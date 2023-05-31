Унаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранень зазнав 8-річний хлопчик, окупанти атакували транспортне підприємство, - ОВА. ФОТОрепортаж
Вранці у Межиріцькій громаді Павлоградського району Дніпропетровської області пролунав вибух.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Вранці вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство.
Легке поранення отримав 8-річний хлопчик. Лікуватиметься вдома.
Є руйнування. Інформація уточнюється", - написав він.
Також повідомляється, що вчора пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БпЛА. Люди неушкоджені.
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