Внаслідок удару по Торецьку загинули 2 особи, 8 дістали поранення, - ОВА. ФОТОрепортаж
Російські загарбники вдарили фугасними бомбами по Торецьку, внаслідок чого загинули 2 особи, ще 8 дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"2 людини загинули і 8 поранено внаслідок удару по Торецьку. Об 11:30 росіяни двічі ударили по місту авіацією — фугасними авіаційними бомбами (ФАБ250). Пошкоджено АЗС та багатоповерхову будівлю", - йдеться в повідомленні.
Наразі на місці працюють рятувальники та поліція, поранені отримують необхідну медичну допомогу.
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За Торецк ви тоже палучіте в торец!
Знову, як і в Дніпрі стерво губате, попіарилося в мережах та «НЕВЗНЧАЙ» висвітило питаанЯ, яке коштувало ЖИТТЯ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ !!!
https://racurs.ua/ua/n183450-kytay-proponuie-viddaty-okupovani-terytoriyi-rf-i-v-takyy-sposib-prypynyty-viynu-the-wall-street.html
Повісити гниду на ліхтарі, прямо перед місцем убивства, за її участі, Українців!!!