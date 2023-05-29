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РДК заявляє, що його бійці знову проникли на територію Росії. ФОТО

Російський добровольчий корпус заявляє, що його бійці знову зайшли на територію РФ.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі РДК, інформує Цензор.НЕТ. 

"Учора прикордонники РФ відзначали своє професійне свято. Бійці РДК привітали їх черговим успішним переходом "дірявого" державного кордону", - пише РДК. 

Там додали, що мета цього перетину кордону стане відома найближчим часом.

РДК заявляє, що його бійці знову проникли на територію Росії 01

РДК заявляє, що його бійці знову проникли на територію Росії 02

Читайте також: РДК та легіон "Свобода Росії" не отримували західну зброю

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію.

ГУР раніше заявляло, що "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" здійснюють свої операції самостійно, згідно з власними цілями та планами.

До 26 травня включно ГУР повідомляв, що РДК та легіон "Свобода Росії" залишаються на території РФ, однак після 26 травня таких повідомленнь не було. 

росія (65162) РДК (66)


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Топ коментарі
+29
Наївний...місцеве населення молиться, щоб Україну розбомбили якнайшвидше.
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29.05.2023 21:42
+28
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как кацапы отсасывают у ВСУ, как "Пэтриоты" сбивают ракеты и как РДК входит и выходит на/из РФ.....
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29.05.2023 21:33
+18
З Богом, хлопці
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29.05.2023 21:44
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Якби ще місцеве населення долучилось до визвольного руху!
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29.05.2023 21:30 Відповісти
не долучиться, бо цілі у них у "ополченців" зовсім інші..
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29.05.2023 21:36 Відповісти
- до національно визвольного руху.
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29.05.2023 21:40 Відповісти
Наївний...місцеве населення молиться, щоб Україну розбомбили якнайшвидше.
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29.05.2023 21:42 Відповісти
Але щось пішло не так...
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29.05.2023 21:59 Відповісти
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как кацапы отсасывают у ВСУ, как "Пэтриоты" сбивают ракеты и как РДК входит и выходит на/из РФ.....
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29.05.2023 21:33 Відповісти
Ігри Буд-Ванги продовжуються..а людина, яка очолює "РДК" ще кілька років тому організувала власний бізнес по корейській кухні, типу "швидкого питання" в столиці, поки не настав 2019 рік.
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29.05.2023 21:34 Відповісти
Ну і що? Унас бухгалтери з інженерами за кілька місяців поставали умілими командирами взводів та рот
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30.05.2023 01:53 Відповісти
- Машка, просипайсі! Тя ****!
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29.05.2023 21:35 Відповісти
а шо там с вертолётиком возле Клинцов в Брянской области?
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29.05.2023 21:35 Відповісти
Шо апять?
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29.05.2023 21:50 Відповісти
с телеги быстро удалили...(
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29.05.2023 21:52 Відповісти
не в курсах - телегой вообще не пользуюсь.
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29.05.2023 21:54 Відповісти
появилась эта инфа на одном канале - в течении минуты убрали...(
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29.05.2023 21:59 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1663180923179761664 У Брянській області впав ще один російський гелікоптер
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29.05.2023 22:32 Відповісти
да - это видео было...
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29.05.2023 22:49 Відповісти
Тут уже приводив анекдот:
Їде опасиста дама в купе Разом з нею - кавказець Якось дама не так повернулася та й ненароком перднула І щоб це "замаскувать" - покала послено відкашлюваться Кавказець каже:
- Дарагая! Запах кашлэм нэ разгониш!"
Так і тут - з "тєлеги" прибрали - а вертоліт все одно згорів і не відновиш!
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30.05.2023 09:09 Відповісти
Більше діла менше піару ... 😑
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29.05.2023 21:43 Відповісти
З Богом, хлопці
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29.05.2023 21:44 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1663225232360972289 Село Козинка Грайворонского округа Белгородской области
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29.05.2023 22:03 Відповісти
Ну все, тепер росіся точно розпадеться..
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29.05.2023 22:06 Відповісти
Сподіваюсь, що Білгород та ін. - це не білий шум.🙄
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29.05.2023 22:07 Відповісти
а шо там Севастополь сегодня? Новости будут?
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29.05.2023 22:14 Відповісти
загравати з росіянами не варто.

варто казати що ось московити проти путіна воюють і проти росіян, які не хочуть ставати московитами.

і масово бити мордяки.

кацапи ******* силу а всіляких агітаторів, які нікого не вбили і не повісили зневажають.
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30.05.2023 01:07 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1663317110276120576 В ********, навіть, не знають як їх міста називаються. Цей «Шемякіно» каже. Інший поправляє - «Шмєкіно». Ну, це вони про своє, нахрін нікому не встрате Шебекіно, кажуть
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30.05.2023 02:39 Відповісти
Слышь, кума! Я тут паздавительные аткрытки падписываю Как правильно писать - "гадавщина", или "годавщина"?
- Ой, не знаю! Пиши проще - "******"!
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30.05.2023 09:12 Відповісти
Нда.....
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30.05.2023 10:25 Відповісти
.....!
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30.05.2023 10:26 Відповісти
Ніхто не знає як воно буде потім але зараз є союзником любий хто бореться проти вилупка сатани.
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30.05.2023 05:57 Відповісти
Хай кілька російських військових заводів підірвкть!
В прикордонних з Україною областях вони точно є
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30.05.2023 10:28 Відповісти
Чудово, звідти нехай і запускають дрони та інші гарні прилади!!! Успіхів!!! Слава справжнім воїнами , які боронять свою краіну!!
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30.05.2023 21:13 Відповісти
 
 