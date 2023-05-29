Наслідки обстрілів Харківщини: У Ківшарівці поранено 7 цивільних, зокрема 15-річного хлопця. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють обстріли Харківщини. Вночі обстріляли Ізюмський район, а вранці смт Ківшарівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"29 травня близько 10:30 російські військові обстріляли смт Ківшарівка Куп‘янського району. За попередньою інформацією, окупанти випустили по населеному пункту керовану авіабомбу ФАБ-250", - йдеться в повідомлені.

За даними ОГП, поранення дістали 7 цивільних, зокрема 15-ріний хлопець. Наразі встановлюються інші постраждалі. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки.

"В ніч на 29 травня російські військові обстріляли село Богуславка Ізюмського району. Отримав поранення цивільний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння та навчальний заклад.



28 травня близько 21:15 російські військослужбовці обстріляли м. Куп‘янськ. Пошкоджено житлові будинки. Також вчора під ударом окупантів було село Кучерівка Куп‘янського району. Отримала поранення мирна жителька.



За попередніми даними, військослужбовці зс рф обстрілювали населені пункти з артилерії", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

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