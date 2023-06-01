Останній дзвоник на руїнах: дев’ятикласники з Любимівки на Херсонщині попрощалися зі школою. ФОТО
Учні 9 класу в селі Любимівка на Херсонщині провели свій останній дзвоник на руїнах школи, зруйнованої окупантами.
Фото звідти опублікувала школярка Анна Уродлівченко, повідомляє Цензор.НЕТ. Згодом дівчина закрила свій профіль у фейсбуці, але знімки встигли розійтися ЗМІ.
"Наша школа завжди брала участі в конкурсах та змаганнях. Було обладнання в кожному класі: плазмові телевізори, сенсорні дошки. Для малечі різні ігри та розважальні програми на перервах... було не життя, а мрія. Шкода, ми цього не розуміли!" - поділилася дівчина із Суспільним.
Любимівка була окупована 7 місяців - з березня по жовтень 2022 року. Росіяни вивезли все обладнання та перетворили приміщення школи на катівню.
Змоги навчатися під час окупації у дітей та підлітків з Любимівки не було. Світло та інтернет зникли, росіяни погрожували "наслідками" в разі навчання за українською програмою.
"Коли мої однокласники приїхали після деокупації, вони були шоковані, що приніс нам "русскій мір". Ми й досі не можемо повірити, що школа зруйнована", - каже Анна.
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