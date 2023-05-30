Четверо жителів Київщини дістали поранення внаслідок чергової атаки ворожих дронів, - Нєбитов. ФОТОрепортаж
У Київській області внаслідок нічної атаки дронами пошкоджені будинки, квартири, офісні приміщення, магазини та гаражі.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок.
На жаль, маємо 4 потерпілих від осколкових поранень", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Крыло немецкой крылатой ракеты ФАУ-1, перерезанное тросом аэростата в окрестностях Лондона