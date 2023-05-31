Воїнам терміново потрібні рації, тепловізор та зарядні станції, а пораненим захисникам - одяг, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українським захисникам на фронті необхідні рації, зарядні станції та тепловізори. Також пораненим воїнам потрібен одяг.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають кровопролітні бої, дуже багато поранених без ніг, без рук, без очей, обгорілих та з другими страшними пораненнями. Є термінові потреби на фронт та для поранених. Бійців з важкими пораненнями привозять фактично тільки в трусах, тому дуже потріно купити шорти, футболки, штани та кофти.

Ще є термінові потреби для фронту артилеристам дуже потрібні рації Моторола з зарядним - 96 тис. грн та 13 тис. грн, зарядні станціі - 46 тис. грн та тепловізор для піхоти - 58 тис. грн", - розповіла вона.

Також Юсупова за тиждень оплатила та відправила на фронт приціли, тепловізори, зарядні станції, рації, планшети, тактичні перчатки, а також 200 одиниць одягу для важкопоранених - 49 тис. грн.

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