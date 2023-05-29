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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти скинули авіабомби на АЗС у Торецьку, загинув чоловік. ФОТОрепортаж

29 травня 2023 року, близько 11:30, війська РФ вкотре обстріляли м. Торецьк на Донеччині, застосувавши, ймовірно, ФАБ-250.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

"Одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник. Крім того, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості 8 цивільних", - йдеться в повідомленні. 

Друга бомба впала на адміністративну будівлю. Від вибуху зазнав тілесних ушкоджень місцевий мешканець. Також пошкоджено приміщення банку, навчального закладу та автомобільний транспорт.

Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці. Остаточна кількість жертв ще встановлюється.

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Окупанти скинули авіабомби на АЗС у Торецьку, загинув чоловік 01
Окупанти скинули авіабомби на АЗС у Торецьку, загинув чоловік 02
Окупанти скинули авіабомби на АЗС у Торецьку, загинув чоловік 03
Окупанти скинули авіабомби на АЗС у Торецьку, загинув чоловік 04
Окупанти скинули авіабомби на АЗС у Торецьку, загинув чоловік 05
Окупанти скинули авіабомби на АЗС у Торецьку, загинув чоловік 06

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459) Торецьк (460)


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Топ коментарі
+8
Шоб ви здохли кнурособаки
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29.05.2023 14:09
+8
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29.05.2023 14:20
+6
Без дзеркального знищення кацапської інфраструктури на глибинних територіях це ніколи не закінчиться. Що б там Захід собі не вигадував, іншого шляху немає.
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29.05.2023 14:14
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Шоб ви здохли кнурособаки
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29.05.2023 14:09 Відповісти
Без дзеркального знищення кацапської інфраструктури на глибинних територіях це ніколи не закінчиться. Що б там Захід собі не вигадував, іншого шляху немає.
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29.05.2023 14:14 Відповісти
Так уже.
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29.05.2023 14:21 Відповісти
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29.05.2023 14:20 Відповісти
Треба бомбардувати цивільну інфраструктуру РФії. По іншому неможна.
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29.05.2023 14:27 Відповісти
чим... бітумом?
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29.05.2023 16:42 Відповісти
Це була а савбаждатільная бомба рускаязичних.
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29.05.2023 14:31 Відповісти
Ukrainian @ukrainiansfirst https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1663119600085528579 2 ч
Після того, як головний мародер МО Рєзніков оприлюднив листівку з фронтовим літаком, на якій була емблема 7 бригади тактичної авіації в м.Старокостянтинів, то саме туди сьогодні прилетіли ракети. Виведено з ладу 5 літальних апаратів і пошкоджена злітно - посадкова смуга.
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29.05.2023 14:33 Відповісти
Вони ж крім піару та розкрадання бабла ,
нічого корисного не роблять 😠
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29.05.2023 14:38 Відповісти
у меня слов на этих тварей не хватает!
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29.05.2023 14:40 Відповісти
Вони нічого корисного для Украіни не роблять , ну хіба що зуби скалять
на всіх зустрічах з іноземними гостями 🙁
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29.05.2023 14:40 Відповісти
 
 