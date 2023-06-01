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Протягом доби рашисти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, - ОВА. ФОТО

Рашистськими обстрілами знову зруйновано та пошкоджено житлові будинки та інше майно мешканців міст і сіл Запорізького, Пологівського і Василівського районів.

Про це повідомив голова Запорізької області Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"За добу ворог здійснив 78 обстрілів по 20 населених пунктах: авіаудар по Оріхову, атакував з БПЛА Ольгівське, бив з РСЗВ по Комишувасі, Залізничному, Червоній Криниці, Полтавці, Єгорівці та Степовому, 70 артилерійських обстрілів прийшлося по Гуляйполю, Новоандріївці, Степногірську, Кам'янському та іншим селам на лінії фронту", - йдеться в повідомленні. 

Без постраждалих. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Упродовж минулої доби окупанти завдали 69 ударів по 17 населених пунктах Запоріжжя, - ОВА. ФОТО

Протягом доби рашисти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, - ОВА 01
Протягом доби рашисти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, - ОВА 02

Автор: 

обстріл (28613) Запорізька область (3624) Малашко Юрій (62)


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