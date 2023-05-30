Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Голосіївському районі Києва ліквідовують наслідки падіння уламків російського дрону після нічної атаки.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Мер Віталій Кличко, який прибув на місце, розповів, що пошкоджено 12 квартир та травмовано 12 осіб, 5 з яких госпіталізували.

Нагадаємо, в ніч на 30 травня російські загарбники атакували Київ безпілотниками "Shahed". Всього над Києвом та областю знищили 29 ворожий БПЛА з 31.

Внаслідок атаки загинула жінка, а 9 осіб дістали поранення.

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Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.