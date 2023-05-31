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Унаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранень зазнав 8-річний хлопчик, окупанти атакували транспортне підприємство, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вранці у Межиріцькій громаді Павлоградського району Дніпропетровської області пролунав вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство.

Легке поранення отримав 8-річний хлопчик. Лікуватиметься вдома.

Є руйнування. Інформація уточнюється", - написав він.

Також повідомляється, що вчора пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БпЛА. Люди неушкоджені.

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Унаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранень зазнав 8-річний хлопчик, окупанти атакували транспортне підприємство, - ОВА 01
Унаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранень зазнав 8-річний хлопчик, окупанти атакували транспортне підприємство, - ОВА 02
Унаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранень зазнав 8-річний хлопчик, окупанти атакували транспортне підприємство, - ОВА 03
Унаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранень зазнав 8-річний хлопчик, окупанти атакували транспортне підприємство, - ОВА 04
Унаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранень зазнав 8-річний хлопчик, окупанти атакували транспортне підприємство, - ОВА 05

Автор: 

вибух (4476) обстріл (28613) Дніпропетровська область (3756)


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