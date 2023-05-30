Доба на Донеччині: масований артобстріл Авдіївки, удар по Торецьку, є загиблі та пораненні, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють обстрілювати населені пункти Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку під мінометним вогнем Велика Новосілка. Вугледар протягом доби переніс 3 авіаудари та 15 артобстрілів. Також у громаді потерпають Новоукраїнка, Пречистівка та Максимівка.

На Донецькому напрямку під ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки. 5 разів під обстріли потрапляла Курахівська громада: у Кураховому пошкоджено 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та сільгосппідприємство, у Вовченці та Гострому пошкоджено по 1 будинку. Під вогнем артилерії — Красногорівка та Георгіївка", - йдеться в повідомленні.

Дві людини загинули у Торецьку внаслідок бомбового удару, ще 8 осіб зазнали поранень. У місті знищено АЗС, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі та школу.

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У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки. Зранку відбувся артобстріл Костянтинівки - пошкоджено підприємство.

На Лисичанському напрямку 2 людини поранено у Званівці. Пошкоджено будинок і нежитлове приміщення у Сіверську.









