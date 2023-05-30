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"Слуга народу" Торохтій під час війни відпочиває за кордоном та їздить новим авто за 7 мільйонів, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Богдан Торохтій відпочивав на морі за кордоном під час воєнного стану та використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Богдан Торохтій — народний депутат фракції "Слуга народу" з серпня 2019. За даними Bihus.Info, нардеп був одним з візитерів офісу тіньового куратора групи депутатів парламенту — бізнесмена Іллі Павлюка. Ця група відома організованими голосуваннями на користь різних фінансово-промислових груп, найчастіше в інтересах олігарха Ріната Ахметова. Торохтій злагоджено голосував з усією групою.

Після російського вторгнення родина Торохтія встигла змінити три автомобілі, усі вони купувались на ім’я його дружини Аліни Левченко. Дружина — донька футбольного тренера Віталія Левченка, колишня помічниця нардепа Сергія Капліна та колишня радниця ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Слуга народу Торохтій під час війни відпочиває за кордоном та їздить новим авто за 7 мільйонів, - ЗМІ 01

Так, у липні 2022 року Аліна Левченко продала свій Range Rover Sport приблизно за 76 000 дол і того ж місяця стала власницею Mercedes-Benz G400 2020 року випуску. Найнижча вартість такого позашляховика на вторинному ринку становить 158 800 дол. У грудні 2022 Левченко змінила Mercedes на новий Range Rover. За словами Торохтія, автомобіль подружжя передзамовило ще у 2021 році, "дійшов" позашляховик до них так пізно через повномасштабну війну. Подібний до Range Rover Левченко автомобіль нині продається за 185 000 дол.

У березні 2023 року Range Rover "обміняли" на електромобіль Mercedes-Benz EQS 580 2022 року. Судячи з двокольорового виконання авто, це спецверсія моделі EQS 580 – Edition One. Новий такий можна знайти у продажу за 197 851 дол, а у березні EQS 580 Edition One продавався за 185 тис. дол. Журналісти зафіксували, як цим автомобілем Левченко користується нардеп Торохтій.

Слуга народу Торохтій під час війни відпочиває за кордоном та їздить новим авто за 7 мільйонів, - ЗМІ 02

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Незадовго до повномасштабного вторгнення РФ Торохтій був серед ініціаторів законопроєкту №7055. Ним передбачалася заборона на виїзд з країни для народних депутатів України, окрім як за розпорядженням Президента України для здійснення їх повноважень. Однак, цю законодавчу заборону для нардепів так і не прийняли.

А 23 квітня 2022 року Торохтій вже намагався виїхати з країни через прикордонний пункт "Порубне", що на межі з Румунією. Того разу прикордонники не випустили його з країни. Про це Bihus.Info дізнались із судового реєстру — нардеп подав до суду, аби оскаржити рішення про заборону на виїзд, питання вирішили у позасудовому порядку.

Журналістам вдалося ідентифікувати один з виїздів Торохтія за кордон завдяки публікаціям дружини нардепа у соціальних мережах. Торохтій з Левченко перебували в Болгарії у серпні 2022 р. незадовго до другої річниці їхнього шлюбу. Bihus.Info з’ясували це завдяки кільком фотографім Левченко, зробленим у болгарському містечку Єленіте. Попри те, що Левченко не використовувала геотег, журналісти ідентифікували місце зйомки по металевій решітці, серветці та вікну — це заклад Fish Restaurant Levant Beach, розташований на узбережжі Чорного моря в Єленіте.

Слуга народу Торохтій під час війни відпочиває за кордоном та їздить новим авто за 7 мільйонів, - ЗМІ 03

14 серпня 2022 Левченко публікувала фото себе у закладі. За кілька днів, 20 серпня, на річницю весілля, — спільне з Торохтієм, зроблене з того ж місця, у тому ж одязі, з тим же макіяжем та прикрасами і, вочевидь, в той же день, що й попереднє. Загалом влітку 2022 р. Левченко викладала багато фото з Болгарії, що підтверджує: в той час вона перебувала саме в цій країні. А спільне фото в Болгарії з Торохтієм доводить, що він також був там у серпні 2022.

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У коментарі журналістам депутат підтвердив, що виїжджав за кордон після повномасштабного вторгнення по сімейним справам: до дітей, які виїхали з України, а також до дружини. У випадку з перебуванням у Болгарії, Торохтій відповів, що не пам’ятає, чи виїжджав він туди у серпні 2022, як і ймовірну мету перебування там.

Автор: 

депутат (1779) Слуга народу (2813) Торохтій Богдан (12)


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Топ коментарі
+73
як це все остигидло! трохи менше ніж кацапи
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30.05.2023 22:22
+58
найсумніше, що оце отримає пізніше УБД і буде "поважною" людиною
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30.05.2023 22:27
+57
Наобирали, деграданти.
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30.05.2023 22:23
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Усьо так падамашнему, дали посаду в держУстанові, припаркували чиюсь губасту масажистку, накрав під час кривавої війни млрд, вивів їх на рахунки закордонних приватних банків, поки там Патріоти захищають Україну в кривавій багнюці, з губатою поїхав на теплі моря, стефанчук мовчить, витріщивши очки із шмигалем…
Зеля читає мотавуючі тексти на єдиному марафоні…
Усе під контролем єрмака…
Увесь світ допомагає Українцям відстоювати Свободу України, а ця гнидота, одразу з млрд сховається за кордоном, як і сотні таких привладних!!
Ось така влада, малятка, любі хлопчики й дівчатка!!
Поки ваші татусі і дідусі на фронті захищають вас від орків *****, оці привладні кнури вгодовані, крадуть гроші у вас…
Але татусі і дідусі, обов'язково повернуться з фронту до вас і тоді зустрінуться обов'язково із отими стефанчуком-зеленським-шмигалем…., а ліхтарів в Україні вдосталь, щоб було видно навколо..
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31.05.2023 12:10 Відповісти
Не мрійте? Ніколи ще такого не було й ніколи не буде, щоб якісь холопи прийшли з фронту й розібралися з бандою. Владна банда в три чи шість рядів охорони (сбу, нацгвардія та багато інших)огородила себе від вояк та інших невдоволених.Навідь зараз під час війни незадоволених вояків знищують.
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14.06.2023 23:34 Відповісти
.

В слугах один непотріб - повіі, авантюристи, латентні зрадники «ка-

ка-я разніца?», злодіі та блазні.
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31.05.2023 12:14 Відповісти
Як кажуть-який йшов ,таку й здибав.У цілому просто бидло з грішми.
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31.05.2023 12:26 Відповісти
ЗЄльонськіє курви! 👿
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31.05.2023 13:13 Відповісти
73% - приятного аппетита.
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31.05.2023 15:32 Відповісти
Зато не Барыга и не делает пиар на войне, покупая какие-то там катера и беспилотники. Даже брата ради святого дела не пожалел, а сам в поте лица принимает законы о запрете выезда депутатов за рубеж. Устал, отдохнуть бы ему надо, жену повидать и детей. Ему ведь нужнее, чем быдлу, которое на фронте больше года и которому жен и детей видеть пока рано.
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31.05.2023 15:36 Відповісти
Зато ахметка за рахунок продажу нам - "ВЛАСНИКАМ НАДР, ТА БАГАТСТВ ЗЕМЛІ української" ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ, електроенергії по захмарним цінам, чому потурає КМ, утримує "БЛАГОДІЙНІ ФОНДИ"! Якими "обдаровує"до того обікрадених...
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31.05.2023 17:52 Відповісти
ну хоч щось повертає.. йому бачиш на відміну від якогось мізерного (читай "мерзенного" "служки" Торохтія, якось ця країна все ще цікава.
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31.05.2023 20:17 Відповісти
Всю політичну бидлоту за все 32-річчя ЛЮСТРУВАТИ 100% без права більше займатися політикою . Ніхто із них не займався своїми прямими конституційними обов"язками , а саме Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і БЕЗПЕКА визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

ПРАВА і СВОБОДИ людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.. Ст.22 не передбачає звуження прав і свобод громадян , бо ми , а не вони , є джерелом влади ст.5 діючої Конституції . Ми обов"язково скористаємось своїм правом Республіки , бо маємо повну узурпацію влади .
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31.05.2023 18:55 Відповісти
люструвати... тобі давали шанс.. а ти був поза політикою.. а зараз як хочеш люструвати?.. хто твій "зразковий" політик??? Кому там працювати... чи нам теж "хфюрера" треба назначити "країнокомандувачем"?? Га?!
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31.05.2023 20:14 Відповісти
Потап та Каменських?..
Чи вони усі на єдну морду?...
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31.05.2023 20:13 Відповісти
А що тут такого? Що протизаконного він вчинив? Їзда на дорогій машині не є криміналом, так само, як і відпочинок за кордоном (він ж кодон перетинав легально, а не через ріку Тису). Так що перестаньте публікувати усякі плітки, як "базарні баби".
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02.06.2023 05:18 Відповісти
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