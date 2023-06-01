Лікар Євген "Аркай" Бешляга загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії. ФОТО

Під Бахмутом загинув лікар Євген "Аркай" Бешляга. Під час здійснення евакуаційної місії в районі Бахмуту Донецької області в автомобіль, у якому він їхав, потрапив снаряд. 21 травня 2023 року Євгена не стало.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Допоки триває експертиза ми не можемо поінформувати вас стосовно дати та місця прощання. В очікуванні на цю інформацію, просимо вас пам’ятати Женю таким, яким він був для всіх нас - щирим, добрим, усміхненим та завжди готовим прийти на поміч", - йдеться у повідомленні.

Євген Бешляга був бойовим медиком батальйону "Госпітальєри".

В цивільному житті Євген був судинним хірургом кардіологом у київській Олександрівській лікарні.

На війну з російськими окупантами Євген Бешляга вперше пішов у 2014 році.

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