Росіяни на BMW протаранили шлагбаум на кордоні Польщі: проривалися до Білорусі. ФОТО

Сім’я з двох дорослих і трьох дітей проривалася на BMW через шлагбаум на польсько-білоруському кордоні. Жінці й дітям вдалося в’їхати до Білорусі, чоловіка затримали в Польщі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Інцидент стався у вівторок вранці на прикордонному переході в Тересполі на кордоні Польщі та Білорусі.

Після 7-ї ранку до прикордонників під'їхав автомобіль BMW на шведських номерах. У салоні перебували двоє дорослих: жінка і чоловік. Обоє виявилися громадянами Росії. Їх супроводжувала одна дитина з російським паспортом і двоє дітей зі шведськими паспортами.

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Коли польський прикордонник зібрав паспорти для перевірки, BMW рвонув з місця у напрямку Білорусі. Автомобіль протаранив шлагбаум і проїхав через викладені шипи.

Автомобіль зупинився посеред прикордонного мосту. Жінці та її трьом дітям вдалося перетнути кордон і в'їхати в Білорусь. Чоловіка затримали.

З’ясувалося, що двом дітям, яких перевозило російське подружжя, було заборонено виїжджати зі Швеції.

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