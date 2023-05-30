Шість бригад ТрО отримали обладнання для розгортання розвідувально-ударних комплексів (РУК) зі 120-мм мінометами. ФОТОрепортаж

Шість бригад Сил територіальної оборони ЗСУ отримали від фонду "Повернись живим" майже все необхідне супутнє обладнання для розгортання розвідувально-ударних комплексів (РУК) зі 120-мм мінометами.

Про це повідомили в Силах територіальної оборони ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Три з цих бригад вже мають по 6 мінометів, ще три - отримають їх згодом та вирушать на навчання.

Передача відбулася в рамках проєкту "ДОВГІ РУКи ТрО". Загалом в рамках цього проєкту до війська вже передано техніки і обладнання на 42 мільйони 164 тисячі 576,4 гривні.

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Зокрема:

— 18 мінометів калібру 120-мм;

— 18 повнопривідних пікапів;

— 84 рації Motorola з додатковими акумуляторами та іншими аксесуарами;

— 48 планшетів з програмним забезпеченням для артилеристів;

— 18 Fly More Combo комплектів квадрокоптерів DJI Mavic 3 та 54 додаткових акумуляторів до них;

— 18 монокулярів;

— 18 інверторних генераторів;

— 18 акумуляторів великої місткості;

— 18 інверторів;

— 9 терміналів Starlink.

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"Загалом з початку широкомасштабного вторгнення "Повернись живим" передав Силам ТрО ЗСУ обладнання та техніки на 301 млн 787 тис. 454 грн. 62 коп., не враховуючи авто та мінометів у проєкті "ДОВГІ РУКи ТРО"" йдеться у повідомленні.

Зараз фонд разом із "ОККО" збирає 400 млн грн міномети, крупнокаліберні кулемети та автоматичні гранатомети для Сил ТРО. Долучитися можна за посиланням.









