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Зеленський в Одесі відвідав поранених військових і вручив нагороди. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки в Одеську область президент України Володимир Зеленський відвідав у госпіталі військовослужбовців Збройних Сил України, поранених під час боїв із російськими окупантами, зокрема на Бахмутському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський в Одесі відвідав поранених військових і вручив нагороди 01

Глава держави поспілкувався із захисниками. Вони розповіли, де зазнали поранень і як відбувається лікування та реабілітація.

Зеленський в Одесі відвідав поранених військових і вручив нагороди 02
Зеленський в Одесі відвідав поранених військових і вручив нагороди 03

Президент вручив військовослужбовцям, які проходять лікування у госпіталі, ордени "За мужність" III ступеня.

Зеленський в Одесі відвідав поранених військових і вручив нагороди 04
Зеленський в Одесі відвідав поранених військових і вручив нагороди 05

Також дивіться: Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено). ФОТОрепортаж

Зеленський в Одесі відвідав поранених військових і вручив нагороди 06
Зеленський в Одесі відвідав поранених військових і вручив нагороди 07
Зеленський в Одесі відвідав поранених військових і вручив нагороди 08

Зеленський також зустрівся з медичним персоналом закладу та вручив державні нагороди військовим медикам.

Зеленський в Одесі відвідав поранених військових і вручив нагороди 09
Зеленський в Одесі відвідав поранених військових і вручив нагороди 10
Зеленський в Одесі відвідав поранених військових і вручив нагороди 11

Читайте: Говорили про захист узбережної інфраструктури, - Зеленський провів виїзне засідання Ставки у Одесі

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) нагорода (1262) Одеса (5470) поранення (2805)


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Топ коментарі
+23
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31.05.2023 21:07
+19
А де ж Ермак?! Як він відпустив президента?
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31.05.2023 21:05
+16
Буратіна...
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31.05.2023 21:04
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Буратіна...
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31.05.2023 21:04 Відповісти
А де ж Ермак?! Як він відпустив президента?
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31.05.2023 21:05 Відповісти
Дає настанови Кіперу. А Вова зайнятий тим для чого його і тримають - "торгує обличчям".
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31.05.2023 21:16 Відповісти
Z.V. його відправив послом в Оман.
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31.05.2023 21:25 Відповісти
Кого Ермак відпустив?
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31.05.2023 21:30 Відповісти
Мабуть збирає данину з одеських васалів.
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01.06.2023 09:28 Відповісти
Віслюк Апокаліпсису завітав до своїх жертв.
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31.05.2023 21:05 Відповісти
Дебіл плять, нахєра на камеру? Завтра в той госпіталь полетять кацапські ракети.
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31.05.2023 21:06 Відповісти
Якщо так станеться, то буде причина сахатися появи отого тіла будь-де.
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31.05.2023 21:12 Відповісти
Та вже.
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31.05.2023 21:16 Відповісти
Піарщік
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31.05.2023 21:07 Відповісти
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31.05.2023 21:07 Відповісти
Єрмаку стало смішно, як легко йому керувати великою Україною…
Українці, схаменіться, ворог уже в хаті!!!
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31.05.2023 21:30 Відповісти
..ще з 19 року, то не новина
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01.06.2023 07:28 Відповісти
А грошове утримання для поранених коли збішьшите бл**і зелені?!!!
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31.05.2023 21:10 Відповісти
Приїхав сказати, що тепер поранені бійці будуть отримувати не 700 грн а потужні 750г грн? Бо слугам урода і так не вистачає бабла "прібарахліца" ще й своїм внукам.
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31.05.2023 21:15 Відповісти
Дерьмак 6
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31.05.2023 21:22 Відповісти
В Україні дев'ятий рік триває запекла війна з Росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни - завтра вона може прийти до тебе.
Нажаль, Зеленський чотирири рази втікав від війни і ховався, а зараз дивиться в очі Захисникам, які так, як він це НЕЗРОБИЛИ!!
Слава Захисникам України та їх Сім'я ‼️🇺🇦❤️😠😡💪✊💯🪖⚔️🇺🇦❤️🇬🇧🇺🇸🇩🇪🇨🇦🇪🇸🇪🇺🇦🇿🇯🇵❤️🇺🇦
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31.05.2023 21:27 Відповісти
Ηαχερα беруть нагороди з єго рук ?
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31.05.2023 21:27 Відповісти
а ви думаєш, воно до аби кого приперлось?
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02.06.2023 08:15 Відповісти
Я в ЗСУ з 24.02.22.
За жодних обставин не візьму нічого з рук оманського клоуна і від його влади.
Проблеми вже були.
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31.05.2023 21:31 Відповісти
Підтримую.
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31.05.2023 21:45 Відповісти
Зе-****, як пораненим жити за 700 гривень на місяць.
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31.05.2023 22:27 Відповісти
І давно Ви у відпустці ?
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01.06.2023 07:09 Відповісти
Дивно, спочатку ставить керівником ОДА корупціонера, а потім їде в шпиталь до поранених...
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31.05.2023 21:40 Відповісти
Дивишся на це Шапіто і бентега нападає. Ніякого майбутнього не бачиш...
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31.05.2023 22:24 Відповісти
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31.05.2023 22:32 Відповісти
А ця потвора не розповіла одеситам чому є поранені, пляжі заміновані, ракетні атаки на місто бувають? Нє? А про "травневі шашлики" це недолуге не згадало? А може знову в червоних трусєлях купаться збігало? Що, знову нє?

Ну може згадало про хоч одне своє досягнення не за роялем?

І, до речі, де дєрьмак??? Невже відпустив свою мавпочку без нагляду? А раптом воно щось ляпне?
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31.05.2023 23:14 Відповісти
Мавпочка могла б ляпнути щось як пітєрський губер до дітей, які вижили серед тих шо втопились - ну как поплавалі?
Так і тут, могла б висрати : Ну как паваівалі? Шашличков хатітє? Жаль дєнь абєда прашол. Хенде хох! Ой, ізвінітє, у вас рукі нєту, ну тагда - Айн хенд хох!
тим паскудніше чути як Невзоров цю істоту облизує. Тіпа - Зеля вчепився в всіх цих байденів і без передачі літаків - не відпустить хватку.(може зразу АПЧ Вірджинія, три штуки?)
І при цьому Невзоров б*житься що грошей ні від кого не брав. Або брехун, або вже тю-тю. Шашликами Невзорова нагодувати, на руїнах Невзорова хати.
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02.06.2023 08:02 Відповісти
Только мне кажется что это существо все больше становится похоже на коломойского?
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01.06.2023 06:53 Відповісти
так це і є ліва рука каламойші, права як відомо дєрмак
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01.06.2023 07:24 Відповісти
Більш огиднішого і фарисейського керманича ще не було в Україні
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01.06.2023 07:31 Відповісти
 
 