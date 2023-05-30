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Новини Фото Війна
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Шість бригад ТрО отримали обладнання для розгортання розвідувально-ударних комплексів (РУК) зі 120-мм мінометами. ФОТОрепортаж

Шість бригад Сил територіальної оборони ЗСУ отримали від фонду "Повернись живим" майже все необхідне супутнє обладнання для розгортання розвідувально-ударних комплексів (РУК) зі 120-мм мінометами.

Про це повідомили в Силах територіальної оборони ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Три з цих бригад вже мають по 6 мінометів, ще три - отримають їх згодом та вирушать на навчання.

Передача відбулася в рамках проєкту "ДОВГІ РУКи ТрО". Загалом в рамках цього проєкту до війська вже передано техніки і обладнання на 42 мільйони 164 тисячі 576,4 гривні.

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Зокрема:

— 18 мінометів калібру 120-мм;

— 18 повнопривідних пікапів;

— 84 рації Motorola з додатковими акумуляторами та іншими аксесуарами;

— 48 планшетів з програмним забезпеченням для артилеристів;

— 18 Fly More Combo комплектів квадрокоптерів DJI Mavic 3 та 54 додаткових акумуляторів до них;

— 18 монокулярів;

— 18 інверторних генераторів;

— 18 акумуляторів великої місткості;

— 18 інверторів;

— 9 терміналів Starlink.

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"Загалом з початку широкомасштабного вторгнення "Повернись живим" передав Силам ТрО ЗСУ обладнання та техніки на 301 млн 787 тис. 454 грн. 62 коп., не враховуючи авто та мінометів у проєкті "ДОВГІ РУКи ТРО"" йдеться у повідомленні.

Зараз фонд разом із "ОККО" збирає 400 млн грн міномети, крупнокаліберні кулемети та автоматичні гранатомети для Сил ТРО. Долучитися можна за посиланням.

Шість бригад ТрО отримали обладнання для розгортання розвідувально-ударних комплексів (РУК) зі 120-мм мінометами 01
Шість бригад ТрО отримали обладнання для розгортання розвідувально-ударних комплексів (РУК) зі 120-мм мінометами 02
Шість бригад ТрО отримали обладнання для розгортання розвідувально-ударних комплексів (РУК) зі 120-мм мінометами 03
Шість бригад ТрО отримали обладнання для розгортання розвідувально-ударних комплексів (РУК) зі 120-мм мінометами 04
Шість бригад ТрО отримали обладнання для розгортання розвідувально-ударних комплексів (РУК) зі 120-мм мінометами 05

Автор: 

допомога (8367) фонд (250) тероборона (386)


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Топ коментарі
+22
Покидьки в МО крадуть мільярдами, а люди збирають гроші на яки "повернись живим" забезпечує озброєнням ТРО
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30.05.2023 17:56
+19
МО вивело 9 млрд. яких уже ніхто не побачить. Скільки б життів наших воїнів зберегли, якщоб вчасно купили зброю, амуніцію. А цей придурок Рєзніков тільки корчить рожи і піариться, та ще викладає фото з підвішеними ракетами, по яких потім рашка наносить ракетні удари. Я вже не буду говорити за яйця по 17 грн і яблука по 50. І все йому сходить з рук.
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30.05.2023 18:03
+14
Це мабуть перший раз за всю історію людства, що волонтери збирають гроші на зброю солдатам. Ладно там мавіки, авто, старлінки, но міномети?? Наступний проєкт "Повернись живим", це взагалі збір на кулемети , міномети і гранатомети для ТРО. Оце добре МО забеспечує...
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30.05.2023 18:06
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Покидьки в МО крадуть мільярдами, а люди збирають гроші на яки "повернись живим" забезпечує озброєнням ТРО
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30.05.2023 17:56 Відповісти
Влада вже перемогла у цій війні і бабло пилить
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30.05.2023 18:00 Відповісти
Що за хрєнь?
Бригада має 6 мінометів, та й то не кожна!

Куда йдуть народні гроші на оборону?👿
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30.05.2023 18:10 Відповісти
Не зовсім, "Повернись живим" збирав гроші на 6 минометів у кожну бригаду ТРО, на 30 бригад. І спорядженя до них, рації мавіки, пікапи ,старлінки. Це стільки мінометів встигли зробить на сьогодні, решта буде пізніше
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30.05.2023 18:13 Відповісти
"на яки "повернись живим" забезпечує озброєнням ТРО" - теж маючи свій жирний процент
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30.05.2023 18:45 Відповісти
"Жирний відсоток" - це в Гетманцева, Миронюка, Хмельницького, Шила, та сотень інших покидьків. В "Повернись Живим" працівники та керівництво регулярно проходять поліграф... Щоби казати про щось "жирне" у тому фонді - треба мати якісь докази...
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30.05.2023 19:09 Відповісти
МО вивело 9 млрд. яких уже ніхто не побачить. Скільки б життів наших воїнів зберегли, якщоб вчасно купили зброю, амуніцію. А цей придурок Рєзніков тільки корчить рожи і піариться, та ще викладає фото з підвішеними ракетами, по яких потім рашка наносить ракетні удари. Я вже не буду говорити за яйця по 17 грн і яблука по 50. І все йому сходить з рук.
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30.05.2023 18:03 Відповісти
"Дай, дай, дай, дай..."

Була колись пісенька із таким приспівом 👿
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30.05.2023 18:11 Відповісти
Пай пай пай пай пай...

Адріано Челентано. Та якась жіночка...
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30.05.2023 18:49 Відповісти
Це мабуть перший раз за всю історію людства, що волонтери збирають гроші на зброю солдатам. Ладно там мавіки, авто, старлінки, но міномети?? Наступний проєкт "Повернись живим", це взагалі збір на кулемети , міномети і гранатомети для ТРО. Оце добре МО забеспечує...
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30.05.2023 18:06 Відповісти
Чорти забирай, то чим воюють наші хлопці із ТРО?
Одними калашами? 👿
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30.05.2023 18:12 Відповісти
Так, калашами в основному. Це легка піхота, вони взагалі повинні були обороняти свої області на початку вторгнення. Але коли зупинили великий наступ рашистів в том у році, і вибили їх з багатьох областей, то ТРО почали використовувати на фронті Донбасу, але зброї їм не додали.
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30.05.2023 18:15 Відповісти
Уже поставлено 1460 болгарских ПКМ.
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30.05.2023 18:13 Відповісти
Кем поставлено и кому?) " Повернись живым" собирали для бригад ТРО на 300 штук 82 минометов, 200 автоматических гранатометов и 100 ПКМ. Про 1460 ПКМ я не знаю, кому они шли и кто на них собирал, вы о чем?
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30.05.2023 18:18 Відповісти
Об этом https://youtu.be/MSOwk0IJkzw
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30.05.2023 18:22 Відповісти
В любому випадку, це не нормально, що люди за свої гроші купують кулемети для військових.
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30.05.2023 20:24 Відповісти
РУК з 120 -мм мінометами був в СРСР в 80-х роках.
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30.05.2023 18:49 Відповісти
Хер знает кому шо дали...чес
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30.05.2023 19:50 Відповісти
По посиланню все написано:

https://savelife.in.ua/tro-333/
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01.06.2023 10:45 Відповісти
Это можно назвать мини-РУК. Настоящий РУК включает в себя самолет ДРЛО с допплеровским радаром для наземных целей, распределенную систему управления огнем, тактическую полевую артиллерию, ОТРК, станции контрбатарейной борьбы
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12.07.2023 18:03 Відповісти
 
 