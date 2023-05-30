Шевченко і Зінченко організовують проведення 5 серпня благодійного футбольного матчу в Лондоні для відбудови ліцею на Чернігівщині. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про те, що зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України. Гра відбудеться у Лондоні 5 серпня. Всі кошти від матчу підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24, зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine, що відбудеться 5 серпня в Лондоні. Його мета – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року. Вітаю Олександра Зінченка в команді амбасадорів UNITED24 й підтримую ініціативу Game4Ukraine на стадіоні Стемфорд Бридж. Це можливість для світової футбольної спільноти об’єднатися, продемонструвати свою солідарність і допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни".

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