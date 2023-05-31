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Через обстріли із Шебекінського та Грайворонського округів Бєлгородської області починають вивозити дітей. ФОТОрепортаж

У Росії повідомили, що сьогодні, 31 травня, по Шебекіно було завдано масованого удару. Повідомляється про постраждалих і руйнування. Від сьогодні починають вивозити дітей.

Про це повідомив у Telegram губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація у Шебекіному погіршується. Вночі, точніше, о 3:15 по місту було завдано масованого удару.

Чотири особи постраждали. Усім надається допомога. Двох оперативно доправили до лікарні Бєлгорода. У чоловіка осколкові поранення шиї та спини, стан важкий, у жінки осколкові поранення руки та передпліччя. Наразі лікарями проводяться всі необхідні обстеження. Ще дві жінки відмовилися від госпіталізації, їм надано допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безпілотник атакував будівлю МВС у Бєлгородській області РФ, - Baza. ВIДЕО

Як зазначається, снарядами "Града" вибиті вікна, посічені фасади та покрівля у 8 багатоквартирних, 4 приватних домоволодіннях, а також школі та 2 адміністративних будівлях. Один магазин повністю згорів. Різні пошкодження мають 12 автомобілів. Співробітники адміністрації починають обхід територій. Відновлювальні роботи розпочнуться вже сьогодні. Обсяг роботи дуже великий.

"Починаємо від сьогодні вивозити дітей із Шебекінського та Грайворонського округів. Сьогодні перші триста дітей буде відправлено до Воронежа", - додав Гладков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У РФ повідомили про обстріл Шебекіно: є постраждала і руйнування. ФОТОрепортаж

Через обстріли із Шебекінського та Грайворонського округів Бєлгородської області починають вивозити дітей 01
Через обстріли із Шебекінського та Грайворонського округів Бєлгородської області починають вивозити дітей 02
Через обстріли із Шебекінського та Грайворонського округів Бєлгородської області починають вивозити дітей 03
Через обстріли із Шебекінського та Грайворонського округів Бєлгородської області починають вивозити дітей 04
Через обстріли із Шебекінського та Грайворонського округів Бєлгородської області починають вивозити дітей 05
Через обстріли із Шебекінського та Грайворонського округів Бєлгородської області починають вивозити дітей 06
Через обстріли із Шебекінського та Грайворонського округів Бєлгородської області починають вивозити дітей 07

Автор: 

обстріл (28613) росія (65316) Бєлгород (508)


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Топ коментарі
+17
Виправте помилку «є» на «і»: Білгород.
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31.05.2023 09:23
+13
О! Знайте рашисти, як то так. Будні прийшли.
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31.05.2023 09:20
+13
Все ідьот па плану, спецапірація ідьот па плану
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31.05.2023 09:27
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О! Знайте рашисти, як то так. Будні прийшли.
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31.05.2023 09:20 Відповісти
сво прийшла в росію...московити розуміють загрозу, яку несуть мешканці прикордонних областей...
від того, що з-під палки вивчили та розмовляють на язикє, вони кацапами так і не стали...
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31.05.2023 11:28 Відповісти
Виправте помилку «є» на «і»: Білгород.
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31.05.2023 09:23 Відповісти
Чірнігів? Чірнівці? Ума нема?
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31.05.2023 09:35 Відповісти
У тебе? Так! Бо і російською і українською обидві назви через "Че" пишуться! А "Білгород" - місто, засноване українцями.....
І взагалі - не "ума нема", а "розуму".....
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31.05.2023 09:50 Відповісти
згідно твоєї тупоії логики не Чернівці, а Чорнівці , а розум це розутися від ума
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31.05.2023 10:37 Відповісти
Ага! А "дурак - имя прилагательное, ибо прилагается к глупому человеку" ("Недоросль")
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31.05.2023 11:00 Відповісти
Все языки со временем трансформируются Чернівці ( современным украинским ),
а староукраинским - Черновьци.
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31.05.2023 14:08 Відповісти
А "Білгород" - місто, засноване українцями.....
===
брехня. місто засновували русіни.
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31.05.2023 10:43 Відповісти
Все правильно кажеш : "Білгород" - місто, засноване українцями.....
===
брехня: місто засновували русіни.
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31.05.2023 10:57 Відповісти
В українській мові є лише одне слово зі складом "бє" - це Бєня. Расіанє ж не пишуть Кыйив...
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31.05.2023 11:05 Відповісти
Власні імена не перекладаються. У нас президент Володимир а у них владімір. Так і бєлгород - допоки він в рашці.
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31.05.2023 10:17 Відповісти
Коли Західна Україна була під владою Австро-Угорщини, то українці продовжували називать своє місто "Львовом" А не "Лембергом" - як його іменували австрійці
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31.05.2023 10:22 Відповісти
праффесор, як доречно писати, Чорнівці чи Чірнівці?
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31.05.2023 10:45 Відповісти
А як тобі більше подобається: "Йти в сраку!" чи "Йти до сраки!"?
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31.05.2023 10:55 Відповісти
Сраки це твоє, збоченець.
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31.05.2023 11:17 Відповісти
Краще вже вважаться "збоченцем" - ніж ІДІОТОМ!
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31.05.2023 11:19 Відповісти
одне другому не заважує, тому тримай навіть третій титул - орден Сутулого.
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31.05.2023 12:44 Відповісти
Навчися грамотно писать! Бо лізеш учить когось, а сам пишеш на рівні "три класи і коридор"
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31.05.2023 13:48 Відповісти
не "учить" а вчити, не писать, а писати, дурко .
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31.05.2023 14:01 Відповісти
Придурку! В Україні основу літературної мови складають два діалекти - "подніпровський" і "брацлавський" (подільський) На подніпровському писала більшість класиків українськоої літератури 19-20 ст Починаючи з Котляревського та Шевченка і закінчуючи письменниками ********* У подніпровському діалекті дієслова закінчуються на "Ь" На брацлавському - на "И" Я тобі пишу подніпровським діалектом Хоч в цьому свою дурість не показуй!
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31.05.2023 14:09 Відповісти
це суржик, дядьку. тому пнх, пдрс. А Шевченко взагалі колаборант.
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31.05.2023 14:23 Відповісти
Ну - тобі видніше Ти мабуть розумніший академіків-лінгвістів Ну а про Шевченка - це взагалі "перл" Людина яка звеличила нашу народ та стала її "Мойсеєм" що привів нас до національної свідомості - "колаборант"? Хай в твоєму розумінні він буде ним Аби не був кацапським провокатором - як ти Добре що ви такі дурні - лешше вас виявлять На "Лахті", мабуть, вже на розумних грошей не вистачає!
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31.05.2023 17:14 Відповісти
академіком себе ти тут виставляеш, хоч дурніший на три порядки.
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31.05.2023 22:00 Відповісти
Та куди мені, по дурості, до тебе? Ти у нас, в цьому, "неперевершений"!
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31.05.2023 22:04 Відповісти
туди, куди я сказав - ти дурніший на три порядки.
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01.06.2023 15:19 Відповісти
Ти прямо як Путін - той теж усіх навкруги дурнями вважає
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01.06.2023 16:42 Відповісти
А ти як *****
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01.06.2023 16:47 Відповісти
Ну-ну! "Лахта" з тебе так і пре - ті теж нічого свого придумать не можуть і всі аргументи мавпують та обертають проти опонента
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01.06.2023 17:00 Відповісти
Щоб називати ***** путіним, це треба бути кацапячою курвою, тож я тобі можу сказати лише: пнх, пдрс.
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01.06.2023 17:16 Відповісти
Знаєш чим "лахтинці" відрізняються від притомних українців? Своєю надлишковою агресивністю та показним патріотизмом Українцям "похрєн" - як саме називать ворога - вони його сненавидять і вбивають А от "лахтинцям" обов"язково треба показать свою "суперпатріотичність" - щоб "сайти за суперхахла"
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01.06.2023 17:22 Відповісти
Знаєш чим "лахтинці" відрізняються від притомних українців?
==
знаю. путын лахта пише з великої літери
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01.06.2023 20:01 Відповісти
Тобі ще "лайном плюваться" не надоїло?
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01.06.2023 20:29 Відповісти
лахта, себе запитай біля дзеркала.
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01.06.2023 20:35 Відповісти
Ну - з тебе за цей коментар сміятиметься купа моїх читачів Бо назвать мене "лахтинцем" може лише повний ідіот
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01.06.2023 20:38 Відповісти
кому ти потрібен, хіба шо ботам, яких ти сам зарегав і що на тебе "підписані"
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01.06.2023 20:42 Відповісти
Покажи мені своїх "зареганих" Тільки не співай мені пісні: "Мені це не цікаво - я за підписниками не ганяюся!" - я вже таке чув Якби тобі "було не цікаво" ти тут другий день "на гімно-б не сходив"
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01.06.2023 20:56 Відповісти
гімно це твоє, і лайно теж.
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01.06.2023 20:59 Відповісти
Ти рот час від часу прополіскуєш?
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01.06.2023 21:03 Відповісти
А в тебе проблеми з ротом?
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01.06.2023 21:51 Відповісти
З твоїм - надто часто лайном плюєшся Ти хоч пам"ятаєш - з-за чого ти "срач" розвів?
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02.06.2023 03:08 Відповісти
Таков план...
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31.05.2023 09:27 Відповісти
Все ідьот па плану, спецапірація ідьот па плану
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31.05.2023 09:27 Відповісти
СВО ідьот по плану,****** кацапськи !
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31.05.2023 09:28 Відповісти
Самоубівці, блд... Тактика ажніяк не наша. Херячити по цивільним - то вже б даунбації просто не було на тілі України...
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31.05.2023 09:29 Відповісти
Московитська гидота обстрілами своєї ж території намагається зупинити західну допомогу Україні. Сподіваюсь на Заході все бачать, хто і звідки стріляє.
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31.05.2023 09:29 Відповісти
Звісно бачать. Це не для Заходу. "Сплатіться пєрєд каварним врагом"-ось ціль фсб для бидла.Методи незмінні.
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31.05.2023 09:45 Відповісти
Бий своїх щоб чужі боялися
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31.05.2023 09:30 Відповісти
Дітей з малку вчать. Мультфільмами.
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31.05.2023 09:36 Відповісти
За чьто московская хунта бомбит молодую білгородську республіку? Доколє?
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31.05.2023 09:30 Відповісти
Да дописты,пусть перекуярят себя,чем больше-тем лучше...
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31.05.2023 09:37 Відповісти
почему украинцы испытывали прелести "СВО", а россияне-нет? Они, что, второсортные?
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31.05.2023 09:32 Відповісти
По всей москве зафиксировано «необъяснимое», «скачкообразное» переполнение канализации, точно совпавшее по времени с «атакой». Коллекторы трещат, лопаются их сварочные швы, в люках пенится жидкая реакция москвы.

Кое-где давление канализационных масс так велико, что срывает чугунные люки.
Тяжелее всего ситуация в районе МО, Лубянки, кремля и патриархии.😂

По городу шныряют спецкоманды. Лучшие фекаловеды, сантехники, полиция и росгвардия отражают атаку зловонных масс.
Ожидается обращение путина. Диктатор должен призвать население москвы не усугублять канализационную трагедию. Поход «по-большому» может быть приравнен к государственной измене.
Невзоров
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31.05.2023 09:32 Відповісти
Да фсё єто фейк!!!
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31.05.2023 09:35 Відповісти
Сами по себе стреляют...
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31.05.2023 09:48 Відповісти
Потерпите немного, кацапы!
Скоро мы вас денацифицируем и демилитаризируем, и вам станет хорошо...
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31.05.2023 09:39 Відповісти
Да, детей сразу в Харьков везите, чтобы когда БелНР захочет присоединиться к Харьковской области, то они уже понимали укр.мову.
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31.05.2023 09:41 Відповісти
Пожалійтесь на провокацію фсб в фсб.
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31.05.2023 09:42 Відповісти
Все согласно плана. Потерь нет.
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31.05.2023 09:47 Відповісти
Доколе московский режим будет домбить свободолюбивый народ БНР? Мокши не дают им общаться на родном белгородском изыке.
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31.05.2023 09:47 Відповісти
"Аэродром Шебекино "Заяче поле" в Шебекино - описание, координаты, фотографии, отзывы и возможность найти это место в Белгородской области (Россия). Узнайте где находится, как добраться, посмотрите что интересного вокруг. Ознакомьтесь с другими местами на нашей интерактивной карте, получите более подробную информацию. Познайте мир лучше.
http://ru.esosedi.org/RU/BEL/8079980/ayerodrom_shebekino_zayache_pole_/
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31.05.2023 09:54 Відповісти
Тю... А що їм не подобається?..
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31.05.2023 10:05 Відповісти
У Шемякино - шмаки бум !
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31.05.2023 10:05 Відповісти
Нужно, что бы наши специалисты выяснили..., Не кацапы ли часом сами город обстреляли... Это в их стиле...
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31.05.2023 10:24 Відповісти
Доколе! наротнікі Ку/ВорНДР і Гладков'скоя шобла - алё.. совсем недагаваріспособ_ние, чтоль
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31.05.2023 10:28 Відповісти
От оно вам надо было, кацапы??? !!!!!!!!
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31.05.2023 11:42 Відповісти
- А меня за что??
- За кран и за кота !
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31.05.2023 11:46 Відповісти
"Рязанский сахар", на новый манер.
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31.05.2023 14:19 Відповісти

О! А шо з їб@лом, кацапи?
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01.06.2023 21:59 Відповісти
 
 