Четверо жителів Київщини дістали поранення внаслідок чергової атаки ворожих дронів, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

У Київській області внаслідок нічної атаки дронами пошкоджені будинки, квартири, офісні приміщення, магазини та гаражі.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок.

На жаль, маємо 4 потерпілих від осколкових поранень", - йдеться в повідомленні.

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