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Новини Фото Війна
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Агентку ФСБ РФ, яка фіксувала наслідки російських ударів, затримано у Кривому Розі, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі затримали жінку, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Також вона фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту. Отриману інформацію передавала ворогу через "Телеграм". Загарбники використовували ці дані для коригування повторних та підготовки нових повітряних атак на Кривий Ріг", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед оточуючих.

"Таким чином вона потрапила у поле зору фсб, яка згодом дистанційно залучило її до негласної співпраці проти України. Для виконання ворожих завдань фігурантка самостійно об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- і відеофіксацію українських об’єктів", -додали в СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Також читайте: Зрадник, який "зливав" ворогу дані про оборону північних рубежів України, проведе за ґратами 15 років, - СБУ. ФОТОрепортаж

Агентку ФСБ РФ, яка фіксувала наслідки російських ударів, затримано у Кривому Розі, - СБУ 01
Агентку ФСБ РФ, яка фіксувала наслідки російських ударів, затримано у Кривому Розі, - СБУ 02
Агентку ФСБ РФ, яка фіксувала наслідки російських ударів, затримано у Кривому Розі, - СБУ 03

Автор: 

Кривий Ріг (1358) СБУ (12842)


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Топ коментарі
+30
Чергова мерзенна гнида...
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31.05.2023 10:09
+29
нужны не загрози, а реальные выроки
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31.05.2023 10:10
+17
Кожний день затримують по декілька таких покидьків. А скільки їх ще є в дійсності!? Коли їх уже розстрілювати будуть!? Іде війна. Всі ці КОРИГУВАЛЬНИКИ, ЗРАДНИКИ на стороні агресора терориста і тому вони є членами терористичних організацій. Причому членами організованих злочинних угрупувань винних в загибелі громадян України. Під час війни для таких ТЕРОРИСТІВ тільки одна кара РОЗСТРІЛ. КРАЇНУ ТРЕБА ОЧИЩАТИ ВІД ЗРАДНИКІВ. НЕЩАДНО.
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31.05.2023 10:19
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Чергова мерзенна гнида...
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31.05.2023 10:09 Відповісти
нужны не загрози, а реальные выроки
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31.05.2023 10:10 Відповісти
навіщо ій їба..ник заблюрили
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31.05.2023 10:15 Відповісти
А де Кулініч ?
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31.05.2023 10:52 Відповісти
На цепка цю тварюку посадити, біля входу на військове кладовище - хай виє, гнида гівноголова, ************!!!
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31.05.2023 10:17 Відповісти
Алхим?
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31.05.2023 10:17 Відповісти
Це не та шльома губата Алкохім?
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31.05.2023 10:18 Відповісти
****
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31.05.2023 10:19 Відповісти
Кожний день затримують по декілька таких покидьків. А скільки їх ще є в дійсності!? Коли їх уже розстрілювати будуть!? Іде війна. Всі ці КОРИГУВАЛЬНИКИ, ЗРАДНИКИ на стороні агресора терориста і тому вони є членами терористичних організацій. Причому членами організованих злочинних угрупувань винних в загибелі громадян України. Під час війни для таких ТЕРОРИСТІВ тільки одна кара РОЗСТРІЛ. КРАЇНУ ТРЕБА ОЧИЩАТИ ВІД ЗРАДНИКІВ. НЕЩАДНО.
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31.05.2023 10:19 Відповісти
Країна повинна знати гнид в обличчя. Так шо не потрібно харю замальовувати, а потрібно ще й адреси де вони мешкають виставляти
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31.05.2023 10:24 Відповісти
Тоді й буде їм справедливий вирок
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31.05.2023 10:25 Відповісти
Чергова подруга по школі Зе.
Можна головою СБУ призначити...
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31.05.2023 10:28 Відповісти
Була б чоловіком, назвав би її підАром...
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31.05.2023 10:39 Відповісти
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31.05.2023 10:51 Відповісти
Коли їх почнуть стріляти по закону воєнного часу? Якого х..я з ними цяцькатися? Курва наражає на небезпеку цілі багатоповерхові будинки та ін.
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31.05.2023 10:54 Відповісти
из 95 квартала .?
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31.05.2023 10:55 Відповісти
Пока предателей не будут расстреливать - порядка не будет...
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31.05.2023 11:02 Відповісти
Я ненавиджу таких зрадників, мабуть, більше, ніж касапiв
тому що в їхніх випадках немає поправки на примус з боку касапної системи
вони роблять це добровільно або за гроші
що призводить до багатьох жертв cepeд українців 😣
страта повинна бути законною для зрадників
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31.05.2023 11:04 Відповісти
На фоні кротів у жОПі - новина ні про що.....
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31.05.2023 12:09 Відповісти
Макуланы прошерстите, там вокруг 17 танковой бригады этих ватников - десятки, и все завербованные, живут-поживают, на "А" ударение делают
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31.05.2023 12:59 Відповісти
от ****
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31.05.2023 15:34 Відповісти
Тут повинно стояти питання не тільки у цієї шпигунки але і її близьких які забеспечували її прикриття. Треба позбавляти їх громадянства батьківських прав...
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01.06.2023 17:31 Відповісти
 
 