УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11373 відвідувача онлайн
Новини Фото
23 424 48

Росіяни на BMW протаранили шлагбаум на кордоні Польщі: проривалися до Білорусі. ФОТО

Сім’я з двох дорослих і трьох дітей проривалася на BMW через шлагбаум на польсько-білоруському кордоні. Жінці й дітям вдалося в’їхати до Білорусі, чоловіка затримали в Польщі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Інцидент стався у вівторок вранці на прикордонному переході в Тересполі на кордоні Польщі та Білорусі.

Росіяни на BMW протаранили шлагбаум на кордоні Польщі: проривалися до Білорусі 01

Після 7-ї ранку до прикордонників під'їхав автомобіль BMW на шведських номерах. У салоні перебували двоє дорослих: жінка і чоловік. Обоє виявилися громадянами Росії. Їх супроводжувала одна дитина з російським паспортом і двоє дітей зі шведськими паспортами.

Читайте: З 1 червня Польща заборонить рух через свій кордон вантажівок з РФ та Білорусі

Коли польський прикордонник зібрав паспорти для перевірки, BMW рвонув з місця у напрямку Білорусі. Автомобіль протаранив шлагбаум і проїхав через викладені шипи.

Росіяни на BMW протаранили шлагбаум на кордоні Польщі: проривалися до Білорусі 02

Автомобіль зупинився посеред прикордонного мосту. Жінці та її трьом дітям вдалося перетнути кордон і в'їхати в Білорусь. Чоловіка затримали.

З’ясувалося, що двом дітям, яких перевозило російське подружжя, було заборонено виїжджати зі Швеції.

Також читайте: Чоловіків, які втекли з України, не зможуть покарати, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Автор: 

Білорусь (7930) кордон (4767) Польща (8498) росія (65162)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+60
Тоесть украли в Швеции детей? Может уже перестанете пускать рашистов в ЕС или Европа так и будет проходным двором для росийских террористов.
показати весь коментар
30.05.2023 12:05
+49
Кацапи схоже крадуть дітей по усьому світу...
показати весь коментар
30.05.2023 12:05
+35
Поспішали в рідну говень.
показати весь коментар
30.05.2023 12:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поспішали в рідну говень.
показати весь коментар
30.05.2023 12:02 Відповісти
дірявий кордон
показати весь коментар
30.05.2023 12:02 Відповісти
Пора відновлювати залізну завісу ...
показати весь коментар
30.05.2023 12:43 Відповісти
Хачу в неавиную и загнивающюю гейропу
показати весь коментар
30.05.2023 12:04 Відповісти
Так вони з гейропи до Білорусі проривались.
показати весь коментар
30.05.2023 12:14 Відповісти
******** детей...
показати весь коментар
30.05.2023 12:05 Відповісти
Тоесть украли в Швеции детей? Может уже перестанете пускать рашистов в ЕС или Европа так и будет проходным двором для росийских террористов.
показати весь коментар
30.05.2023 12:05 Відповісти
Кацапи схоже крадуть дітей по усьому світу...
показати весь коментар
30.05.2023 12:05 Відповісти
сподіваються знищити все своє біосміття в Україні та замінити його нормальним генетичним матеріалом, щоби істоти на паРаші хоч трохи знизили темпи деградації.
показати весь коментар
30.05.2023 12:11 Відповісти
кацапів вже нічого не врятує-бо коли Бог карає то позбавляє розуму...
показати весь коментар
30.05.2023 12:15 Відповісти
БМВ-боевая машина вымогателей,шутка из 90-х.
показати весь коментар
30.05.2023 12:06 Відповісти
ЛУАЗ-969.
Боевая Машина Волынянка - шутка из 80х.
показати весь коментар
01.06.2023 04:18 Відповісти
Дітям зі шведськими паспортами скалічили життя,а вони цього навіть не зрозуміли. Кацапські потвори. Просто примусово вивезли в лайно.
показати весь коментар
30.05.2023 12:06 Відповісти
Це були викрадачі дітей 🙁
показати весь коментар
30.05.2023 12:06 Відповісти
Який упадок нравів на росії... шведська сім'я рве кордони...
показати весь коментар
30.05.2023 12:08 Відповісти
Дикари,****
показати весь коментар
30.05.2023 12:08 Відповісти
Типовий московський кінднепінг, в Україні таке 10 років!!
Привладні навідь прикордонників судять, за виконання ними службових обов'язків …
Така влада…
показати весь коментар
30.05.2023 12:09 Відповісти
Тобто вони викрали дітей?
показати весь коментар
30.05.2023 12:13 Відповісти
Може буть що діти з шведськими документами - діти громадянина Швеції від першого шлюбу Для вивезення їх за кордон потрібна його письмова згода
показати весь коментар
30.05.2023 12:28 Відповісти
Якщо такий випадок, то викрали..
показати весь коментар
30.05.2023 12:33 Відповісти
Так, типова ситуація насправді.
показати весь коментар
30.05.2023 15:02 Відповісти
на гіляку кацапа !!!
показати весь коментар
30.05.2023 12:14 Відповісти
вот это агрессор!
показати весь коментар
30.05.2023 12:14 Відповісти
не гуманно было пристрелить
показати весь коментар
30.05.2023 12:15 Відповісти
"культура, ценности, духовность, особенная чуткая славянская душа" - римський дідусь вже прочитав цю новину ?
показати весь коментар
30.05.2023 12:17 Відповісти
Что это за шлагбаум, который ломает средняя легковушка ?
Поставили колёса с дисками от прокола и проехали себе спокойно.
Дорогу даже не перегородил БТР.
показати весь коментар
30.05.2023 12:18 Відповісти
Граница у поляков не была рассчитана на такое. Шлагбаум был поди пластиковый или из какого-то профиля алюминиевого. А с гражданами рф такое не катит - только только железная конструкция весом пару сотен кг
показати весь коментар
30.05.2023 12:19 Відповісти
Не згоден; тільки глибокий рівчак з голодними крокодилами.
показати весь коментар
30.05.2023 12:33 Відповісти
"Коли польський прикордонник зібрав паспорти для перевірки, BMW рвонув з місця у напрямку Білорусі."

Ну вот уж точно какая страна, такой и терракт. Дауны рулят.
показати весь коментар
30.05.2023 12:24 Відповісти
Скоріш за все агентура
показати весь коментар
30.05.2023 12:31 Відповісти
жінці і трьом поросятам вдалось в,їхати в білорусь, чи зайти пішки? речевий доказ злочину де тепер?
показати весь коментар
30.05.2023 12:33 Відповісти
Пачему нє на "Ниве" 1600?
Порочат рассейские вооруженные силы импортными автамабилями!
Расстрел!!!
показати весь коментар
30.05.2023 12:42 Відповісти
терпилы прос рали..надо было шмалять с м4 поним..
показати весь коментар
30.05.2023 12:49 Відповісти
Ну почему нас ни где не любят???
показати весь коментар
30.05.2023 12:55 Відповісти
Кацапы воруют детей по всему миру, чтобы потом воспитывать из них вагнеровцев!
показати весь коментар
30.05.2023 13:11 Відповісти
Я дивлюся в Польщі такі ж моцні мусара як і у нас?
А зброя вам на який ***, щоб висіла? А як щодо розстрілювати порушників на ***?
Дбл блд. Наступного разу до вас у гості завітає якийсь бусік начинений вибухівкою на рашаномерах, ви ж головне не стріляйте, а то там самка свинособаки за кермом сидить,а поруч свинособачий виплодок.
показати весь коментар
30.05.2023 13:34 Відповісти
Дійсно , чому польські прикординники не відкрили вогонь по порушникам ?
Перестрашились , бо путлєр нападе?😕
показати весь коментар
30.05.2023 13:51 Відповісти
А нечего было пограничникам булки расслаблять. Каждый кацап потенциальный преступник.
показати весь коментар
30.05.2023 14:02 Відповісти
До світу якось дуже повільно доходить, що росіянин дорівнює неадекват. Розкрийте вже очі і зупиняйте їх перед бетонними стовпами. Інакше так і будете залишатись з розкритим ротом й папірцями, а на рф їм нові паспорти за півбакса паспортисти намалюють.
показати весь коментар
30.05.2023 14:27 Відповісти
Ото діткам пощастило, замість загніваєщєй Швеції будуть жити в нєдєлімой скрєпной.
показати весь коментар
30.05.2023 14:36 Відповісти
А в тюрьме сейчас ужин! Макароны по шведски!
показати весь коментар
30.05.2023 14:38 Відповісти
В салоні п'ятеро, автомобіль рве з місця і на шипах зупиняється, грубо кажучи, в сірій зоні всі побігли і самим повільним виявився чоловік.
показати весь коментар
30.05.2023 14:48 Відповісти
Повезли дітей в путлєр-югенд в надії отримати ладу, це ж краще БМВ
показати весь коментар
30.05.2023 16:11 Відповісти
По информаций : эти россияни -родители этих детей были ограниченны в родительских правах и забранны дети в приют ,из неприсмотра и оставлений одних .Соседи заметили и позвонили в полицию . В Швецций очень строгие закны за неприсмотр детей ,за избиение ,за остовлений одних . И эта семейка поехала и украла из приюта ,для этого и ломилась в Беларусь .И такие случаи не впервые случаются , и недесятки, а сотни. Когда напиваются родители и дети бродят в одиночку без присмотра.
показати весь коментар
30.05.2023 23:01 Відповісти
 
 