Наслідки обстрілів Харківщини за добу: 1 людина зазнала мінно-вибухової травми, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

На Харківщині внаслідок обстрілів за минулу добу пошкоджено цивільну інфраструктуру. У місті Вовчанськ поранено людину.

Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"У місті Вовчанськ пошкоджені будинки. Внаслідок ворожого обстрілу неподалік від місця мешкання отримав мінно-вибухову травму 72-річний чоловік. Його доставили до лікарні.

В смт Ківшарівка Куп'янського району дві керовані авіабомби влучили в землю. В будівлі освітнього закладу вибиті вікна.

У селі Безруки Харківського району та селі Новоосинове Куп'янського району пошкоджені будинки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

Слідчими відкриті кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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