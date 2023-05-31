Чотирьом блогеркам, які "засвітили" роботу ППО під час атаки РФ на Київ 16 травня, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж
Чотирьом жителькам Києва, які поширювали інформацію про роботу української ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Одна з них – 32-річна киянка – виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Телеграм-каналів. А вже за кілька годин її відеозапис був поширений на проросійських майданчиках.
Інша – 36-річна киянка – опублікувала відео з роботою ППО та результати ураження ворожих цілей у власному Інстаграм-акаунті.
Третя фігурантка також поділилася своєю відеозйомкою у соцмережах.
Четверта підозрювана – уродженка Сумщини, яка проживає у Києві. Спочатку вона відзняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери", - йдеться в повідомленні.
Для уникнення відповдіальності зловмисниця намагалася видалити заборонені повідомлення.
Усім чотирьом слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану).
"Блогеркам загрожує до 8 років тюрми. Під час невідкладних слідчих дій за місцями проживання виявлено мобільні телефони і комп’ютери, які вони використовували для поширення своїх відео.
Стосовно ще двох фігурантів, які в той день також оприлюднили заборонений контент і яких одразу викрила СБУ, слідчі дії тривають", - зазначили в СБУ.
Раніше ЗМІ повідомили, що однією з блогерок є дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в’язниці, співачка Інна Воронова.
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Тому нам потрібні штрафбати та загрядотряди. Тактика вагнера працює. Та це було б навіть добре шоб розгрузить пенітанціарну систему. Але ж ми не такі. Краще загине найкращий генофонд країни і лишиться один непотріб у вигляді шарікових і їх нащадків...
Та что в Харькове 5 человек лексусом на фарш пустила.
Чи це наш найгуманніший в світі суп їй тільки 5 присудив, а всі інші списали на чувака, який на свій зелений їхав через перехрестя?
шо, реально 5 років за 14 вбитих та покалічених людей дають? Ну лафа ж! Рай для вбивць, а не країна!
Вуйку дали 8 років за те, що він 5 дезодорантів з маркета виніс... це все, що треба знати про кривосуддя в Україні.
Вкатайте їм як годиться.
Це - знущання над блохерками!!!
ані чирик
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Що в сіськах - те й в мізках..
Як мінімум - кирзовим сапогом по яйцям, чи лопатою по гризлу.
Скоро трендом стане стрімити в соцмережі все: процес дефекації і сечопуску ("Привіт, підписники! Ось мій вранішній кавалок в унітазі! Кому сподобалось - ставимо лайки, коментуємо, поширюємо!"), процес дітонародження, помирання важкохворих, медичні маніпуляції (колоноскопія, гастроскопія, катетеризація сечового міхура).
Онлайн-двбйби, хворі на інстаграм головного мозку
Зараз кожна з цих гнид🐷, процідить скрізь зуби на камери ЗМІ, щось таке типу, «ну я больше небуду»!!!
Українці‼️‼️‼️, схаменіться, вороги🪆 вже в хаті‼️🇺🇦❤️😡🤯
Скільки ж ще треба загинути Українцям, що дійшло до НАС!!
Повісити цих гнид на ліхтарних стовпах на Майдані і нехай лайкають орки!! Десятий рік московіти убивають Українців, а їх «невинная» агентура цьому допомагає!!