Затримано колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради, який "наводив" російські ракети на Україну, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ під час спецоперації у Запоріжжі.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
"За його наведенням російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту в квітні та травні поточного року. Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні. Після виходу "на волю" вступив до місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради.
Також він був активним учасником прокремлівських організацій "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк"", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Для виконання ворожих завдань російський агент сформував власну інформаторську мережу. До її складу ввійшли колишні "однопартійці" фігуранта, які проживають у Запоріжжі. Через них він "в темну" отримував інформацію про діючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури. Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Отримані відомості передавав РФ для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ворожих ударів зловмисник "звітував" про їхні наслідки до ФСБ.
Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для спілкування з російською спецслужбою. Також у нього вилучено велику кількість забороненої комуністичної символіки.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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"ЯК ТІЛЬКИ помер Ленін (1924), виявилося, що друга людина в партії, товариш Троцький - зрадник.
Каменєв, Зінов'єв, Бухарін і Сталін скинули Троцького і вигнали з СРСР (1927).
Але через пару років виявилося, що Каменєв, Зінов'єв і Бухарін теж вороги і шкідники. Тоді доблесний товариш Генріх Ягода їх заарештував (1936).
Трохи пізніше Ягоду як ворожого агента заарештував Єжов (1937).
Але через пару років виявилося, що і Єжов не товариш, а звичайний зрадник і ворожий агент. І Єжова заарештував Берія (1938).
Після смерті Сталіна (1953), всі зрозуміли, що і Берія теж зрадник. Тоді Жуков заарештував Берію (1953).
Але незабаром Хрущов дізнався, що Жуков ворог і змовник. І заслав Жукова на Урал.
А трохи пізніше розкрилося що і Сталін-то був ворогом, шкідником і зрадником (1956). А разом з ним і велика частина політбюро. Тоді Сталіна винесли з мавзолею, а Політбюро і прилучився до них Шепілова розігнали чесні партійці на чолі з Хрущовим (1957).
Минуло кілька років і з'ясувалося, що Хрущов був волюнтаристом, пройдисвітом, авантюристом і ворогом.
Тоді Брежнєв відправив Хрущова на пенсію (1964). Після смерті Брежнєва, з'ясувалося, що і він був шкідником і причиною застою (1964-82).
Потім було ще двоє, яких ніхто і запам'ятати щось не встиг (1982-85).
Але тут прийшов до влади молодий, енергійний Горбачов, та виявилося, що вся партія була партією шкідників і ворогів, але він-то зараз все виправить.
Тут-то СРСР і розвалився (1991). А Горбачов виявився ворогом і зрадником.
Ви ознайомилися з коротким курсом історії КПРС. "
(с)Інтернет
Кацапам как самопровозглашённым правопреемникам , пора шото делать с китайским зрадныком .
Стоп, я си пригадую, що і за нас, комуняк, в 1990-му було приблизно стільки процентів... Хоча вже тоді ми, рядові, вже самі плювалися в тих бонз на центральних майданах...
а символіка, як раз була непублічною - чого ви фото наробили?
у нормальному
гестапоСБУ його відразу взяли б під нагляд після відсидки - тільки бухати вміють - ніякої проактивності!
Коли будуть звільнятися (а це колись та станеться) хай їдуть на московщину по житло та пенсії!!!