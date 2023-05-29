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"ЗСУ поруч": Активісти "Жовтої стрічки" провели чергову акцію в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Активісти "Жовтої Стрічки" продовжують чинити опір у тимчасово окупованому Криму.

Про це рух повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Жовті стрічки, патріотичні графіті та плакати — усе це символ спротиву незламних українців, які попри тиски та переслідування продовжують свою боротьбу на ТОТ України і щоденно демонструють, що Крим — це Україна!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активістка "Жовтої Стрічки" Віолета, яка боролась проти рашизму в Криму та була затримана ФСБ, змогла виїхати на підконтрольну Україні територію. ФОТО

ЗСУ поруч: Активісти Жовтої стрічки провели чергову акцію в окупованому Криму 01
ЗСУ поруч: Активісти Жовтої стрічки провели чергову акцію в окупованому Криму 02
ЗСУ поруч: Активісти Жовтої стрічки провели чергову акцію в окупованому Криму 03
ЗСУ поруч: Активісти Жовтої стрічки провели чергову акцію в окупованому Криму 04
ЗСУ поруч: Активісти Жовтої стрічки провели чергову акцію в окупованому Криму 05
ЗСУ поруч: Активісти Жовтої стрічки провели чергову акцію в окупованому Криму 06
ЗСУ поруч: Активісти Жовтої стрічки провели чергову акцію в окупованому Криму 07
ЗСУ поруч: Активісти Жовтої стрічки провели чергову акцію в окупованому Криму 08
ЗСУ поруч: Активісти Жовтої стрічки провели чергову акцію в окупованому Криму 09

Автор: 

Крим (14147) активіст (312)


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ЗСУ не порч, а посеред ВАС!
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29.05.2023 12:31 Відповісти
Бережіть себе. З Богом
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29.05.2023 12:58 Відповісти
 
 