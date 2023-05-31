У РФ повідомили про обстріл Шебекіно: є постраждала і руйнування. ФОТОрепортаж
У Росії повідомили про обстріл міста Шебекіно Бєлгородської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Telegram губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.
"Обстріл Шебекіно. За попередньою інформацією, є одна постраждала. Пошкоджено житлові будинки, горить транспорт. Додаткова інформація – згодом", - йдеться в повідомлені.
Своєю чергою телеграм-канал Baza пише, що по місту Шебекіно Бєлгородської області завдано масованого удару.
Топ коментарі
+18 Павло Дудра
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+17 Яр Холодний
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а ще, щоб було чим наповнити інформаційний простір, мол не тільки росія київ обстрілює...
а потім змістити акценти і виясняти, хто раніше почав...
уже с душком 😕
.
Там даже и разрушений-то нет никаких, так, просто темное пятно от взрыва. Киянин бы вообще просто мимо прошел, не заметил.
А они стоят, и - смотрят, смотрят, смотрят…
Они не могут поверить!!
И дело, конечно, совсем не в выбитых стеклах. А в том, что это - Ленинский проспект. Вот, прям самое сердце респектабельной Москвы. С квартирами по двадцать миллионов.
Сюда не может прилетать!
А - прилетело.
Да, ни к какому восстанию, скирдованию Путина, революции или прекращению войны это не приведет.
Но.
Сегодняшние дроны принесли не разрушения. У них и не было такой задачи.
Сегодняшние дроны принесли в их головы семена… Зневіра. Это слово подходит лучше всего.
А з цього починається поразка. Зневіра - перший крок до поразки.
И сегодня они этот шаг сделали.
Доброе утро, Москва!
https://site.ua/arkadiy.babchenko/dobroe-utro-moskva-iy33gmq
чув таку інфу.
хто конкретно запустив- поки що БЕЗ ДОКАЗІВ.
Під@ри реалізують план "Ъ" - виробити серед свого бидла чюйство нєнавісті.
Скоро мы вас денацифицируем и демилитаризируем. И вам станет хорошо...