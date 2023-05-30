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Четверо жителів Київщини дістали поранення внаслідок чергової атаки ворожих дронів, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

У Київській області внаслідок нічної атаки дронами пошкоджені будинки, квартири, офісні приміщення, магазини та гаражі.

Про це повідомив  начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок.

На жаль, маємо 4 потерпілих від осколкових поранень", - йдеться в повідомленні. 

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Четверо жителів Київщини дістали поранення внаслідок чергової атаки ворожих дронів, - Нєбитов 01
Четверо жителів Київщини дістали поранення внаслідок чергової атаки ворожих дронів, - Нєбитов 02
Четверо жителів Київщини дістали поранення внаслідок чергової атаки ворожих дронів, - Нєбитов 03
Четверо жителів Київщини дістали поранення внаслідок чергової атаки ворожих дронів, - Нєбитов 04

Автор: 

Київська область (4025) дрони (4699) Нєбитов Андрій (189)


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https://dev.ua/ru/news/aerostaty-proty-spravdi Атаки иранских дронов могут сдержать аэростаты

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30.05.2023 09:55 Відповісти
хорошая идея, мне нравится ))
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30.05.2023 09:59 Відповісти
этой идее уже почти 100 лет

Крыло немецкой крылатой ракеты ФАУ-1, перерезанное тросом аэростата в окрестностях Лондона
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30.05.2023 10:03 Відповісти
 
 