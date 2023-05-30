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Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Голосіївському районі Києва ліквідовують наслідки падіння уламків російського дрону після нічної атаки.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Мер Віталій Кличко, який прибув на місце, розповів, що пошкоджено 12 квартир та травмовано 12 осіб, 5 з яких госпіталізували.

Нагадаємо, в ніч на 30 травня російські загарбники атакували Київ безпілотниками "Shahed". Всього над Києвом та областю знищили 29 ворожий БПЛА з 31.

Внаслідок атаки загинула жінка, а 9 осіб дістали поранення.

Також дивіться: Поліцейські під звуки вибухів допомагають пораненим під час нічного обстрілу Києва чоловіку та жінці: "Швидку терміново! Де у вас болить!?". ВIДЕО

Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 01
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 02
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 03
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 04
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 05
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 06
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 07
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 08
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 09
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 10
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 11
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 12
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 13
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 14
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 15
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 16
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 17
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 18
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 19
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 20
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 21
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 22
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 23
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 24
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 25
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 26
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 27
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 28
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 29
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 30
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 31
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 32
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 33
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 34
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 35
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 36
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 37
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 38
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 39
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 40
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 41
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 42
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 43
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 44
Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир 45

Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Київ (19466) обстріл (28472) Богачук Олег (1457) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+5
может потому что в Конче плотность населения в разы меньше тк это частный сектор, а может потому что умные и знаю что Конча сейчас стоит ПУСТАЯ - 90% жителей выехали в Европу или в ОАЭ.
у меня шеф там живет. всю семью год назад вывез.
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30.05.2023 14:29
+4
Бють касапи ракетами та шахедами по простим людям а чому не по Кончі-Заспі ....??
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30.05.2023 13:18
+3
это никакие не уламки дрон упал или влетел в верхний этаж
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30.05.2023 14:41
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"У Голосіївському районі Києва ліквідовують наслідки падіння уламків російського дрону після нічної атаки."

По фото таке враження, що уламки після падіння взірвались. Чи це не були уламки?
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30.05.2023 13:13 Відповісти
дрон начинен взрывчаткой,он не пустой. Потому мы слышим обычно два взрыва: первый- поражение ракетой ПВО цели и второй - через пару секунд взрыв от падения дрона.
звук немного разный, но собака оба очень громкие. стекла может выносить выносить в радиусе пару км.
у меня квартира км 2-3 от этого дома - окна открылись (ставлю во время атак на минипровертивание).
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30.05.2023 14:27 Відповісти
это никакие не уламки дрон упал или влетел в верхний этаж
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30.05.2023 14:41 Відповісти
Бють касапи ракетами та шахедами по простим людям а чому не по Кончі-Заспі ....??
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30.05.2023 13:18 Відповісти
может потому что в Конче плотность населения в разы меньше тк это частный сектор, а может потому что умные и знаю что Конча сейчас стоит ПУСТАЯ - 90% жителей выехали в Европу или в ОАЭ.
у меня шеф там живет. всю семью год назад вывез.
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30.05.2023 14:29 Відповісти
а ты разбираешься в терроризме со знанием дела как истиный кацап..
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30.05.2023 14:42 Відповісти
Не такі там прості люди - вартість квартир у тому будинку + вартість авто під будинком, це не прості люди. Але тут інше - будувати треба не вгору, а вниз. Бо набудували просто як для цілей цих клятих мопедів
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30.05.2023 17:10 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 30.05.2023
Концентрація атак на прорив ППО Києва - це нове тактичне завдання поставлене перед ЗС РФ за пропозицією ГШ ЗС РФ. Приблизно визначена кількість ракетних засобів - біля 200. БПЛА з нової партії з Ірану, буде задіяно біля 300-400. Втрата ЗСУ оперативної ініціативи на фронті дозволила ЗС РФ вивільнити засоби для цієї операції.
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30.05.2023 13:19 Відповісти
у тебя методичка заела про Кончу.
Конча пустая стоит, кого там бить-то?
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30.05.2023 14:30 Відповісти
не пались кацап епанный - еще не было никакой вiдповiдi
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30.05.2023 14:44 Відповісти
де наші "точки У" та отримані від Англії ракети ? На варварські остріли якісь дрони що більше є пугалкоюа не зброєю. Не має віри Зеленському і його "К"....
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30.05.2023 13:24 Відповісти
ты в своем уме? что ты несешь? ботяра
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30.05.2023 14:45 Відповісти
Вижу много выбитых окон. Второй год войны а не взять прозрачный скотч и надежно заклеить окна чтобы осколками не травмироваться-это от лени или недостаточного ума? Потом все спокойно спиртом или ацетоном отмоеться
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30.05.2023 14:34 Відповісти
Нужни перемовини,а то так весь Киюв ***********...
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30.05.2023 15:14 Відповісти
Куда же без Кличко и его личных микрофонов.
Он хоть помог кому то реально? Или как обычно, попиарился и убежал грабить киевлян дальше?
Кличко, займись своей работой! Где метро? Миллиарды ушли в никуда, а тебя все устраивает!
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30.05.2023 17:52 Відповісти
я как понимаю это и есть укрыття про которое умничают все кому не лень из власти? а теперь куда укрываться жителям?
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30.05.2023 21:45 Відповісти
бедные люди. Хорошо хоть лето, к зиме все починят....
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31.05.2023 00:30 Відповісти
Да, бідні київляне страждають, на відміну від "еліт".
КОНЧА ЗАСПА У КАЦАПІВ В ЧЕРВОНУ КНИГУ МАБУТЬ ЗАНЕСЕНА
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31.05.2023 02:54 Відповісти
 
 