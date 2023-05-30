Зрадник, який "зливав" ворогу дані про оборону північних рубежів України, проведе за ґратами 15 років, - СБУ. ФОТОрепортаж

Мешканець Сєверодонецька збирав розвіддані про оборону прикордонних районів Чернігівської області. За кожне виконане завдання окупанти обіцяли йому до 3 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Чернігівській області у жовтні минулого року затримали чергового російського агента, який збирав дані про місця базування підрозділів СБУ, Збройних Сил України, Держприкордонслужби, поліції і ДСНС. Інформацію чоловік планував передати своєму російському "куратору". За кожне виконане завдання окупанти обіцяли заплатити до 3 тис. грн на банківську картку.

"Злочинцем є неодноразово засуджений мешканець Сєверодонецька, який раніше відбував покарання за крадіжку та розбій. Декілька років тому рецидивіст переїхав на Чернігівщину як переселенець зі сходу України. Він був завербований представником російської спецслужби, який надав агенту оперативний псевдонім "Тор" і визначив завдання розвідувально-підривної діяльності", - розповіли у спецслужбі.

Поплічник ворога поплічник фотографував українські об’єкти з прив’язкою до місцевості та позначав їхню геолокацію на електронних картах. Потім ці відомості переправляв російській спецслужбі через месенджер.

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Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Злочинець проведе за ґратами 15 років.











