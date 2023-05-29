"ЗСУ поруч": Активісти "Жовтої стрічки" провели чергову акцію в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Активісти "Жовтої Стрічки" продовжують чинити опір у тимчасово окупованому Криму.

Про це рух повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Жовті стрічки, патріотичні графіті та плакати — усе це символ спротиву незламних українців, які попри тиски та переслідування продовжують свою боротьбу на ТОТ України і щоденно демонструють, що Крим — це Україна!" - йдеться в повідомленні.

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