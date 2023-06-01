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Останній дзвоник на руїнах: дев’ятикласники з Любимівки на Херсонщині попрощалися зі школою. ФОТО

Учні 9 класу в селі Любимівка на Херсонщині провели свій останній дзвоник на руїнах школи, зруйнованої окупантами.

Фото звідти опублікувала школярка Анна Уродлівченко, повідомляє Цензор.НЕТ. Згодом дівчина закрила свій профіль у фейсбуці, але знімки встигли розійтися ЗМІ.

"Наша школа завжди брала участі в конкурсах та змаганнях. Було обладнання в кожному класі: плазмові телевізори, сенсорні дошки. Для малечі різні ігри та розважальні програми на перервах... було не життя, а мрія. Шкода, ми цього не розуміли!" - поділилася дівчина із Суспільним.

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Любимівка була окупована 7 місяців - з березня по жовтень 2022 року. Росіяни вивезли все обладнання та перетворили приміщення школи на катівню.

Змоги навчатися під час окупації у дітей та підлітків з Любимівки не було. Світло та інтернет зникли, росіяни погрожували "наслідками" в разі навчання за українською програмою.

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"Коли мої однокласники приїхали після деокупації, вони були шоковані, що приніс нам "русскій мір". Ми й досі не можемо повірити, що школа зруйнована", - каже Анна.

Останній дзвоник на руїнах: дев’ятикласники з Любимівки на Херсонщині попрощалися зі школою 01
Останній дзвоник на руїнах: дев’ятикласники з Любимівки на Херсонщині попрощалися зі школою 02
Останній дзвоник на руїнах: дев’ятикласники з Любимівки на Херсонщині попрощалися зі школою 03
Останній дзвоник на руїнах: дев’ятикласники з Любимівки на Херсонщині попрощалися зі школою 04
Останній дзвоник на руїнах: дев’ятикласники з Любимівки на Херсонщині попрощалися зі школою 05

Автор: 

діти (5083) школа (2214) руйнування (257) Херсонська область (5781)


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Топ коментарі
+14
Ось чому треба іпашити кацапів...
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01.06.2023 09:59
+10
Как бы путин не кашмарил, он не смог забрать их радость. Ребята улыбаются. Школа разрушена, но впереди целое лето, каникулы..А там.. Школу восстановят, захватчиков прогонят, все равно победит жизнь.
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01.06.2023 10:21
+7
Це наслідки ''путен ввєді вайска''-там багато таких розвелося!
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01.06.2023 09:59
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Це наслідки ''путен ввєді вайска''-там багато таких розвелося!
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01.06.2023 09:59 Відповісти
Ось чому треба іпашити кацапів...
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01.06.2023 09:59 Відповісти
за їхніми пиками видно, що не прощаються, радіють як на тлі підбитого танка
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01.06.2023 10:03 Відповісти
Ці діти на завжди запам'ятають, хто такі москалі ...
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01.06.2023 10:10 Відповісти
кацапськи ******** багато горя наробили...але тепер вони назавжди для нас сучі виродки..
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01.06.2023 10:20 Відповісти
Как бы путин не кашмарил, он не смог забрать их радость. Ребята улыбаются. Школа разрушена, но впереди целое лето, каникулы..А там.. Школу восстановят, захватчиков прогонят, все равно победит жизнь.
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01.06.2023 10:21 Відповісти
Надеюсь украинцы етого никогда не забудут и не простят. И не будут завтра говорить что вайна закончилась давайте даль опять дружить
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01.06.2023 10:30 Відповісти
Щасти вам діти. Запам'ятайье, що нащ вічний ворог - це московити, які у 1721 році, вкравши нашу назву і історію назвали себе росіянами. Вони вас і таких, як ви, позбавили "останнього дзвоника", а декого і життя, розвалили всі приміщення і оселі. Через короткий час ці ж кацапи знищать свого фюрера і знову будуть набиватися у брати, будуть казати, що то у всьому винен пуйло, а вони білі і пухнасті... Не вірте, пуйло у бінкері, а нас вбивають вони - "мирні" кацапи. Немає їм прощення, вони потвори!!!
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01.06.2023 10:32 Відповісти
Продивилася випускник одної із шкіл Львів. Одяг прапора ПС і замість вальса елементи бойових мистецтв. Діти України, діти війни. Бережіть їх.
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01.06.2023 10:55 Відповісти
надо пленных уже выводить на стройку...пусть эти "голубцы" восстанавливают ....не хер этим"голубочкам" по баракам сидеть и ждать обмена.
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01.06.2023 11:47 Відповісти
Да все збс - смех, улыбки, гыгы-гага. Ну это ж подростки, чего от них еще ждать. Телочка по центру - будущая инстаблохер.
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01.06.2023 12:19 Відповісти
Не треба про це писати різну гидоту. Остряки- закрийте своє хавало.
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01.06.2023 12:36 Відповісти
Шкода наших дітей((.
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01.06.2023 13:17 Відповісти
Щастя та добрих людей на їх подальшому шляху побажаємо цим дітям! Вони вже побачили що таке люди-звірі, хай це буде в їх житті перший і останній раз!
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01.06.2023 20:15 Відповісти
 
 