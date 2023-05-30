"Слуга народу" Торохтій під час війни відпочиває за кордоном та їздить новим авто за 7 мільйонів, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Богдан Торохтій відпочивав на морі за кордоном під час воєнного стану та використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Богдан Торохтій — народний депутат фракції "Слуга народу" з серпня 2019. За даними Bihus.Info, нардеп був одним з візитерів офісу тіньового куратора групи депутатів парламенту — бізнесмена Іллі Павлюка. Ця група відома організованими голосуваннями на користь різних фінансово-промислових груп, найчастіше в інтересах олігарха Ріната Ахметова. Торохтій злагоджено голосував з усією групою.

Після російського вторгнення родина Торохтія встигла змінити три автомобілі, усі вони купувались на ім’я його дружини Аліни Левченко. Дружина — донька футбольного тренера Віталія Левченка, колишня помічниця нардепа Сергія Капліна та колишня радниця ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Так, у липні 2022 року Аліна Левченко продала свій Range Rover Sport приблизно за 76 000 дол і того ж місяця стала власницею Mercedes-Benz G400 2020 року випуску. Найнижча вартість такого позашляховика на вторинному ринку становить 158 800 дол. У грудні 2022 Левченко змінила Mercedes на новий Range Rover. За словами Торохтія, автомобіль подружжя передзамовило ще у 2021 році, "дійшов" позашляховик до них так пізно через повномасштабну війну. Подібний до Range Rover Левченко автомобіль нині продається за 185 000 дол.

У березні 2023 року Range Rover "обміняли" на електромобіль Mercedes-Benz EQS 580 2022 року. Судячи з двокольорового виконання авто, це спецверсія моделі EQS 580 – Edition One. Новий такий можна знайти у продажу за 197 851 дол, а у березні EQS 580 Edition One продавався за 185 тис. дол. Журналісти зафіксували, як цим автомобілем Левченко користується нардеп Торохтій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недостовірне декларування: НАБУ повідомило про підозру депутатці від "Слуги народу" Саладусі

Незадовго до повномасштабного вторгнення РФ Торохтій був серед ініціаторів законопроєкту №7055. Ним передбачалася заборона на виїзд з країни для народних депутатів України, окрім як за розпорядженням Президента України для здійснення їх повноважень. Однак, цю законодавчу заборону для нардепів так і не прийняли.

А 23 квітня 2022 року Торохтій вже намагався виїхати з країни через прикордонний пункт "Порубне", що на межі з Румунією. Того разу прикордонники не випустили його з країни. Про це Bihus.Info дізнались із судового реєстру — нардеп подав до суду, аби оскаржити рішення про заборону на виїзд, питання вирішили у позасудовому порядку.

Журналістам вдалося ідентифікувати один з виїздів Торохтія за кордон завдяки публікаціям дружини нардепа у соціальних мережах. Торохтій з Левченко перебували в Болгарії у серпні 2022 р. незадовго до другої річниці їхнього шлюбу. Bihus.Info з’ясували це завдяки кільком фотографім Левченко, зробленим у болгарському містечку Єленіте. Попри те, що Левченко не використовувала геотег, журналісти ідентифікували місце зйомки по металевій решітці, серветці та вікну — це заклад Fish Restaurant Levant Beach, розташований на узбережжі Чорного моря в Єленіте.

14 серпня 2022 Левченко публікувала фото себе у закладі. За кілька днів, 20 серпня, на річницю весілля, — спільне з Торохтієм, зроблене з того ж місця, у тому ж одязі, з тим же макіяжем та прикрасами і, вочевидь, в той же день, що й попереднє. Загалом влітку 2022 р. Левченко викладала багато фото з Болгарії, що підтверджує: в той час вона перебувала саме в цій країні. А спільне фото в Болгарії з Торохтієм доводить, що він також був там у серпні 2022.

Також читайте: "Слугу народу" фінансували з порушеннями, - НАЗК

У коментарі журналістам депутат підтвердив, що виїжджав за кордон після повномасштабного вторгнення по сімейним справам: до дітей, які виїхали з України, а також до дружини. У випадку з перебуванням у Болгарії, Торохтій відповів, що не пам’ятає, чи виїжджав він туди у серпні 2022, як і ймовірну мету перебування там.