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Новини Фото Війна
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Внаслідок удару по Торецьку загинули 2 особи, 8 дістали поранення, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили фугасними бомбами по Торецьку, внаслідок чого загинули 2 особи, ще 8 дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"2 людини загинули і 8 поранено внаслідок удару по Торецьку. Об 11:30 росіяни двічі ударили по місту авіацією — фугасними авіаційними бомбами (ФАБ250). Пошкоджено АЗС та багатоповерхову будівлю", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють рятувальники та поліція, поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули авіабомби на АЗС у Торецьку, загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Внаслідок удару по Торецьку загинули 2 особи, 8 дістали поранення, - ОВА 01
Внаслідок удару по Торецьку загинули 2 особи, 8 дістали поранення, - ОВА 02
Внаслідок удару по Торецьку загинули 2 особи, 8 дістали поранення, - ОВА 03
Внаслідок удару по Торецьку загинули 2 особи, 8 дістали поранення, - ОВА 04
Внаслідок удару по Торецьку загинули 2 особи, 8 дістали поранення, - ОВА 05
Внаслідок удару по Торецьку загинули 2 особи, 8 дістали поранення, - ОВА 06
Внаслідок удару по Торецьку загинули 2 особи, 8 дістали поранення, - ОВА 07

Автор: 

обстріл (28472) Торецьк (460)


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Рузьге!
За Торецк ви тоже палучіте в торец!
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29.05.2023 18:05 Відповісти
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29.05.2023 18:34 Відповісти
Без наведення і тут не обійшлося!
Знову, як і в Дніпрі стерво губате, попіарилося в мережах та «НЕВЗНЧАЙ» висвітило питаанЯ, яке коштувало ЖИТТЯ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ !!!
https://racurs.ua/ua/n183450-kytay-proponuie-viddaty-okupovani-terytoriyi-rf-i-v-takyy-sposib-prypynyty-viynu-the-wall-street.html

Повісити гниду на ліхтарі, прямо перед місцем убивства, за її участі, Українців!!!
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29.05.2023 19:59 Відповісти
 
 