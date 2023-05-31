Агентку ФСБ РФ, яка фіксувала наслідки російських ударів, затримано у Кривому Розі, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі затримали жінку, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Також вона фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту. Отриману інформацію передавала ворогу через "Телеграм". Загарбники використовували ці дані для коригування повторних та підготовки нових повітряних атак на Кривий Ріг", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед оточуючих.

"Таким чином вона потрапила у поле зору фсб, яка згодом дистанційно залучило її до негласної співпраці проти України. Для виконання ворожих завдань фігурантка самостійно об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- і відеофіксацію українських об’єктів", -додали в СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Їй загрожує до 12 років тюрми.

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