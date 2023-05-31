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Наслідки обстрілів Харківщини за добу: 1 людина зазнала мінно-вибухової травми, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

На Харківщині внаслідок обстрілів за минулу добу пошкоджено цивільну інфраструктуру. У місті Вовчанськ поранено людину.

Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"У місті Вовчанськ пошкоджені будинки. Внаслідок ворожого обстрілу неподалік від місця мешкання отримав мінно-вибухову травму 72-річний чоловік. Його доставили до лікарні.

В смт Ківшарівка Куп'янського району дві керовані авіабомби влучили в землю. В будівлі освітнього закладу вибиті вікна.

У селі Безруки Харківського району та селі Новоосинове Куп'янського району пошкоджені будинки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. 

Слідчими відкриті кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Рашисти завдали ракетного удару по Ківшарівці на Харківщині, є поранені, - ОВА. ВIДЕО

Наслідки обстрілів Харківщини за добу: 1 людина зазнала мінно-вибухової травми, пошкоджено цивільну інфраструктуру 01
Наслідки обстрілів Харківщини за добу: 1 людина зазнала мінно-вибухової травми, пошкоджено цивільну інфраструктуру 02
Наслідки обстрілів Харківщини за добу: 1 людина зазнала мінно-вибухової травми, пошкоджено цивільну інфраструктуру 03
Наслідки обстрілів Харківщини за добу: 1 людина зазнала мінно-вибухової травми, пошкоджено цивільну інфраструктуру 04
Наслідки обстрілів Харківщини за добу: 1 людина зазнала мінно-вибухової травми, пошкоджено цивільну інфраструктуру 05
Наслідки обстрілів Харківщини за добу: 1 людина зазнала мінно-вибухової травми, пошкоджено цивільну інфраструктуру 06
Наслідки обстрілів Харківщини за добу: 1 людина зазнала мінно-вибухової травми, пошкоджено цивільну інфраструктуру 07
Наслідки обстрілів Харківщини за добу: 1 людина зазнала мінно-вибухової травми, пошкоджено цивільну інфраструктуру 08

Автор: 

обстріл (28613) Харківщина (6054)


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31.05.2023 11:43 Відповісти
 
 