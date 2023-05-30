Шевченко і Зінченко організовують проведення 5 серпня благодійного футбольного матчу в Лондоні для відбудови ліцею на Чернігівщині. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про те, що зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України. Гра відбудеться у Лондоні 5 серпня. Всі кошти від матчу підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24, зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine, що відбудеться 5 серпня в Лондоні. Його мета – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року. Вітаю Олександра Зінченка в команді амбасадорів UNITED24 й підтримую ініціативу Game4Ukraine на стадіоні Стемфорд Бридж. Це можливість для світової футбольної спільноти об’єднатися, продемонструвати свою солідарність і допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни".
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1. Фото зроблено на Банковій. Ці люди (мобілізаційного віку) виїхали з України ДО чи ПІСЛЯ обмежень на виїзд? Якщо ПІСЛЯ, то яким чином, якщо депутата та доповідача в ПАРЄ не випустили?
2. А де можна подивитись звітність розпіареного тією самою Банковою "Юнайтед24"? А податки вони заплатили? А чеки є?
Звітність би і я глянув, бо там донатять купа знаменитостей - Бренсон, Марк Хемміл, Барбара Стрейзанд, Imagine Dragons, Беар Грілз і тд. Якщо будуть якісь мутки, то це буде шкандаль на весь світ!
В мене складається враження, що дєрьмаківці роблять усе, щоб в Україні не лишилося патріотів, а проти тих, що все ж лишаються, відкривають крімінальні справи і садять по надуманих звинуваченнях.
Не треба приписувати мені те, що ви там самі собі надумали.
До його діяльності зараз в мене питань немає. Але я теж пам'ятаю його виступи в часи ПР.
Однак, я хочу вірити, що люди змінюються не перед відеокамерами чи на словах, але й у діях. Час покаже.
золоті медалі. Коло і де таке було. ? Назовіть країну .