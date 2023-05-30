Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Голосіївському районі Києва ліквідовують наслідки падіння уламків російського дрону після нічної атаки.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Мер Віталій Кличко, який прибув на місце, розповів, що пошкоджено 12 квартир та травмовано 12 осіб, 5 з яких госпіталізували.
Нагадаємо, в ніч на 30 травня російські загарбники атакували Київ безпілотниками "Shahed". Всього над Києвом та областю знищили 29 ворожий БПЛА з 31.
Внаслідок атаки загинула жінка, а 9 осіб дістали поранення.
Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+5 Олег Беляков #562482
показати весь коментар30.05.2023 14:29
+4 Влад Хутір
показати весь коментар30.05.2023 13:18
+3 Newslav Netov
показати весь коментар30.05.2023 14:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По фото таке враження, що уламки після падіння взірвались. Чи це не були уламки?
звук немного разный, но собака оба очень громкие. стекла может выносить выносить в радиусе пару км.
у меня квартира км 2-3 от этого дома - окна открылись (ставлю во время атак на минипровертивание).
у меня шеф там живет. всю семью год назад вывез.
Концентрація атак на прорив ППО Києва - це нове тактичне завдання поставлене перед ЗС РФ за пропозицією ГШ ЗС РФ. Приблизно визначена кількість ракетних засобів - біля 200. БПЛА з нової партії з Ірану, буде задіяно біля 300-400. Втрата ЗСУ оперативної ініціативи на фронті дозволила ЗС РФ вивільнити засоби для цієї операції.
Конча пустая стоит, кого там бить-то?
Он хоть помог кому то реально? Или как обычно, попиарился и убежал грабить киевлян дальше?
Кличко, займись своей работой! Где метро? Миллиарды ушли в никуда, а тебя все устраивает!
КОНЧА ЗАСПА У КАЦАПІВ В ЧЕРВОНУ КНИГУ МАБУТЬ ЗАНЕСЕНА