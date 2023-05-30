Росіяни на BMW протаранили шлагбаум на кордоні Польщі: проривалися до Білорусі. ФОТО
Сім’я з двох дорослих і трьох дітей проривалася на BMW через шлагбаум на польсько-білоруському кордоні. Жінці й дітям вдалося в’їхати до Білорусі, чоловіка затримали в Польщі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Інцидент стався у вівторок вранці на прикордонному переході в Тересполі на кордоні Польщі та Білорусі.
Після 7-ї ранку до прикордонників під'їхав автомобіль BMW на шведських номерах. У салоні перебували двоє дорослих: жінка і чоловік. Обоє виявилися громадянами Росії. Їх супроводжувала одна дитина з російським паспортом і двоє дітей зі шведськими паспортами.
Коли польський прикордонник зібрав паспорти для перевірки, BMW рвонув з місця у напрямку Білорусі. Автомобіль протаранив шлагбаум і проїхав через викладені шипи.
Автомобіль зупинився посеред прикордонного мосту. Жінці та її трьом дітям вдалося перетнути кордон і в'їхати в Білорусь. Чоловіка затримали.
З’ясувалося, що двом дітям, яких перевозило російське подружжя, було заборонено виїжджати зі Швеції.
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Боевая Машина Волынянка - шутка из 80х.
Привладні навідь прикордонників судять, за виконання ними службових обов'язків …
Така влада…
Поставили колёса с дисками от прокола и проехали себе спокойно.
Дорогу даже не перегородил БТР.
Ну вот уж точно какая страна, такой и терракт. Дауны рулят.
Порочат рассейские вооруженные силы импортными автамабилями!
Расстрел!!!
А зброя вам на який ***, щоб висіла? А як щодо розстрілювати порушників на ***?
Дбл блд. Наступного разу до вас у гості завітає якийсь бусік начинений вибухівкою на рашаномерах, ви ж головне не стріляйте, а то там самка свинособаки за кермом сидить,а поруч свинособачий виплодок.
Перестрашились , бо путлєр нападе?😕