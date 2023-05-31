УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12045 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 198 24

У РФ повідомили про обстріл Шебекіно: є постраждала і руйнування. ФОТОрепортаж

У Росії повідомили про обстріл міста Шебекіно Бєлгородської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Telegram губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

"Обстріл Шебекіно. За попередньою інформацією, є одна постраждала. Пошкоджено житлові будинки, горить транспорт. Додаткова інформація – згодом", - йдеться в повідомлені.

Своєю чергою телеграм-канал Baza пише, що по місту Шебекіно Бєлгородської області завдано масованого удару.

У РФ повідомили про обстріл Шебекіно: є постраждала і руйнування 01

Також читайте: Губернатор Бєлгородської області Росії Гладков заявив, що потрапив під обстріл

У РФ повідомили про обстріл Шебекіно: є постраждала і руйнування 02
У РФ повідомили про обстріл Шебекіно: є постраждала і руйнування 03
У РФ повідомили про обстріл Шебекіно: є постраждала і руйнування 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безпілотник атакував будівлю МВС у Бєлгородській області РФ, - Baza. ВIДЕО

У РФ повідомили про обстріл Шебекіно: є постраждала і руйнування 05
У РФ повідомили про обстріл Шебекіно: є постраждала і руйнування 06

Автор: 

обстріл (28613) Бєлгород (508)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Видели, как они стоят толпой около этого дома и, задрав головы, смотрят на тридцатый этаж? Тридцатый этаж новостройки на Ленинском проспекте.
Там даже и разрушений-то нет никаких, так, просто темное пятно от взрыва. Киянин бы вообще просто мимо прошел, не заметил.
А они стоят, и - смотрят, смотрят, смотрят…
Они не могут поверить!!

И дело, конечно, совсем не в выбитых стеклах. А в том, что это - Ленинский проспект. Вот, прям самое сердце респектабельной Москвы. С квартирами по двадцать миллионов.
Сюда не может прилетать!
А - прилетело.

Да, ни к какому восстанию, скирдованию Путина, революции или прекращению войны это не приведет.
Но.

Сегодняшние дроны принесли не разрушения. У них и не было такой задачи.
Сегодняшние дроны принесли в их головы семена… Зневіра. Это слово подходит лучше всего.
А з цього починається поразка. Зневіра - перший крок до поразки.
И сегодня они этот шаг сделали.
Доброе утро, Москва!

https://site.ua/arkadiy.babchenko/dobroe-utro-moskva-iy33gmq
показати весь коментар
31.05.2023 06:49
+17
"Майніла-ХХІ" ! Це у кацапів "спадкове" Вдарить по своїх, а звинуватить противника
показати весь коментар
31.05.2023 06:39
+14
Ху@ло лупить по своіх , щоб чужі боялись
показати весь коментар
31.05.2023 06:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за чьто?
показати весь коментар
31.05.2023 06:34 Відповісти
Ху@ло лупить по своіх , щоб чужі боялись
показати весь коментар
31.05.2023 06:43 Відповісти
щоб свої згуртувались навколо нього і стало більше мобіків..
а ще, щоб було чим наповнити інформаційний простір, мол не тільки росія київ обстрілює...
а потім змістити акценти і виясняти, хто раніше почав...
показати весь коментар
31.05.2023 11:19 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2023 07:27 Відповісти
"Майніла-ХХІ" ! Це у кацапів "спадкове" Вдарить по своїх, а звинуватить противника
показати весь коментар
31.05.2023 06:39 Відповісти
Рязанський сахарок 2

уже с душком 😕

.
показати весь коментар
31.05.2023 13:10 Відповісти
Видели, как они стоят толпой около этого дома и, задрав головы, смотрят на тридцатый этаж? Тридцатый этаж новостройки на Ленинском проспекте.
Там даже и разрушений-то нет никаких, так, просто темное пятно от взрыва. Киянин бы вообще просто мимо прошел, не заметил.
А они стоят, и - смотрят, смотрят, смотрят…
Они не могут поверить!!

И дело, конечно, совсем не в выбитых стеклах. А в том, что это - Ленинский проспект. Вот, прям самое сердце респектабельной Москвы. С квартирами по двадцать миллионов.
Сюда не может прилетать!
А - прилетело.

Да, ни к какому восстанию, скирдованию Путина, революции или прекращению войны это не приведет.
Но.

Сегодняшние дроны принесли не разрушения. У них и не было такой задачи.
Сегодняшние дроны принесли в их головы семена… Зневіра. Это слово подходит лучше всего.
А з цього починається поразка. Зневіра - перший крок до поразки.
И сегодня они этот шаг сделали.
Доброе утро, Москва!

https://site.ua/arkadiy.babchenko/dobroe-utro-moskva-iy33gmq
показати весь коментар
31.05.2023 06:49 Відповісти
Безпілотники над Москвою були рязанським цукром, Дудра. Так само як кацапи артою по місцю своїх евакуйованих вдарили.
показати весь коментар
31.05.2023 07:34 Відповісти
безпілотники запущені з Підмосков"я.

чув таку інфу.

хто конкретно запустив- поки що БЕЗ ДОКАЗІВ.
показати весь коментар
31.05.2023 07:42 Відповісти
Прігожин або ж ФСБ.
показати весь коментар
31.05.2023 07:46 Відповісти
Киянин би повз не пройшов , а допоміг
показати весь коментар
31.05.2023 08:17 Відповісти
Подлиє укронацисти бьют по мірним, в то врємя, когда блаґородная рассія -ісключітєльно па ваєнним целям!
Під@ри реалізують план "Ъ" - виробити серед свого бидла чюйство нєнавісті.
показати весь коментар
31.05.2023 06:52 Відповісти
Вибачте, а де фото руйнувань?
показати весь коментар
31.05.2023 07:02 Відповісти
ну сколько можно шамбить Бебекино?
показати весь коментар
31.05.2023 07:07 Відповісти
Девятьлет...
показати весь коментар
31.05.2023 07:24 Відповісти
Якщо ви називаєте українське місто Білгород по-московськи, то тоді може пишіть Кієв і Кієвська область. Так москалям буде зрозуміліше вас читати. І
показати весь коментар
31.05.2023 07:07 Відповісти
Нарешті кацапня почала відгрібати.
показати весь коментар
31.05.2023 07:10 Відповісти
Терпіли будуть до гробової дошки терпіти.
показати весь коментар
31.05.2023 07:14 Відповісти
Хватит дамбить Шмякино!
показати весь коментар
31.05.2023 07:15 Відповісти
Кацапи розважаються. Все що летить по цивільним об'єктам-це фсб "під шумок працює".
показати весь коментар
31.05.2023 07:41 Відповісти
Потерпите, кацапы.
Скоро мы вас денацифицируем и демилитаризируем. И вам станет хорошо...
показати весь коментар
31.05.2023 07:44 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2023 07:45 Відповісти
 
 