни за свідому допомогу ворогу тільки смертна кара ,чи під час війни будем гратись в права людини ?
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29.05.2023 10:23 Відповісти
👍
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29.05.2023 11:03 Відповісти
На лоботомію
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29.05.2023 10:23 Відповісти
Ловлять якихось клоунів. Це ж дебіл, який з нього агент? Не хватає юудьоновки і парашуту...
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29.05.2023 10:25 Відповісти
Под аплодисменты сноса памятников, сколько вот таких не заметили? А сколько их еще?
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29.05.2023 10:26 Відповісти
І там такої мразоти ше дохєра.
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29.05.2023 10:27 Відповісти
длинный забор. сколько комуняк на том заборе поместиться, и не сосчитать.
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29.05.2023 10:30 Відповісти
можна дуже спростити роботу сбу- просто слідкувати за всією комуняцькою шоблою..., гадаю відсотків 90- агенти фсб, або "співчуваючі"..., ця мразота ще довго буде псувати нам життя...
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29.05.2023 10:34 Відповісти
Де Ваня Баканов і інші зелені потвори?
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29.05.2023 10:36 Відповісти
За них не переживайте. Вони всі, як сири в маслі.
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29.05.2023 10:44 Відповісти
А бункері,бо стріляють. Їм не до мирських забот. Наразі бояться, памперси ,мівіна, а вечером ролик.
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29.05.2023 10:48 Відповісти
Трохи оффтопу для поцінувачів СєРєСєРи та керівної ролі партії

"ЯК ТІЛЬКИ помер Ленін (1924), виявилося, що друга людина в партії, товариш Троцький - зрадник.
Каменєв, Зінов'єв, Бухарін і Сталін скинули Троцького і вигнали з СРСР (1927).
Але через пару років виявилося, що Каменєв, Зінов'єв і Бухарін теж вороги і шкідники. Тоді доблесний товариш Генріх Ягода їх заарештував (1936).
Трохи пізніше Ягоду як ворожого агента заарештував Єжов (1937).
Але через пару років виявилося, що і Єжов не товариш, а звичайний зрадник і ворожий агент. І Єжова заарештував Берія (1938).
Після смерті Сталіна (1953), всі зрозуміли, що і Берія теж зрадник. Тоді Жуков заарештував Берію (1953).
Але незабаром Хрущов дізнався, що Жуков ворог і змовник. І заслав Жукова на Урал.
А трохи пізніше розкрилося що і Сталін-то був ворогом, шкідником і зрадником (1956). А разом з ним і велика частина політбюро. Тоді Сталіна винесли з мавзолею, а Політбюро і прилучився до них Шепілова розігнали чесні партійці на чолі з Хрущовим (1957).
Минуло кілька років і з'ясувалося, що Хрущов був волюнтаристом, пройдисвітом, авантюристом і ворогом.
Тоді Брежнєв відправив Хрущова на пенсію (1964). Після смерті Брежнєва, з'ясувалося, що і він був шкідником і причиною застою (1964-82).
Потім було ще двоє, яких ніхто і запам'ятати щось не встиг (1982-85).
Але тут прийшов до влади молодий, енергійний Горбачов, та виявилося, що вся партія була партією шкідників і ворогів, але він-то зараз все виправить.
Тут-то СРСР і розвалився (1991). А Горбачов виявився ворогом і зрадником.
Ви ознайомилися з коротким курсом історії КПРС. "
(с)Інтернет

Кацапам как самопровозглашённым правопреемникам , пора шото делать с китайским зрадныком .
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29.05.2023 10:37 Відповісти
От не вибили комуняк тоді-вони тепер гадять. Не вибили регіоналів тоді-вони тепер гадять. Те ж саме з зеленими , не знищимо зараз-гадитимуть у майбутньому!
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29.05.2023 10:37 Відповісти
а як їх знищити, якщо за ними стоїть 73/43%зебілів?

Стоп, я си пригадую, що і за нас, комуняк, в 1990-му було приблизно стільки процентів... Хоча вже тоді ми, рядові, вже самі плювалися в тих бонз на центральних майданах...
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29.05.2023 10:52 Відповісти
Фоновий шум СБУ в боротьбі з колаборантами-зрадниками-ворогами. І це тоді, коли маса великих акул (колаборанти, зрадники-вороги) сидять у високих, вищих та найвищих кабінетах, є депутатами різних рівнів, керують парафіями РПЦ в Україні ...і далі по списку.
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29.05.2023 10:43 Відповісти
Як завжди. Погладити по голівоньці. Тільки ніжно! І відпустити.
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29.05.2023 10:43 Відповісти
І навіщо це затримання - розстріл на місці при спробі втекти, оказав спротив...
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29.05.2023 10:51 Відповісти
Комуністи - вони такі .... Не краще колишні опзжшники і значна частина ментів. Та втім і судді такі самі. Чистити, чистити і чистити ці стайні.
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29.05.2023 10:52 Відповісти
От не повезло пацану, а ведь шёл к успеху… У нас ведь закон есть о запрете коммуняцкой партии и ё идеологии, почему по этой статье никто не сидит??? Бред какой то….
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29.05.2023 10:57 Відповісти
Гуманність!, ...ля... Тілько боком , тая "гу-уманність" нам вилазить... А може, ну її разом з "талерантастью" у воєнний час трохи похерити ?
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29.05.2023 11:08 Відповісти
Петя Губошльоп Сімоненко так і не поніс покарання, разом з подругою Вітренко.
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29.05.2023 10:59 Відповісти
****, через майже півтора роки війни!
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29.05.2023 11:01 Відповісти
Засранцы!
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29.05.2023 11:04 Відповісти
ага, "втемну використовував однопартійців" - у них там все прямо кажуть, їх теж треба саджати.

а символіка, як раз була непублічною - чого ви фото наробили?

у нормальному гестапо СБУ його відразу взяли б під нагляд після відсидки - тільки бухати вміють - ніякої проактивності!
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29.05.2023 11:06 Відповісти
Бабурин чтоли? хотя сначала про андрюху иванова подумалось
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29.05.2023 11:18 Відповісти
Не, Бабуин был народным депутатом. А Иванов - рыг. Вроде, фамилия заканчивается на -ский.
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29.05.2023 15:54 Відповісти
Петровский
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29.05.2023 16:16 Відповісти
Потрібно щоб ВР прийняла Закон про видалення усієї інформації про таких покидьків з баз даних пенсійного фонду, налогової, та БТІ!!!
Коли будуть звільнятися (а це колись та станеться) хай їдуть на московщину по житло та пенсії!!!
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29.05.2023 11:20 Відповісти
повішати краснопузу гниду, прилюдно, на лобному місці!!!!
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29.05.2023 11:47 Відповісти
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29.05.2023 11:51 Відповісти
І скільки йому світить?
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29.05.2023 12:00 Відповісти
Якийсь схибнутий фетишист. Мабуть, головною розвагою у нього було під "соточку" дрочити на чЛєніна. Треба було ще на початку 90х ліквідувати комуняцьку мерзоту.
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29.05.2023 12:13 Відповісти
Коли їх уже розстрілювати будуть!? Іде війна. Всі ці КОРИГУВАЛЬНИКИ, ЗРАДНИКИ на стороні агресора терориста і тому вони є членами терористичних організацій. Причому членами організованих злочинних угрупувань винних в загибелі громадян України. Під час війни для таких тільки одна кара РОЗСТРІЛ.
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29.05.2023 13:05 Відповісти
Он як воно, ворогу прислужують і прислужували "риги", "комуняки" і "слуги", а ДБР, СБУ і генпрокуратура три роки до нападу кацапів пресувала виключно опозицію. Мабуть щось знали?
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29.05.2023 13:23 Відповісти
 
 