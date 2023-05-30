УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11774 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
4 581 18

Зрадник, який "зливав" ворогу дані про оборону північних рубежів України, проведе за ґратами 15 років, - СБУ. ФОТОрепортаж

Мешканець Сєверодонецька збирав розвіддані про оборону прикордонних районів Чернігівської області. За кожне виконане завдання окупанти обіцяли йому до 3 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Чернігівській області у жовтні минулого року затримали чергового російського агента, який збирав дані про місця базування підрозділів СБУ, Збройних Сил України, Держприкордонслужби, поліції і ДСНС. Інформацію чоловік планував передати своєму російському "куратору". За кожне виконане завдання окупанти обіцяли заплатити до 3 тис. грн на банківську картку.

"Злочинцем є неодноразово засуджений мешканець Сєверодонецька, який раніше відбував покарання за крадіжку та розбій. Декілька років тому рецидивіст переїхав на Чернігівщину як переселенець зі сходу України. Він був завербований представником російської спецслужби, який надав агенту оперативний псевдонім "Тор" і визначив завдання розвідувально-підривної діяльності", - розповіли у спецслужбі. 

Поплічник ворога поплічник фотографував українські об’єкти з прив’язкою до місцевості та позначав їхню геолокацію на електронних картах. Потім ці відомості переправляв російській спецслужбі через месенджер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині затримали інформатора російського ГРУ, який шпигував за Силами оборони, - СБУ

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Злочинець проведе за ґратами 15 років.

Зрадник, який зливав ворогу дані про оборону північних рубежів України, проведе за ґратами 15 років, - СБУ 01
Зрадник, який зливав ворогу дані про оборону північних рубежів України, проведе за ґратами 15 років, - СБУ 02
Зрадник, який зливав ворогу дані про оборону північних рубежів України, проведе за ґратами 15 років, - СБУ 03
Зрадник, який зливав ворогу дані про оборону північних рубежів України, проведе за ґратами 15 років, - СБУ 04
Зрадник, який зливав ворогу дані про оборону північних рубежів України, проведе за ґратами 15 років, - СБУ 05
Зрадник, який зливав ворогу дані про оборону північних рубежів України, проведе за ґратами 15 років, - СБУ 06

Автор: 

СБУ (12818) Чернігівщина (1584) державна зрада (1686)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Та пора вже "вищу міру" давати подібним вишкребкам.
показати весь коментар
30.05.2023 14:29
+7
коли вже черга до Баканова дійде? чи ще не на часі? а то звичайних "ватників", які зливали москалоті інфу садять, а віп-"ватники", які керували цілими спецслужбами та призначали агентів фсб, гуляють собі на свободі, грають "патріотів" па тєлєку та "нівчьомнєвінавати"...
показати весь коментар
30.05.2023 14:35
+6
на фонарних стовпах треба розвішувати, як гірлянди, а не годувати ту наволоч 15 років!
показати весь коментар
30.05.2023 14:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та пора вже "вищу міру" давати подібним вишкребкам.
показати весь коментар
30.05.2023 14:29 Відповісти
або довічне
показати весь коментар
30.05.2023 14:36 Відповісти
Я саме це й мав на увазі - в Україні це і є "вища міра". Хай би десь для розмінування його використовували...
показати весь коментар
30.05.2023 14:43 Відповісти
Народ ви й досі вірите в те лайно, яким вас годують?! Зрадники які рік назад злили країну й досі сидять на своїх місцях, а всі дані та геолокації можно знайти на гуггл мепс. Ви тільки вчитайтесь у перепску з телеграму. Хіба справжній шпигун використовувам би такі назви як сбу та так далі. Скоріш за все можно було було б використовувати якийсь шифр зі школьнох програми
показати весь коментар
01.06.2023 08:24 Відповісти
Пссс! Шойгу, решил слить Вам секретные данные - самое уязвимое место на севере Украины, в Чернобыле, в Рыжем лесу. Если снова там окопаетесь, гарантирую победу. Главное поглубже и пошире ройте окопы. А вырытую землю советую забрать домой, на клумбы в Москве, а из деревьев можете гробы себе выстругать. Главное действовать быстро, а то не успеете дорыть до конца.
показати весь коментар
30.05.2023 14:34 Відповісти
Обіцяли. А чи заплатили? Принаймні зараз одержить свою плату, якщо співкамерники постараються.
показати весь коментар
30.05.2023 14:34 Відповісти
краще так проведе 15 років на вокзалі без рук і ніг і без глаз
показати весь коментар
30.05.2023 14:34 Відповісти
коли вже черга до Баканова дійде? чи ще не на часі? а то звичайних "ватників", які зливали москалоті інфу садять, а віп-"ватники", які керували цілими спецслужбами та призначали агентів фсб, гуляють собі на свободі, грають "патріотів" па тєлєку та "нівчьомнєвінавати"...
показати весь коментар
30.05.2023 14:35 Відповісти
Знов бамбаське бидло.
показати весь коментар
30.05.2023 14:35 Відповісти
на фонарних стовпах треба розвішувати, як гірлянди, а не годувати ту наволоч 15 років!
показати весь коментар
30.05.2023 14:35 Відповісти
А як стосовно тих, хто "злив" Україну ???
показати весь коментар
30.05.2023 14:35 Відповісти
Теж саме, але поки вони недоторкані, а от після скінчення строку правління - будь ласка до слідчих й суду!
показати весь коментар
30.05.2023 15:00 Відповісти
не дорого...
показати весь коментар
30.05.2023 14:37 Відповісти
А чому харю кацапську зафарбували??? Українці повинні знати своїх ворогів в обличчя. Чи думаєте на зоні виправиться і покохає Україну всіма «фібрами душі»? Я б в нього ще й громадянство забрав. Нехай сидить у буцегарні взагалі без будь-якого громадянства… як що виживе після зони, татуху комутації йому на лоб - підсрачниками на гівняні болота в кацапстан.
показати весь коментар
30.05.2023 14:46 Відповісти
ХАй віддадуть жителям Семенівки Пдходящу березу і мотузку вони знайдуть
показати весь коментар
30.05.2023 14:57 Відповісти
таких осиб требо: каструвати, выколоть глазки, обрезать ушки, отрезать язычок...все просто как в средневековье (мудрый народец всё таки был)...
показати весь коментар
30.05.2023 17:36 Відповісти
Якщо все дійсно доведено слідством розстріляти по-тихому та й все, щоб не нервувати черговий раз союзників. Але це повинно доводитись, тому що так можна покосити півкраїни, всіх хто десь селфі робив.
показати весь коментар
30.05.2023 21:26 Відповісти
Чому таке поблажливе законодавство за державну зраду під час війни? А може, треба вимагати від так званих нардепів більш жорстокого покарання?
Повинен бути зворотній зв'язок із своїми виборцями - на зустрічах, в петиціях, вимогах, де сформулювати нагальні зміни до законів військового періоду. Поки війна не доторкнеться до кожного із можновладців, в сім'ях яких з'являться труни, інваліди, сироти вдови..., не буде ніяких змін на краще. Допоки жертвами кривавого Молоху будуть звичайні пересічні українці. А влада, насамперед нардепи, не хочуть зрозуміти, що це війна на знищення, до останнього українця, і домовиться, обрурити, відкупитися не вдасться. І платити криваву ціну потрібно кожному. А може, влада тільки на словах патріотична і українська? Тому і законодавство таке, і кривава війна не для усіх?
показати весь коментар
07.09.2023 13:36 Відповісти
 
 