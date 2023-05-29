РДК заявляє, що його бійці знову проникли на територію Росії. ФОТО

Російський добровольчий корпус заявляє, що його бійці знову зайшли на територію РФ.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі РДК, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора прикордонники РФ відзначали своє професійне свято. Бійці РДК привітали їх черговим успішним переходом "дірявого" державного кордону", - пише РДК.

Там додали, що мета цього перетину кордону стане відома найближчим часом.

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Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію.

ГУР раніше заявляло, що "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" здійснюють свої операції самостійно, згідно з власними цілями та планами.

До 26 травня включно ГУР повідомляв, що РДК та легіон "Свобода Росії" залишаються на території РФ, однак після 26 травня таких повідомленнь не було.