Через обстріли із Шебекінського та Грайворонського округів Бєлгородської області починають вивозити дітей. ФОТОрепортаж

У Росії повідомили, що сьогодні, 31 травня, по Шебекіно було завдано масованого удару. Повідомляється про постраждалих і руйнування. Від сьогодні починають вивозити дітей.

Про це повідомив у Telegram губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація у Шебекіному погіршується. Вночі, точніше, о 3:15 по місту було завдано масованого удару.

Чотири особи постраждали. Усім надається допомога. Двох оперативно доправили до лікарні Бєлгорода. У чоловіка осколкові поранення шиї та спини, стан важкий, у жінки осколкові поранення руки та передпліччя. Наразі лікарями проводяться всі необхідні обстеження. Ще дві жінки відмовилися від госпіталізації, їм надано допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, снарядами "Града" вибиті вікна, посічені фасади та покрівля у 8 багатоквартирних, 4 приватних домоволодіннях, а також школі та 2 адміністративних будівлях. Один магазин повністю згорів. Різні пошкодження мають 12 автомобілів. Співробітники адміністрації починають обхід територій. Відновлювальні роботи розпочнуться вже сьогодні. Обсяг роботи дуже великий.

"Починаємо від сьогодні вивозити дітей із Шебекінського та Грайворонського округів. Сьогодні перші триста дітей буде відправлено до Воронежа", - додав Гладков.

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