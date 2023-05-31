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Новини Фото Війна
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Воїнам терміново потрібні рації, тепловізор та зарядні станції, а пораненим захисникам - одяг, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

юсупова

Українським захисникам на фронті необхідні рації, зарядні станції та тепловізори. Також пораненим воїнам потрібен одяг.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають кровопролітні бої, дуже багато поранених без ніг, без рук, без очей, обгорілих та з другими страшними пораненнями. Є термінові потреби на фронт та для поранених. Бійців з важкими пораненнями привозять фактично тільки в трусах, тому дуже потріно купити шорти, футболки, штани та кофти.

Ще є термінові потреби для фронту артилеристам дуже потрібні рації Моторола з зарядним - 96 тис. грн та 13 тис. грн, зарядні станціі - 46 тис. грн та тепловізор для піхоти - 58 тис. грн", - розповіла вона.

Також Юсупова за тиждень оплатила та відправила на фронт приціли, тепловізори, зарядні станції, рації, планшети, тактичні перчатки, а також 200 одиниць одягу для важкопоранених - 49 тис. грн.

Реквізити для допомоги:

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Приват - 5168752017223390

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Також читайте: Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Воїнам терміново потрібні рації, тепловізор та зарядні станції, а пораненим захисникам - одяг, - волонтерка Юсупова 01
Воїнам терміново потрібні рації, тепловізор та зарядні станції, а пораненим захисникам - одяг, - волонтерка Юсупова 02
Воїнам терміново потрібні рації, тепловізор та зарядні станції, а пораненим захисникам - одяг, - волонтерка Юсупова 03
Воїнам терміново потрібні рації, тепловізор та зарядні станції, а пораненим захисникам - одяг, - волонтерка Юсупова 04
Воїнам терміново потрібні рації, тепловізор та зарядні станції, а пораненим захисникам - одяг, - волонтерка Юсупова 05
Воїнам терміново потрібні рації, тепловізор та зарядні станції, а пораненим захисникам - одяг, - волонтерка Юсупова 06
Воїнам терміново потрібні рації, тепловізор та зарядні станції, а пораненим захисникам - одяг, - волонтерка Юсупова 07
Воїнам терміново потрібні рації, тепловізор та зарядні станції, а пораненим захисникам - одяг, - волонтерка Юсупова 08
Воїнам терміново потрібні рації, тепловізор та зарядні станції, а пораненим захисникам - одяг, - волонтерка Юсупова 09
Воїнам терміново потрібні рації, тепловізор та зарядні станції, а пораненим захисникам - одяг, - волонтерка Юсупова 10
Воїнам терміново потрібні рації, тепловізор та зарядні станції, а пораненим захисникам - одяг, - волонтерка Юсупова 11
Воїнам терміново потрібні рації, тепловізор та зарядні станції, а пораненим захисникам - одяг, - волонтерка Юсупова 12
Воїнам терміново потрібні рації, тепловізор та зарядні станції, а пораненим захисникам - одяг, - волонтерка Юсупова 13
Воїнам терміново потрібні рації, тепловізор та зарядні станції, а пораненим захисникам - одяг, - волонтерка Юсупова 14

Автор: 

допомога (8367) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+8
оці постійні звертання юсупової - свідчення про бездіяльність міноборони на цих напрямках....
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31.05.2023 18:05
+6
+
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31.05.2023 17:09
+5
+++
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31.05.2023 17:10
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31.05.2023 17:09 Відповісти
+++
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31.05.2023 17:10 Відповісти
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31.05.2023 17:14 Відповісти
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31.05.2023 17:32 Відповісти
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31.05.2023 17:45 Відповісти
Дай, Боже, пані Юсуповій здоровʼя і снаги - вона вже стільки зробила для наших військових!
Але нашим воїнам потрібен справжній Верховний Головнокомандувач, а не не, що зараз ним вважається!
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31.05.2023 17:46 Відповісти
оці постійні звертання юсупової - свідчення про бездіяльність міноборони на цих напрямках....
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31.05.2023 18:05 Відповісти
Додатково 330 гривень піде на електрику з наступного місяця, тому вибачайте.
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31.05.2023 19:35 Відповісти
+5к
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31.05.2023 19:44 Відповісти


Наталья Юсупова
Кто такая Наталья Юсупова

Наталья Юсупова - блогер, хозяйка агентства недвижимости в Днепре, светская львица. Бывшая жена народного депутата Дмитрия Ветвицкого. ВЫ верите ЕЙ ?? Я - почему-то НЕТ ...
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31.05.2023 19:55 Відповісти
А прохання допомогти нашим захисникам у Раду, зеленому лайну не пробували направити? Ці суаи жирують, крадуть і гуляють, цій жидівсьуій бидлоті то є копійки. Скільки у людей можна просити?
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31.05.2023 20:01 Відповісти
Юсупову в министра обороны.
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31.05.2023 22:03 Відповісти
+
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31.05.2023 22:25 Відповісти
Ганьба цієї владі та й усієї шоблі депутатів заробляючих на житті та й пораненнях захисників України. Отже це тільки маленька доля великого айсбергу невирішуємих проблем військових нажаль
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01.06.2023 00:05 Відповісти
 
 