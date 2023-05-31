Через обстріли із Шебекінського та Грайворонського округів Бєлгородської області починають вивозити дітей. ФОТОрепортаж
У Росії повідомили, що сьогодні, 31 травня, по Шебекіно було завдано масованого удару. Повідомляється про постраждалих і руйнування. Від сьогодні починають вивозити дітей.
Про це повідомив у Telegram губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація у Шебекіному погіршується. Вночі, точніше, о 3:15 по місту було завдано масованого удару.
Чотири особи постраждали. Усім надається допомога. Двох оперативно доправили до лікарні Бєлгорода. У чоловіка осколкові поранення шиї та спини, стан важкий, у жінки осколкові поранення руки та передпліччя. Наразі лікарями проводяться всі необхідні обстеження. Ще дві жінки відмовилися від госпіталізації, їм надано допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, снарядами "Града" вибиті вікна, посічені фасади та покрівля у 8 багатоквартирних, 4 приватних домоволодіннях, а також школі та 2 адміністративних будівлях. Один магазин повністю згорів. Різні пошкодження мають 12 автомобілів. Співробітники адміністрації починають обхід територій. Відновлювальні роботи розпочнуться вже сьогодні. Обсяг роботи дуже великий.
"Починаємо від сьогодні вивозити дітей із Шебекінського та Грайворонського округів. Сьогодні перші триста дітей буде відправлено до Воронежа", - додав Гладков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
від того, що з-під палки вивчили та розмовляють на язикє, вони кацапами так і не стали...
І взагалі - не "ума нема", а "розуму".....
а староукраинским - Черновьци.
===
брехня. місто засновували русіни.
===
брехня: місто засновували русіни.
==
знаю. путын лахта пише з великої літери
Кое-где давление канализационных масс так велико, что срывает чугунные люки.
Тяжелее всего ситуация в районе МО, Лубянки, кремля и патриархии.😂
По городу шныряют спецкоманды. Лучшие фекаловеды, сантехники, полиция и росгвардия отражают атаку зловонных масс.
Ожидается обращение путина. Диктатор должен призвать население москвы не усугублять канализационную трагедию. Поход «по-большому» может быть приравнен к государственной измене.
Невзоров
Скоро мы вас денацифицируем и демилитаризируем, и вам станет хорошо...
http://ru.esosedi.org/RU/BEL/8079980/ayerodrom_shebekino_zayache_pole_/
- За кран и за кота !
О! А шо з їб@лом, кацапи?