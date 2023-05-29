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"ЗСУ поруч": Активісти "Жовтої стрічки" провели чергову акцію в окупованому Криму. ФОТОрепортаж
Активісти "Жовтої Стрічки" продовжують чинити опір у тимчасово окупованому Криму.
Про це рух повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Жовті стрічки, патріотичні графіті та плакати — усе це символ спротиву незламних українців, які попри тиски та переслідування продовжують свою боротьбу на ТОТ України і щоденно демонструють, що Крим — це Україна!" - йдеться в повідомленні.
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Олег Каз
показати весь коментар29.05.2023 12:31 Відповісти Мені подобається 4
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Чайка Київ
показати весь коментар29.05.2023 12:58 Відповісти Мені подобається 3
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