На Херсонщині ексгумували тіло чоловіка, вбитого в одній із облаштованих окупантами катівень. ФОТО

Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими Управління СБУ в Херсонській області та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію тіла чоловіка, який загинув від тортур російських окупантів в одній із катівень обласного центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.



За даними слідства, навесні 2022 року під час тимчасової окупації міста Херсона військовослужбовці РФ незаконно затримали загиблого – місцевого мешканця. Чоловіка помістили до підвального приміщення будівлі, яку окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян. За попередніми даними, впродовж двох тижнів до нього застосовувалися тортури, що спричинили смерть.



У ході досудового розслідування правоохоронці встановили місце поховання закатованих чоловіків та провели ексгумацію тіла. При поверховому огляді виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких переламані ребра.



Наразі тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.

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