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У РФ повідомили про збиття вранці понад 10 безпілотників у Підмосков’ї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мережі повідомляють, що впродовж ранку у Підмосков’ї збито понад 10 безпілотників.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Підмосков'ї. Їх було чути у багатьох населених пунктах, у тому числі в районі Немчинівки, Одинцово та Барвіхи.

За попередніми даними, працює ППО.

Як зазначається, більшість безпілотників збито в Істринському, Красногірському та Одинцовському районах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безпілотник врізався у багатоповерхівку в Москві, - Baza. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У РФ повідомили про збиття вранці понад 10 безпілотників у Підмосков’ї 01
У РФ повідомили про збиття вранці понад 10 безпілотників у Підмосков’ї 02

Безпілотник, що летів над Новою Ригою у бік Москви. За попередніми даними, він уже збитий

Попередньо момент падіння одного з безпілотників у Підмосков'ї

Житель села Іллінське Красногірського округу зняв безпілотник, що летить у бік Москви. Нині на території всього Підмосков'я активно працює ППО

Автор: 

безпілотник (4158) москва (1245) росія (65162)


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Топ коментарі
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30.05.2023 08:20
+46
5 дронів напали на Рубльовку -- москва в ахуі .
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30.05.2023 08:00
+43
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30.05.2023 08:24
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Волгодонск повторюється.Самі по собі стріляють....кацапня не міняється!
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30.05.2023 11:24 Відповісти
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