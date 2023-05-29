Окупанти скинули авіабомби на АЗС у Торецьку, загинув чоловік. ФОТОрепортаж
29 травня 2023 року, близько 11:30, війська РФ вкотре обстріляли м. Торецьк на Донеччині, застосувавши, ймовірно, ФАБ-250.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.
"Одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник. Крім того, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості 8 цивільних", - йдеться в повідомленні.
Друга бомба впала на адміністративну будівлю. Від вибуху зазнав тілесних ушкоджень місцевий мешканець. Також пошкоджено приміщення банку, навчального закладу та автомобільний транспорт.
Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці. Остаточна кількість жертв ще встановлюється.
Топ коментарі
+8 Андрей Емельянов #560896
показати весь коментар29.05.2023 14:09
+8 Чайка Київ
показати весь коментар29.05.2023 14:20
+6 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар29.05.2023 14:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Після того, як головний мародер МО Рєзніков оприлюднив листівку з фронтовим літаком, на якій була емблема 7 бригади тактичної авіації в м.Старокостянтинів, то саме туди сьогодні прилетіли ракети. Виведено з ладу 5 літальних апаратів і пошкоджена злітно - посадкова смуга.
нічого корисного не роблять 😠
на всіх зустрічах з іноземними гостями 🙁