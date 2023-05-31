Зеленський в Одесі відвідав поранених військових і вручив нагороди. ФОТОрепортаж
Під час робочої поїздки в Одеську область президент України Володимир Зеленський відвідав у госпіталі військовослужбовців Збройних Сил України, поранених під час боїв із російськими окупантами, зокрема на Бахмутському напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави поспілкувався із захисниками. Вони розповіли, де зазнали поранень і як відбувається лікування та реабілітація.
Президент вручив військовослужбовцям, які проходять лікування у госпіталі, ордени "За мужність" III ступеня.
Зеленський також зустрівся з медичним персоналом закладу та вручив державні нагороди військовим медикам.
Топ коментарі
+23 Lina Ukraine
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+19 Наталия П
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Українці, схаменіться, ворог уже в хаті!!!
Нажаль, Зеленський чотирири рази втікав від війни і ховався, а зараз дивиться в очі Захисникам, які так, як він це НЕЗРОБИЛИ!!
Слава Захисникам України та їх Сім'я ‼️🇺🇦❤️😠😡💪✊💯🪖⚔️🇺🇦❤️🇬🇧🇺🇸🇩🇪🇨🇦🇪🇸🇪🇺🇦🇿🇯🇵❤️🇺🇦
За жодних обставин не візьму нічого з рук оманського клоуна і від його влади.
Проблеми вже були.
Ну може згадало про хоч одне своє досягнення не за роялем?
І, до речі, де дєрьмак??? Невже відпустив свою мавпочку без нагляду? А раптом воно щось ляпне?
Так і тут, могла б висрати : Ну как паваівалі? Шашличков хатітє? Жаль дєнь абєда прашол. Хенде хох! Ой, ізвінітє, у вас рукі нєту, ну тагда - Айн хенд хох!
тим паскудніше чути як Невзоров цю істоту облизує. Тіпа - Зеля вчепився в всіх цих байденів і без передачі літаків - не відпустить хватку.(може зразу АПЧ Вірджинія, три штуки?)
І при цьому Невзоров б*житься що грошей ні від кого не брав. Або брехун, або вже тю-тю. Шашликами Невзорова нагодувати, на руїнах Невзорова хати.