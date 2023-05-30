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Шевченко і Зінченко організовують проведення 5 серпня благодійного футбольного матчу в Лондоні для відбудови ліцею на Чернігівщині. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про те, що зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України. Гра відбудеться у Лондоні 5 серпня. Всі кошти від матчу підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24, зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine, що відбудеться 5 серпня в Лондоні. Його мета – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року. Вітаю Олександра Зінченка в команді амбасадорів UNITED24 й підтримую ініціативу Game4Ukraine на стадіоні Стемфорд Бридж. Це можливість для світової футбольної спільноти об’єднатися, продемонструвати свою солідарність і допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни".

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Шевченко і Зінченко організовують проведення 5 серпня благодійного футбольного матчу в Лондоні для відбудови ліцею на Чернігівщині 01

Автор: 

благодійність (569) футбол (1581) Шевченко Андрій футболіст (46) Зінченко Олександр (7)


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Топ коментарі
+7
В мене 2 питання:

1. Фото зроблено на Банковій. Ці люди (мобілізаційного віку) виїхали з України ДО чи ПІСЛЯ обмежень на виїзд? Якщо ПІСЛЯ, то яким чином, якщо депутата та доповідача в ПАРЄ не випустили?

2. А де можна подивитись звітність розпіареного тією самою Банковою "Юнайтед24"? А податки вони заплатили? А чеки є?
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30.05.2023 21:34
+5
А Буратіна там до чого?
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30.05.2023 21:27
+4
там 3 буратіни((( і всі з кацапським душком(((
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30.05.2023 21:31
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А Буратіна там до чого?
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30.05.2023 21:27 Відповісти
там 3 буратіни((( і всі з кацапським душком(((
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30.05.2023 21:31 Відповісти
В мене 2 питання:

1. Фото зроблено на Банковій. Ці люди (мобілізаційного віку) виїхали з України ДО чи ПІСЛЯ обмежень на виїзд? Якщо ПІСЛЯ, то яким чином, якщо депутата та доповідача в ПАРЄ не випустили?

2. А де можна подивитись звітність розпіареного тією самою Банковою "Юнайтед24"? А податки вони заплатили? А чеки є?
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30.05.2023 21:34 Відповісти
Ну Зінченко точно виїхав до, скільки там років він уже в Англії грає? У даному випадку там все по закону - він бере участь у спортивних змаганнях за кордоном (чемпіонат Англії+єврокубки), у яких немає москалів чи бульбашів. А от щодо Шеви є питання... Ну хіба може він уже собі британський паспорт зробив?

Звітність би і я глянув, бо там донатять купа знаменитостей - Бренсон, Марк Хемміл, Барбара Стрейзанд, Imagine Dragons, Беар Грілз і тд. Якщо будуть якісь мутки, то це буде шкандаль на весь світ!
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30.05.2023 21:52 Відповісти
На мою особисту думку Шева та Зина вже принесли та ще принесуть користі Україні набагато більше навіть в «Лондонському тилу» ніж на передку.
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30.05.2023 22:00 Відповісти
Мер Чернігова теж приносив користь свої громаді, але не подобався дерьмаківцям і його не те, що не випускали за кордон, а взагалі зняли з посади! Депутат Гончаренко теж приносив велику користь в політичній площині в ПАРЄ, але йому обмежили виїзд на засідання ПАРЄ, де він був доповідачем. Можу ще згадати, як Порошенка не випустили на зустріч з представниками країн НАТО...

В мене складається враження, що дєрьмаківці роблять усе, щоб в Україні не лишилося патріотів, а проти тих, що все ж лишаються, відкривають крімінальні справи і садять по надуманих звинуваченнях.
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30.05.2023 22:24 Відповісти
Я десь щось казав про окопи?
Не треба приписувати мені те, що ви там самі собі надумали.
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30.05.2023 22:36 Відповісти
Просто когда кто-то других критикует, то хорошо бы делиться с читателями здесь своим вкладом. Типа, " А я лицей отремонтировал не выезжая из Украины", например.
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31.05.2023 00:57 Відповісти
З одного боку так, а з іншого - ну Гончарєнка з його минулим назвати патріотом - це натягнути сову на глобус. Я не розумію, нафіга Порох синка Костусєва взагалі взяв до себе. Гончаренко був ригом 10 років тому так само, як Гетьманцев чи там Татаров! От не доганяю, як у Пороха можуть уживатися дійсно патріоти Яна Зінкевич, Федина, генерал Забродський і Гончаренко, який 10 років тому за русскій язик топив...
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30.05.2023 23:37 Відповісти
Так я і не називав Гончаренка патріотом, просто привів факт того, що його не випустили за кордон на засідання ПАРЄ, бо він зараз дуже дратує дерьмаківців.
До його діяльності зараз в мене питань немає. Але я теж пам'ятаю його виступи в часи ПР.
Однак, я хочу вірити, що люди змінюються не перед відеокамерами чи на словах, але й у діях. Час покаже.
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31.05.2023 09:07 Відповісти
так, навіщо дойоб..атися до спортсменів патріотів коли є непорзуміння типу ломаченка
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31.05.2023 06:23 Відповісти
Не приписуйте мені того, що самі собі надумали. Я, в моїх дописах, десь їх в чомусь звинуватив чи принизив? Може чогось від них вимагав?
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31.05.2023 09:10 Відповісти
це не Вам
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31.05.2023 09:17 Відповісти
Чемпіонат України ще не закінчився, а " Шахтар" сьгодні отримував
золоті медалі. Коло і де таке було. ? Назовіть країну .
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30.05.2023 21:41 Відповісти
********** під 24 номером, напевно, пообіцяли розміточні лінії посипати особливим порошком.
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30.05.2023 21:43 Відповісти
Цікаво, чому не 95 номер?))
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30.05.2023 21:46 Відповісти
То воно натякає на 2024 рік. Каже хер вам а не вибори.
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30.05.2023 22:30 Відповісти
три мецената блин)
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30.05.2023 22:49 Відповісти
Так шо, нехай лицей разваленый стоит? Или все таки можно принять от них деньги?
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31.05.2023 00:55 Відповісти
нехай наворованное двое из них отдадут. мы не лицей, мы страну отстроим. и ещё останется.
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31.05.2023 17:36 Відповісти
 
 