Протягом доби рашисти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, - ОВА. ФОТО
Рашистськими обстрілами знову зруйновано та пошкоджено житлові будинки та інше майно мешканців міст і сіл Запорізького, Пологівського і Василівського районів.
Про це повідомив голова Запорізької області Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"За добу ворог здійснив 78 обстрілів по 20 населених пунктах: авіаудар по Оріхову, атакував з БПЛА Ольгівське, бив з РСЗВ по Комишувасі, Залізничному, Червоній Криниці, Полтавці, Єгорівці та Степовому, 70 артилерійських обстрілів прийшлося по Гуляйполю, Новоандріївці, Степногірську, Кам'янському та іншим селам на лінії фронту", - йдеться в повідомленні.
Без постраждалих.
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