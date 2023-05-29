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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Одеситка, яка організувала збір грошей для окупантів, проведе понад 11 років за ґратами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Одеситка через один з месенджерів збирала кошти для своїх родичів, які воюють на боці РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Жінку затримали у грудні минулого року під час контрдиверсійних заходів на Одещині

"За даними слідства, зловмисницею є місцева жителька. Її двоє родичів у 2016 році вступили до лав терористичного угруповання "ДНР Спарта" і воювали проти сил АТО/ООС на сході України. На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ і брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини", - йдеться в повідомленні

Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів-окупантів, жінка добровільно організувала для них збір коштів. Для цього в групах у месенджерах та заборонених соцмережах "Вконтакте" і "Одноклассники" розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам. Також вона прикріплювала фото із реквізитами російської банківської картки, яка належала співмешканці воюючого родича.

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На основі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) і призначив їй 11 років та 4 місяці ув’язнення з конфіскацією майна.

Одеситка, яка організувала збір грошей для окупантів, проведе понад 11 років за ґратами, - СБУ 01
Одеситка, яка організувала збір грошей для окупантів, проведе понад 11 років за ґратами, - СБУ 02
Одеситка, яка організувала збір грошей для окупантів, проведе понад 11 років за ґратами, - СБУ 03
Одеситка, яка організувала збір грошей для окупантів, проведе понад 11 років за ґратами, - СБУ 04
Одеситка, яка організувала збір грошей для окупантів, проведе понад 11 років за ґратами, - СБУ 05
Одеситка, яка організувала збір грошей для окупантів, проведе понад 11 років за ґратами, - СБУ 06

Автор: 

Одеса (5458) СБУ (12818) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+39
Ну навіщо блюрити після вироку суда????????????????
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29.05.2023 12:19
+14
Нахрена скотину 11 лет кормить?
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29.05.2023 12:24
+7
Реквизити попутала))) лайк сбу
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29.05.2023 12:22
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Ну навіщо блюрити після вироку суда????????????????
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29.05.2023 12:19 Відповісти
тому що ще буде апеляція
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29.05.2023 12:37 Відповісти
Буде обмін...
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29.05.2023 13:00 Відповісти
Реквизити попутала))) лайк сбу
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29.05.2023 12:22 Відповісти
Чесно кажучі теж хотів організовувати такі збори з кацапів, щоб потім допомагати ЗСУ. Але спочатку не знайшов способу відкрити картку сбєрбанку, а потім подумав, що мене за це ще й посадять.
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29.05.2023 12:23 Відповісти
Нахрена скотину 11 лет кормить?
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29.05.2023 12:24 Відповісти
Чтоб другим скотинякам наглядный пример был.
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29.05.2023 12:29 Відповісти
пропонуєте її на волю випустить?
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29.05.2023 12:38 Відповісти
Ну чому ж одразу відпустити?
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29.05.2023 12:48 Відповісти
Законослухняний громадянин
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29.05.2023 13:11 Відповісти
Гарно придумали. Випустити її на волю, у море
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29.05.2023 16:07 Відповісти
На обмін .
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03.06.2023 19:10 Відповісти
Треба вводить в УПК у ці статті обвинувачень, поправку - всі роки за гратами - за свій рахунок.
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29.05.2023 12:41 Відповісти
Шоб в тюрмі в неі не було мобіли -- бо вона и там буде пецики рашкованам збирати .
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29.05.2023 12:24 Відповісти
Нет, развязка вот она, за стеклом. А то была завязка. К
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29.05.2023 12:27 Відповісти
Если выйдет то выйдет бомжихой, без ничего,я так понимаю конфискация майна это забирают и недвижимость и все остальное?
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29.05.2023 12:32 Відповісти
Не факт що в неї щось є.
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29.05.2023 12:35 Відповісти
ви праві на 100 %. Зазвичай злидні та голодранці всі "за расєю".
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29.05.2023 12:46 Відповісти
Ці Гані - не одеситки!
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29.05.2023 12:33 Відповісти
Адесітка втекла у ватостополь.
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29.05.2023 12:34 Відповісти
сподіваюсь, тих, хто відправляв гроші також судитимуть!!!!!
суки прокляті!
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29.05.2023 12:45 Відповісти
Ну а тепер порівняйте з цією орчихою держсекретарів Мінекономіки чверть млрд вкрала в Україні!!!

https://www.slovoidilo.ua/2023/05/29/novyna/ekonomika/vaks-vkotre-prodovzhyv-aresht-eksderzhsekretarya-minekonomiky

Таких Держсекретарів, як грязі, з розкраденими млн грн за пазухою!!!
Тому і бездіяльність Рахункова Палата, Антимонопольний комітет!!!
А суддівські на цьому ще і собі якусь копійчину намусолять, для онуків!!
А в Україні кривава війна 10 рік !!!
Але ви не хвилюйтеся, усе це під мудрим ПАТРОНАТОМ приЗедента та голови ВРУ!! РНБОУ можуть це підтвердити, воно це знають!!
Сашко Білий та Лісник, як чесні Українці, були праві, тому їх аваківські агенти і убили, як і Чорновола та Гонгадзе!!!
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29.05.2023 12:50 Відповісти
Треба суддям ще підняти зарплати та пенсії. Давайте дамо їм ще один шанс відмовитися від хабарів.
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29.05.2023 16:43 Відповісти
Жінки України, їй не заважатимуть вчинити прикре самогубство!!
Гірше для України не буде🇺🇦‼️❤️👍⚔️🪖💯😠😡🫡👏🇺🇦‼️❤️
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29.05.2023 12:58 Відповісти
А список, хто гроші переводив???! Призвіща і адреси в студію!!!
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29.05.2023 14:47 Відповісти
Что то я сомневаюсь что она одесситка. Вся семья воюет за Дырявых и банковская карта МИР у нее. Скорее всего в 14 тиканула в Одессу с ДаМбаса и тут развила деятельность.
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29.05.2023 14:51 Відповісти
они не только в Одессу тиканули, а по всей Украине. зато их называют героями, которые уехали и не захотели сдаваться оккупанту . Но это все не так, такие осознанно тогда выезжали и въезжали из оккупированной территории, шастали , одни просто ненавидели все украинское. а другие занимались пособничеством.
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29.05.2023 16:15 Відповісти
100% процент себе в карман ложила, как настоящий руzzкий человек.
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29.05.2023 15:34 Відповісти
 
 