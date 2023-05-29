Одеситка, яка організувала збір грошей для окупантів, проведе понад 11 років за ґратами, - СБУ. ФОТОрепортаж
Одеситка через один з месенджерів збирала кошти для своїх родичів, які воюють на боці РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Жінку затримали у грудні минулого року під час контрдиверсійних заходів на Одещині
"За даними слідства, зловмисницею є місцева жителька. Її двоє родичів у 2016 році вступили до лав терористичного угруповання "ДНР Спарта" і воювали проти сил АТО/ООС на сході України. На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ і брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини", - йдеться в повідомленні
Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів-окупантів, жінка добровільно організувала для них збір коштів. Для цього в групах у месенджерах та заборонених соцмережах "Вконтакте" і "Одноклассники" розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам. Також вона прикріплювала фото із реквізитами російської банківської картки, яка належала співмешканці воюючого родича.
На основі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) і призначив їй 11 років та 4 місяці ув’язнення з конфіскацією майна.
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суки прокляті!
https://www.slovoidilo.ua/2023/05/29/novyna/ekonomika/vaks-vkotre-prodovzhyv-aresht-eksderzhsekretarya-minekonomiky
Таких Держсекретарів, як грязі, з розкраденими млн грн за пазухою!!!
Тому і бездіяльність Рахункова Палата, Антимонопольний комітет!!!
А суддівські на цьому ще і собі якусь копійчину намусолять, для онуків!!
А в Україні кривава війна 10 рік !!!
Але ви не хвилюйтеся, усе це під мудрим ПАТРОНАТОМ приЗедента та голови ВРУ!! РНБОУ можуть це підтвердити, воно це знають!!
Сашко Білий та Лісник, як чесні Українці, були праві, тому їх аваківські агенти і убили, як і Чорновола та Гонгадзе!!!
Гірше для України не буде🇺🇦‼️❤️👍⚔️🪖💯😠😡🫡👏🇺🇦‼️❤️