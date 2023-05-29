Внаслідок удару по Торецьку загинули 2 особи, 8 дістали поранення, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили фугасними бомбами по Торецьку, внаслідок чого загинули 2 особи, ще 8 дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"2 людини загинули і 8 поранено внаслідок удару по Торецьку. Об 11:30 росіяни двічі ударили по місту авіацією — фугасними авіаційними бомбами (ФАБ250). Пошкоджено АЗС та багатоповерхову будівлю", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють рятувальники та поліція, поранені отримують необхідну медичну допомогу.

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