Лікар Євген "Аркай" Бешляга загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії. ФОТО
Під Бахмутом загинув лікар Євген "Аркай" Бешляга. Під час здійснення евакуаційної місії в районі Бахмуту Донецької області в автомобіль, у якому він їхав, потрапив снаряд. 21 травня 2023 року Євгена не стало.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Допоки триває експертиза ми не можемо поінформувати вас стосовно дати та місця прощання. В очікуванні на цю інформацію, просимо вас пам’ятати Женю таким, яким він був для всіх нас - щирим, добрим, усміхненим та завжди готовим прийти на поміч", - йдеться у повідомленні.
Євген Бешляга був бойовим медиком батальйону "Госпітальєри".
В цивільному житті Євген був судинним хірургом кардіологом у київській Олександрівській лікарні.
На війну з російськими окупантами Євген Бешляга вперше пішов у 2014 році.
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Слава Героям!
Родині співчуття, повага й шана!
Людей такого рангу не відправляють на передок.
Бо вони єдині у своїй царині.
Так, кожне життя важливе, але скоро так лікарні залишаться тільки з санітарками. А він був ХІРУРГ-спеціаліст.
Це називається не зберігати потенціал. Якщо хочте - таке цинічне слово як розбазарювати.
Санітарок, домогосподинь, цивільних, які пройшли двотижневі курси?
Армія потребує найкращих професіоналів.
Ви справді цього не розумієте? Який жах.
А в тилу дурепи можуть обійтися послугами лікарів з купленими дипломами.
Так зрозуміло?
Я коментую ту інформацію, яка надана у статті, а не ваші фантазії.
та близьким 😪😪😪
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
24.02.22 він добровольцем став на захист України.
Загинула Людина з великої літери, цвіт і надія нації.