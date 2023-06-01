Зранку окупанти обстріляли Марганецьку громаду та Нікополь, дві особи зазнали поранень, - ОВА. ФОТО
Зранку 1 червня під ворожим вогнем опинилися Марганецька громада та Нікополь на Дніпропетровщині, є поранені.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Спочатку дісталося Марганецькій громаді, тепер – самому Нікополю. У місті є постраждалі. Поранені чоловіки 50 та 55 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
У місті пошкоджена п’ятиповерхівка, приватний житловий будинок, авто. А ще – лінія електропередач та газопровід.
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