Зранку окупанти обстріляли Марганецьку громаду та Нікополь, дві особи зазнали поранень, - ОВА. ФОТО

Зранку 1 червня під ворожим вогнем опинилися Марганецька громада та Нікополь на Дніпропетровщині, є поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Спочатку дісталося Марганецькій громаді, тепер – самому Нікополю. У місті є постраждалі. Поранені чоловіки 50 та 55 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У місті пошкоджена п’ятиповерхівка, приватний житловий будинок, авто. А ще – лінія електропередач та газопровід.

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