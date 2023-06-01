У столичній поліклініці, де не відкрили укриття під час тривоги, тривають слідчі дії, - прокуратура. ФОТО

У столичній поліклініці, де не відкрили укриття під час повітряної тривоги, тривають слідчі дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської прокуратури.

Як зазначається, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, у тому числі дитина 2012 р.н. Ще 15 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості - 11 з них госпіталізовані до лікувальних закладів.

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Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Мешканець Києва, чия дружина загинула під час атаки РФ, повідомив, що люди прибігли вночі до укриття, яке розташовано у дитячій поліклініці, але їм ніхто не відкрив.

Наразі у вказаному медзакладі проходять слідчі дії.

Допитуються керівництво та персонал медзакладу для встановлення посадових осіб, відповідальних за експлуатацію укритття та забезпечення вільного доступу до нього під час оголошення повітряної тривоги.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.

Раніше один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Раніше повідомлялось, що поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.

За даними поліції Києва, унаслідок ракетної атаки на столицю троє загиблих, серед них - мати з донькою. Пізніше з'ясувалося, що у момент падіння уламків вони намагалися потрапити у бомбосховище. За словами мера Києва Віталія Кличка, до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці з’ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

За даними Генштабу, у ніч на 1 червня сили ППО знищили 10 ракет, які Росія випустила по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київщини.

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У Повітряних силах уточнили, що знищено 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К".