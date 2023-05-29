Одеситка, яка організувала збір грошей для окупантів, проведе понад 11 років за ґратами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Одеситка через один з месенджерів збирала кошти для своїх родичів, які воюють на боці РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Жінку затримали у грудні минулого року під час контрдиверсійних заходів на Одещині

"За даними слідства, зловмисницею є місцева жителька. Її двоє родичів у 2016 році вступили до лав терористичного угруповання "ДНР Спарта" і воювали проти сил АТО/ООС на сході України. На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ і брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини", - йдеться в повідомленні

Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів-окупантів, жінка добровільно організувала для них збір коштів. Для цього в групах у месенджерах та заборонених соцмережах "Вконтакте" і "Одноклассники" розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам. Також вона прикріплювала фото із реквізитами російської банківської картки, яка належала співмешканці воюючого родича.

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На основі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) і призначив їй 11 років та 4 місяці ув’язнення з конфіскацією майна.











