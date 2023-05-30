У РФ повідомили про збиття вранці понад 10 безпілотників у Підмосков’ї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мережі повідомляють, що впродовж ранку у Підмосков’ї збито понад 10 безпілотників.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Підмосков'ї. Їх було чути у багатьох населених пунктах, у тому числі в районі Немчинівки, Одинцово та Барвіхи.

За попередніми даними, працює ППО.

Як зазначається, більшість безпілотників збито в Істринському, Красногірському та Одинцовському районах.

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Безпілотник, що летів над Новою Ригою у бік Москви. За попередніми даними, він уже збитий

Попередньо момент падіння одного з безпілотників у Підмосков'ї

Житель села Іллінське Красногірського округу зняв безпілотник, що летить у бік Москви. Нині на території всього Підмосков'я активно працює ППО