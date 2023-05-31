Зеленський в Одесі відвідав поранених військових і вручив нагороди. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки в Одеську область президент України Володимир Зеленський відвідав у госпіталі військовослужбовців Збройних Сил України, поранених під час боїв із російськими окупантами, зокрема на Бахмутському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави поспілкувався із захисниками. Вони розповіли, де зазнали поранень і як відбувається лікування та реабілітація.





Президент вручив військовослужбовцям, які проходять лікування у госпіталі, ордени "За мужність" III ступеня.





Також дивіться: Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено). ФОТОрепортаж







Зеленський також зустрівся з медичним персоналом закладу та вручив державні нагороди військовим медикам.







Читайте: Говорили про захист узбережної інфраструктури, - Зеленський провів виїзне засідання Ставки у Одесі