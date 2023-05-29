РДК заявляє, що його бійці знову проникли на територію Росії. ФОТО
Російський добровольчий корпус заявляє, що його бійці знову зайшли на територію РФ.
Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі РДК, інформує Цензор.НЕТ.
"Учора прикордонники РФ відзначали своє професійне свято. Бійці РДК привітали їх черговим успішним переходом "дірявого" державного кордону", - пише РДК.
Там додали, що мета цього перетину кордону стане відома найближчим часом.
Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.
23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.
В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію.
ГУР раніше заявляло, що "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" здійснюють свої операції самостійно, згідно з власними цілями та планами.
До 26 травня включно ГУР повідомляв, що РДК та легіон "Свобода Росії" залишаються на території РФ, однак після 26 травня таких повідомленнь не було.
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Їде опасиста дама в купе Разом з нею - кавказець Якось дама не так повернулася та й ненароком перднула І щоб це "замаскувать" - покала послено відкашлюваться Кавказець каже:
- Дарагая! Запах кашлэм нэ разгониш!"
Так і тут - з "тєлеги" прибрали - а вертоліт все одно згорів і не відновиш!
варто казати що ось московити проти путіна воюють і проти росіян, які не хочуть ставати московитами.
і масово бити мордяки.
кацапи ******* силу а всіляких агітаторів, які нікого не вбили і не повісили зневажають.
- Ой, не знаю! Пиши проще - "******"!
В прикордонних з Україною областях вони точно є