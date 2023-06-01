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Новини Фото Війна
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Лікар Євген "Аркай" Бешляга загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії. ФОТО

Під Бахмутом загинув лікар Євген "Аркай" Бешляга. Під час здійснення евакуаційної місії в районі Бахмуту Донецької області в автомобіль, у якому він їхав, потрапив снаряд. 21 травня 2023 року Євгена не стало.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Допоки триває експертиза ми не можемо поінформувати вас стосовно дати та місця прощання. В очікуванні на цю інформацію, просимо вас пам’ятати Женю таким, яким він був для всіх нас - щирим, добрим, усміхненим та завжди готовим прийти на поміч", - йдеться у повідомленні.

Євген Бешляга був бойовим медиком батальйону "Госпітальєри".

В цивільному житті Євген був судинним хірургом кардіологом у київській Олександрівській лікарні.

На війну з російськими окупантами Євген Бешляга вперше пішов у 2014 році.

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Лікар Євген Аркай Бешляга загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії 01

Автор: 

Бахмут (1560) втрати (4408)


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Топ коментарі
+13
авто мабуть було х великим червоним хрестом...
Слава Героям!
Родині співчуття, повага й шана!
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01.06.2023 11:45
+8
Вклоняюсь ! Бойові медики це Янголи! Втрата медика це трагедія для підрозділу. Дуже шкода.. Дякую, друже за твою роботу. Велика втрата ((. Мої співчуття близьким Євгена.
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01.06.2023 11:56
+7
Світла памʼять Герою України , та щирі співчуття його родині
та близьким 😪😪😪
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01.06.2023 11:49
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авто мабуть було х великим червоним хрестом...
Слава Героям!
Родині співчуття, повага й шана!
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01.06.2023 11:45 Відповісти
Можете мене закидати сміттям, але вважаю, що НЕ вберегли. Як Василя Сліпака.
Людей такого рангу не відправляють на передок.
Бо вони єдині у своїй царині.
Так, кожне життя важливе, але скоро так лікарні залишаться тільки з санітарками. А він був ХІРУРГ-спеціаліст.

Це називається не зберігати потенціал. Якщо хочте - таке цинічне слово як розбазарювати.
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01.06.2023 11:47 Відповісти
Вони самі ідуть на передок. Кому як не їм рятувати поранених...не загону ж Монако
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01.06.2023 12:01 Відповісти
Так, ідуть. Але тому я й написала, що не вберегли. Кругом є товарищі, мали б благати.Мали б не пускати.
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01.06.2023 12:02 Відповісти
Ви так і не зрозуміли. Нажаль
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01.06.2023 12:07 Відповісти
І що сталося б якщо б УСІ досягли сказаного тобою стосовно УСІХ своїх рідних та близьких?! Ніхто не став би на захист країни та на поміч постраждалим. Ти цього бажаєш "MsSkifia"???!!! І хто від ЦЬОГО виграв окрім загарбника, а у побуті окрім злочинців жертвам яких ніхто б не надав допомоги а йому відсічі???!!! Чи є взагалі люди які більше, або менше заслуговують на захист та бронь від служби у армії?! Я думаю що ні, бо усі ми є тим чим є Україна, від трудяги без кваліфікації до нобелівського лауреата та відомого фахівця своєї справи! Я з тих хто згоден з теорією "ефекту метелика", згідно якої від руху навіть найменшої комахи залежить доля усього світу. Думай що пишеш перед публікацією!!!
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01.06.2023 12:17 Відповісти
Не будьте цинічно, бо я тричі б закрила цього лікаря собою, я також з цієї когорти, але мені за 60. Мій племінник там, медик. І це його вибір. Чули мабуть, що є така професія Батьківщину захищати на усіх напрямках
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01.06.2023 12:22 Відповісти
Тобі за 60? ну тоді скажи, скільки грошей ти перевела на армію чи поранених? не на булки й кренделі в Німеччині, а на армію? Як ви вже задовбали. пустопорожні балакуни-праведники.
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01.06.2023 12:24 Відповісти
О як усе, так ви тут,щоб нас кошмарити фейковою турботою . За руським кораблем, пливи
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01.06.2023 12:26 Відповісти
Може досить під цією темою розводити базар 😡?
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01.06.2023 13:51 Відповісти
"Госпітальєри " як і ПДМШ - добровольчі організації , без контракту на нулю .
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01.06.2023 14:05 Відповісти
Соромлюсь запитати, а вам кого не шкода на передок рятувати наших воїнів?
Санітарок, домогосподинь, цивільних, які пройшли двотижневі курси?
Армія потребує найкращих професіоналів.
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01.06.2023 12:22 Відповісти
Мені всіх шкода. Однаково. Але судинних хірургів можна перелічити на пальцях.
Ви справді цього не розумієте? Який жах.
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01.06.2023 12:26 Відповісти
Воїни наша еліта. Добрий хірург врятує сотні воїнів.
А в тилу дурепи можуть обійтися послугами лікарів з купленими дипломами.
Так зрозуміло?
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01.06.2023 12:30 Відповісти
Так, ви праві...судинний хірург не мав їздити на евакуаційні місії, туди маєть їздити фельдшери та парамедики... він набагато більше користі приніс би у госпіталі...дуже шкода..
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01.06.2023 12:23 Відповісти
Наскільки я знаю, хоча знаю ваше фе, що є передані ЗСУ мобільні амбуланції, які мають оперблоки. Судинна хірургія на передку багатьох врятувала. Ви не спец, так не коментуйте і не підтримуйте пустих.
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01.06.2023 12:31 Відповісти
В статті написано "під час здійснення евакуаційної місії".
Я коментую ту інформацію, яка надана у статті, а не ваші фантазії.
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01.06.2023 12:45 Відповісти
Світла памʼять Герою України , та щирі співчуття його родині
та близьким 😪😪😪
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01.06.2023 11:49 Відповісти
RIP
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01.06.2023 11:52 Відповісти
Вклоняюсь ! Бойові медики це Янголи! Втрата медика це трагедія для підрозділу. Дуже шкода.. Дякую, друже за твою роботу. Велика втрата ((. Мої співчуття близьким Євгена.
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01.06.2023 11:56 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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01.06.2023 12:12 Відповісти
Шана 🇺🇦
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01.06.2023 12:22 Відповісти
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01.06.2023 12:43 Відповісти
С.У.М.
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01.06.2023 14:12 Відповісти
Женя був дуже порядною чесною добре вихованою людиною з гарним почуттям гумору і безмежним бажанням допомагати іншим людям...
24.02.22 він добровольцем став на захист України.
Загинула Людина з великої літери, цвіт і надія нації.
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01.06.2023 23:10 Відповісти
 
 