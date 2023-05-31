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Чотирьом блогеркам, які "засвітили" роботу ППО під час атаки РФ на Київ 16 травня, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чотирьом жителькам Києва, які поширювали інформацію про роботу української ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Одна з них – 32-річна киянка – виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Телеграм-каналів. А вже за кілька годин її відеозапис був поширений на проросійських майданчиках.

Інша – 36-річна киянка – опублікувала відео з роботою ППО та результати ураження ворожих цілей у власному Інстаграм-акаунті.

Третя фігурантка також поділилася своєю відеозйомкою у соцмережах.

Четверта підозрювана – уродженка Сумщини, яка проживає у Києві. Спочатку вона відзняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві  викрили двох молодиків, які знімали роботу ППО. ФОТО

Для уникнення відповдіальності зловмисниця намагалася видалити заборонені повідомлення.

Усім чотирьом слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану).

"Блогеркам загрожує до 8 років тюрми. Під час невідкладних слідчих дій за місцями проживання виявлено мобільні телефони і комп’ютери, які вони використовували для поширення своїх відео.

Стосовно ще двох фігурантів, які в той день також оприлюднили заборонений контент і яких одразу викрила СБУ, слідчі дії тривають", - зазначили в СБУ.

Раніше ЗМІ повідомили, що однією з блогерок є дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в’язниці, співачка Інна Воронова.

Також читайте: Агентку ФСБ РФ, яка фіксувала наслідки російських ударів, затримано у Кривому Розі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чотирьом блогеркам, які засвітили роботу ППО під час атаки РФ на Київ 16 травня, повідомлено про підозру, - СБУ 01
Чотирьом блогеркам, які засвітили роботу ППО під час атаки РФ на Київ 16 травня, повідомлено про підозру, - СБУ 02
Чотирьом блогеркам, які засвітили роботу ППО під час атаки РФ на Київ 16 травня, повідомлено про підозру, - СБУ 03
Чотирьом блогеркам, які засвітили роботу ППО під час атаки РФ на Київ 16 травня, повідомлено про підозру, - СБУ 04

Автор: 

ППО (3208) СБУ (12842)


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Топ коментарі
+41
У них есть хороший учитель, он каждый день записывает видосики и занимается хайпом на фоне побед ВСУ!!!
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31.05.2023 14:52
+29
по максимуму їх, по 8 рочків треба, ще й максимальний розголос. тоді інші ідіотки та ідіоти можливо замисляться, чи варте воно того?
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31.05.2023 14:50
+28
Бяда! Якщо не можна ніяк самоутвердитись, як лише хайпозерством, то маж бути і покарання.
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31.05.2023 14:49
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Бяда! Якщо не можна ніяк самоутвердитись, як лише хайпозерством, то маж бути і покарання.
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31.05.2023 14:49 Відповісти
Якби тільки хайп,але іще зрада свідома
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31.05.2023 14:51 Відповісти
- Ну, бабки, собирайтесь на работу.
- Чё делать-то?
- Милицию мыть.
- Вас отмоешь!
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31.05.2023 15:00 Відповісти
Приходить поліцай додому, і каже дружині:
- Знаєш,деякий час будемо спать нарізно.
- А що сталося?
- У нас сьогодні в управі диверсія була - розпилили білий порошок…Так ми до пізнього вечора ліквідовували наслідки…
- Що, сибірська виразка?!!!
- Гірше… Тріпер…
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31.05.2023 18:15 Відповісти
У них есть хороший учитель, он каждый день записывает видосики и занимается хайпом на фоне побед ВСУ!!!
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31.05.2023 14:52 Відповісти
по максимуму їх, по 8 рочків треба, ще й максимальний розголос. тоді інші ідіотки та ідіоти можливо замисляться, чи варте воно того?
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31.05.2023 14:50 Відповісти
А может лучше на фронт их санитарками?
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31.05.2023 14:53 Відповісти
Во время ВОВ был так называемый банный- прачечный батальон.Он состоял из молодых женщин.Они ездили по фронту и ихняя задача была снимать напряжение у мужчин без интима.Одна весть,что они скоро приедут на фронт на определённый участок фронта резко ПОДЫМАЛ боевой дух бойцов.
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31.05.2023 15:24 Відповісти
да чо там можно и под хвоста ********, если воин не женат или девушки нет.
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31.05.2023 15:26 Відповісти
Екій ви батєнька шельмєц
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01.06.2023 11:00 Відповісти
Ні, не потрібно фронт перетворювати на тюрму, там самі надійні і самі найкращі та відповідальні сини і дочки України. Цих дівчаток і тьоть привозити кожну ніч до пускових "Патріот" і хай вони там знаходяться під час роботи цих ППО ПРО і щоб відчувакли, що відчувають військові, коли може придетіти якась кацапська ракета, в ому числі по дурості їх подруг.
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31.05.2023 14:58 Відповісти
А коли хлопів пакують у бусік і везуть до військомату проти волі це не перетворення служби в ЗСУ в якесь покарання чи тюрму? Або коли офіцер займається рукоприкладством. Я насильно загнану на фронт людину, а таких досить багато, надійною не вважав би...
Тому нам потрібні штрафбати та загрядотряди. Тактика вагнера працює. Та це було б навіть добре шоб розгрузить пенітанціарну систему. Але ж ми не такі. Краще загине найкращий генофонд країни і лишиться один непотріб у вигляді шарікових і їх нащадків...
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31.05.2023 15:02 Відповісти
Ніхто нікого проти волі не хапає і не везе до військкомату. Маячня. Поважайте ЗСУ, вони з простих людей складаються і захист Батьківщини це не покарання і не тюрьма.
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31.05.2023 15:07 Відповісти
Токо не треба розказувать, я вас благаю. І ще скажіть, що не можна потрапити на фронт без підготовки
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31.05.2023 15:09 Відповісти
Можливо все,але це винятки,а не правило.
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31.05.2023 16:13 Відповісти
вона німкеня,вона краще знає!
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31.05.2023 17:31 Відповісти
вам,дебелим німецьким фрау з Ганновера, безперечно краще відомо ніж нам,унтерменшам-українцям!
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31.05.2023 17:37 Відповісти
військовозобов*язані це хто ??
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31.05.2023 17:02 Відповісти
ті кому не вдалося здриснути в Німеччину,як цій Саюн,на 500 Є/міс,пайки,подорожі по Європі,курси мови,безплатний проїзд тощо....
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31.05.2023 17:38 Відповісти
Легше стало? Чи ще дрисня не закінчилася.
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31.05.2023 20:51 Відповісти
так ***** здадуть позиції =вони за лайки й маму продадуть
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01.06.2023 07:56 Відповісти
Тільбки не треба вірити цій мерзоті що воно не знало ,свідомо допомагали ворогу.
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31.05.2023 14:51 Відповісти
Бажано саджати до закінчення війни але не менш ніж на 1 рік.
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31.05.2023 14:51 Відповісти
Правильно. Тупых куриц надо учить. В селе Качановка. Там и школа для них есть. За № 54. Или в Че6рнигове № 44.
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31.05.2023 14:54 Відповісти
Кстати, а когда Ленка Зайцева выйдет? Она ж тоже будет снимать работу ПВО
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31.05.2023 14:56 Відповісти
Хто така?
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31.05.2023 15:03 Відповісти
да, ладно?
Та что в Харькове 5 человек лексусом на фарш пустила.
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31.05.2023 15:06 Відповісти
14, хіба ні?
Чи це наш найгуманніший в світі суп їй тільки 5 присудив, а всі інші списали на чувака, який на свій зелений їхав через перехрестя?
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31.05.2023 15:10 Відповісти
Я вже не пам'ятаю. Знається по статтям з автотранспортними засобами максимум десятку можуть дать
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31.05.2023 15:12 Відповісти
А, я не про роки, я про кількість вбитих людей.
шо, реально 5 років за 14 вбитих та покалічених людей дають? Ну лафа ж! Рай для вбивць, а не країна!
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31.05.2023 15:20 Відповісти
У нас такий КПК з цим нічо не поробиш. І я б не плюсував вбитих і покалічених до купи. бо якщо б вона нікого не вбила, а тільки покалічили 14 людей і там ніхто не помер, то дали б взагалі умовий термін
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31.05.2023 15:25 Відповісти
Все можна зробити, маючи політичну волю.
Вуйку дали 8 років за те, що він 5 дезодорантів з маркета виніс... це все, що треба знати про кривосуддя в Україні.
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31.05.2023 15:28 Відповісти
Влада приходе красти. Вони ніколи не напишуть законів чи кодексів, які порушиватимуть їхнє право та право їх поплічників і посіпак - КРАСТИ!!!
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31.05.2023 15:31 Відповісти
От тільки влада не "приходить". Влада є прямим віддзеркаленням суспільства, яке її вибирає.
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31.05.2023 15:37 Відповісти
А вона шо, ще не вийшла по УД?
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31.05.2023 15:13 Відповісти
Просто я думаю что с нее вышел бы не плохой блогер
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31.05.2023 15:14 Відповісти
Ти нормальний. Хюди котрі загинули для тебе худоба котру "на фарш пускають". Но ти мерзота.
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31.05.2023 15:49 Відповісти
это я образно. не придирайтесь к словам. и что ж я могу поделать если у нас минимум 73% еще хуже худобы
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31.05.2023 16:58 Відповісти
Все одно. Про мертвих або нічого, або промовчи. То е не москальня, а всеж такі наші люди.
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31.05.2023 20:53 Відповісти
дружина наркоділера-блогерка..., дуже мило....
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31.05.2023 14:54 Відповісти
Дівки знали що роблять. Другий рік війни в кінці то кінців. кожний раз одне і те саме - якась курки викладає заради хайпу. Ну досить вже!!? Люди життя втрачать за ваші контенти!!

Вкатайте їм як годиться.
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31.05.2023 14:54 Відповісти
За рік сілікон з губ і цицьок вийде.
Це - знущання над блохерками!!!
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31.05.2023 14:55 Відповісти
А шо там з подолякою з арахамією, що поселфілись і виложили Полігон в Яворові, і через неділю там загинуло поранило 200 людей?

ані чирик
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31.05.2023 14:57 Відповісти
Так они ж не блогеры
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31.05.2023 14:58 Відповісти
нє, ви нєпанімаєте, ето -- другоє...
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31.05.2023 20:02 Відповісти
А шо з рєзніковим, який засвітив Су24 з "шторм шадов", а кацапи влупили по аеродрому Хмельницького і знищили там аж 5 літаків?
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31.05.2023 15:13 Відповісти
30.05.2023. При ворожій атаці на летовище в Староконстантинівці , Хмельницької області в ніч на понеділок 29.0.2023 пошкоджено 3 літака і 2 гелікоптера ЗС України. Протибомбові ангари на летовищі відсутні. Посадова особа відповідальна за їх зведення - міністр оборони.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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31.05.2023 15:26 Відповісти
Вони - блюхєри...
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31.05.2023 14:59 Відповісти
уверен, что все они голосовали за зеленского.
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31.05.2023 15:28 Відповісти
а яйцебарону за те що злив 5 літаків в староконі?
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31.05.2023 15:39 Відповісти
Ето другоє. Хоча, то реально подружки ЗЄКОмандистів по розуму : фоточки, відосіки, сіськи, піськи...
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31.05.2023 15:57 Відповісти
Тєма сісек розкрита!
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31.05.2023 16:04 Відповісти
цицьки зачот))
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31.05.2023 18:37 Відповісти
муйня синтетична...
Що в сіськах - те й в мізках..
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31.05.2023 20:08 Відповісти
Світили б ці сучки свої сраки, якщо вже нічим займатись
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31.05.2023 16:18 Відповісти
так і світятять, але ж не навсіх сервісах дозволено, от і доводиться "виживати"
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31.05.2023 20:09 Відповісти
А можно мне преступницу со 2 фото отдать? Я ее накажу... уууухххх как накажу!
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31.05.2023 16:46 Відповісти
Так она и привыкла, что только так её и наказывают. Отсюда поведение и стиль жизни.
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31.05.2023 17:05 Відповісти
воно Вам треба ? У неї ж чоловік у в*язниці, наче "наркоділок".
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31.05.2023 17:05 Відповісти
один раз живемо.
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31.05.2023 17:37 Відповісти
А у наркограхвині ще якийсь одяг є окромя блек майки .
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31.05.2023 17:01 Відповісти
нє, то такий стиль життя - богєма ...
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31.05.2023 17:06 Відповісти
Спасибо. Почитал коменты и понял, что отрашки мы недалеко. Да кто снял и выложил идарасы, но те кто им дает 8 лет или желает смерти еще хуже. Яйца по 17 гривен и....а и ничего. Снял какое-то облачко в небе получи угрозу на 8 лет.
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31.05.2023 17:16 Відповісти
це тому ти так понял,що і ти щур і вся твоя родина щурів десь сидите в безпечних,глибоких норах (а може й закордон здриснули) і вся ваша крисяча сімейка не постраждала від війни. як у вас русскаязичних кажуть- бітійо опрєдєляєт сознаніє. мало тебе били в житті....
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31.05.2023 17:30 Відповісти
******************. Наши рускоязычные воюют сейчас что бы такое недоразумение как ты могло писать тут хоть что-то. Вуйкодурне.
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01.06.2023 11:11 Відповісти
щуреня,ти за всіх русскоязичних не розпинайся! і ти воюєш у своїй норі за мене ))))?я мав на увазі тільки одного хвостатого пацюка (щура)- тебе. ой,мало тебе били.....
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01.06.2023 15:12 Відповісти
Слился ты. Убеги об стену мышдурная.
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01.06.2023 17:13 Відповісти
Знову тупа показуха професійних кришувальників контрабанди і наркотрафіку... Цих блогерок треба мінімум на 1 рік громадських робіт засудити,кожну! Хай не фото виставляють а завали розбирають!
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31.05.2023 17:27 Відповісти
Коли вже ці "підозри" буду чимось вагомішими за слова?
Як мінімум - кирзовим сапогом по яйцям, чи лопатою по гризлу.
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31.05.2023 17:36 Відповісти
Курки тупі, інакше самореалізуватися не можуть ?!
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31.05.2023 17:36 Відповісти
Як що за грощі кремля викладали, то це схоже 111 ст КК чи колабораціонизм
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31.05.2023 17:45 Відповісти
сучки у ***** на довольствии...
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31.05.2023 17:52 Відповісти
Чого морди "хєроїнь" заблюрили? Є гарна нагода засвітити свої "губки пісєчькой". Підписники зацінують.
Скоро трендом стане стрімити в соцмережі все: процес дефекації і сечопуску ("Привіт, підписники! Ось мій вранішній кавалок в унітазі! Кому сподобалось - ставимо лайки, коментуємо, поширюємо!"), процес дітонародження, помирання важкохворих, медичні маніпуляції (колоноскопія, гастроскопія, катетеризація сечового міхура).
Онлайн-двбйби, хворі на інстаграм головного мозку
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31.05.2023 18:29 Відповісти
Таких ***** багато,які чи по дурості чи по дебільству роблять знімки і зразу в публічний простір За "дурість " потрібно також нести кримінальну відповідальність .А що робити з нашими високопоставленими базіками,які кожний день наговорюють на довгі роки вязниці? Памятаю,що одна леді ,небудучи ще "першою леді" виклала фото з рухом наших ЗС на Донбасі ,причому на заклик кацапні ,що за таке буде винагорода 15000 рублів Вважаю,що в умовах війни, різних фейків,провокаціх НІХТО немає права розповідати про озброєння,наступ,відступ постачання зброї ,планів і т.інш. Країну перетварили на цирк шапіто.
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31.05.2023 18:39 Відповісти
З другою довго можна про порушення.. Вона з такими принадами , що точно не буде скучно..🤣🤣🤣
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31.05.2023 18:48 Відповісти
А що з дніпровською блоХЕРкою за яку заступився "сам" арестович і яка на вказаний злочин відповіла відбірним матом?
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31.05.2023 19:10 Відповісти
Всех тупых куриц на разбор завалов.
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31.05.2023 19:32 Відповісти
Ну і чим вони кращі за отих убивць московських, що програмують на основі відосиків цих агентів *****, маршрути ракет орків по будинках Українців!! Півтора року умовляють жертви московських злочинів, НЕРОБИТИ ЦЬОГО‼️‼️‼️‼️😠😡🤯

Зараз кожна з цих гнид🐷, процідить скрізь зуби на камери ЗМІ, щось таке типу, «ну я больше небуду»!!!
Українці‼️‼️‼️, схаменіться, вороги🪆 вже в хаті‼️🇺🇦❤️😡🤯
Скільки ж ще треба загинути Українцям, що дійшло до НАС!!

Повісити цих гнид на ліхтарних стовпах на Майдані і нехай лайкають орки!! Десятий рік московіти убивають Українців, а їх «невинная» агентура цьому допомагає!!
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31.05.2023 20:00 Відповісти
Бл...дь, не терпиться сиксам "поучаствовать в процесе". Прирівняти як зраду і по повній, на всю котушку...кончені дебілки
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31.05.2023 21:01 Відповісти
Цим блогеркам теж оголосили підозру?
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31.05.2023 22:57 Відповісти
Під час роботи ППО в квітні минулого року доччина подружка дзонить рано вранці і повідомляє, що вона зняла вибух і поширила його у Фейсі, пропонує переглянути. Вже потім від неї взнав, що прокинулась від сирени і бігала по квартирі. А навіщо - ради цікавості та понту. знітилась, коли сказав, що кропивою в трусах та відібраним телефоном не обійдеться, бо сама на себе накличе біду. Пообіцяла припинити. Всі четверо дурні курки, ви на істасамку подивіться-завжди ходе бути в центрі уваги.
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31.05.2023 22:59 Відповісти
только вчера в сильпо какая-то дура показывала фото бомбежки знакомому и говорила, что собирается выложить его в инстаграм. Пока не будет пожизненного для тупых куриц, так это и будет продолжаться.
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31.05.2023 23:51 Відповісти
покажіть рожі ************ для чого показуєте їхні цицьки? на зоні хай там дивляться
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01.06.2023 07:51 Відповісти
так це ж сексологині скоро послицями поїдуть
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01.06.2023 07:54 Відповісти
Не просто 8 лет а каторжных работ 8 лет. В океанах много бесхозных островов. Пущай осваивают.
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01.06.2023 08:25 Відповісти
В тюряге пусть стримят, идиоти.
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01.06.2023 08:54 Відповісти
Де конкретні дії влади - Їх потрібно відправити до ахметового кодла - там приймуть
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01.06.2023 09:35 Відповісти
 
 