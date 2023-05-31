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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Упродовж минулої доби окупанти завдали 69 ударів по 17 населених пунктах Запоріжжя, - ОВА. ФОТО

30 травня російські окупанти завдали 69 ударів по 17 населених пунктах Василівського та Пологівського районів Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав 69 ударів по 17 населених пунктах Василівського та Пологівського районів: Оріхів та Залізничне постраждали від авіаударів, Гуляйполе та Мала Токмачка від чотирьох обстрілів з РСЗВ, 63 артудари прийшлося по Ольгівському, Новоандріївці, Гуляйпільському, Малинівці, Темирівці, Преображенці, Щербакам.

Люди не постраждали. Додалося 16 нових руйнувань житлових будинків та залишків об'єктів інфраструктури на прифронтовій території", - йдеться в повідомленні.

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Упродовж минулої доби окупанти завдали 69 ударів по 17 населених пунктах Запоріжжя, - ОВА 01
Упродовж минулої доби окупанти завдали 69 ударів по 17 населених пунктах Запоріжжя, - ОВА 02

Автор: 

обстріл (28613) Запорізька область (3624)


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Відповідь була? Чи знову лише констатація фактів?
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31.05.2023 08:51 Відповісти
DEEP пише про добрі новини, але ще рано розголошувати. Почекаємо,
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31.05.2023 10:22 Відповісти
 
 