Чотирьом блогеркам, які "засвітили" роботу ППО під час атаки РФ на Київ 16 травня, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чотирьом жителькам Києва, які поширювали інформацію про роботу української ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Одна з них – 32-річна киянка – виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Телеграм-каналів. А вже за кілька годин її відеозапис був поширений на проросійських майданчиках.



Інша – 36-річна киянка – опублікувала відео з роботою ППО та результати ураження ворожих цілей у власному Інстаграм-акаунті.



Третя фігурантка також поділилася своєю відеозйомкою у соцмережах.



Четверта підозрювана – уродженка Сумщини, яка проживає у Києві. Спочатку вона відзняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери", - йдеться в повідомленні.

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Для уникнення відповдіальності зловмисниця намагалася видалити заборонені повідомлення.

Усім чотирьом слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану).

"Блогеркам загрожує до 8 років тюрми. Під час невідкладних слідчих дій за місцями проживання виявлено мобільні телефони і комп’ютери, які вони використовували для поширення своїх відео.



Стосовно ще двох фігурантів, які в той день також оприлюднили заборонений контент і яких одразу викрила СБУ, слідчі дії тривають", - зазначили в СБУ.

Раніше ЗМІ повідомили, що однією з блогерок є дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в’язниці, співачка Інна Воронова.

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