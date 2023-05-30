Окупанти проводять обшуки у Старому Криму, кримського татарина Рустемова вивезли в невідомому напрямку, - Кримська солідарність. ФОТО

У Старому Криму російські окупанти провели обшук у будинку кримського татарина Рідвана Рустемова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кримській солідарності повідомили регіональні активісти.

"Ми проживаємо у місті Старий Крим. Квартиру винаймаємо з грудня. Нас сьогодні відвідала поліція. У масках, із автоматами. У грубій формі нас вигнали на вулицю, на сходовий майданчик разом із дітьми, із чоловіком. Не пояснивши жодної причини, не показавши жодних документів, почали проводити обшук навколо двору. Пішли до гаража, підвалу. У результаті забрали чоловіка і відвезли в невідомому напрямку, нічого не пояснивши, не розповівши. Оскільки ми розуміємо, що багатьох вивозять ось так і незаконно утримують або саджають за вигаданими статтями, ми переживаємо. Довіри до правоохоронних органів немає", - розповіла після обшуку дружина Рідвана, Аліме Рустемова.

Родичі Рустемова звернулися до поліції із заявою про викрадення.

Як зазначається, Рустемова вивезли службовим мікроавтобусом.

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