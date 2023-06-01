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Губернатор Бєлгородщини про обстріл Шебекіно: Горить гуртожиток, є руйнування у будівлі адміністрації. Місто без світла. ВІДЕО+ФОТО

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков запевняє, що ЗСУ нібито обстріляли місто Шебекіно снарядами із "Граду".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова. 

"В окрузі є один постраждалий - чоловік із осколковим пораненням. Також від прямого влучення снарядів горить будівля гуртожитку, руйнування є й у будівлі адміністрації. У місті немає світла. Уся інформація уточнюється", - зазначив він.

Тим часом, місцевий телеграм-канал публікує відео наслідків обстрілу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники російського Шебекіно на Бєлгородщині палять документи у дворі районної адміністрації. ВIДЕО

Губернатор Бєлгородщини про обстріл Шебекіно: Горить гуртожиток, є руйнування у будівлі адміністрації. Місто без світла 01

Автор: 

обстріл (28613) пожежа (4336) Бєлгород (508)


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Топ коментарі
+41
Да ну, найняли акторів з Мосфільму! Не вірю! Це постановка від А до Я
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01.06.2023 12:24
+39
Пам'ятай, москаль! Все за планом!
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01.06.2023 12:24
+35
Не все так однозначно. Это не то ,что вы думаете. Сами себя бомбят.
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01.06.2023 12:25
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Пам'ятай, москаль! Все за планом!
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01.06.2023 12:24 Відповісти
Мені, навіть, потроху починає подобатись цей план путіна
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01.06.2023 12:32 Відповісти
Да то они сами себя взрывают. Садо- мазо...
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01.06.2023 12:33 Відповісти
Вова Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.(с)
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01.06.2023 13:21 Відповісти
Да ну, найняли акторів з Мосфільму! Не вірю! Це постановка від А до Я
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01.06.2023 12:24 Відповісти
Хто повірить - п'ятнарік за дискредитацію!
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01.06.2023 12:26 Відповісти
А шо сталося ?
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01.06.2023 12:24 Відповісти
Йде приєднання Харкова, я гадаю
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01.06.2023 12:28 Відповісти
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01.06.2023 16:17 Відповісти
Не все так однозначно. Это не то ,что вы думаете. Сами себя бомбят.
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01.06.2023 12:25 Відповісти
Кремльовская хунта дамбит маладую Бєлгородськую рєспубліку ! Доколє, братья ?
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01.06.2023 12:26 Відповісти
Ой як прикро. Краще чемодани збирай, бо Легіон завтра ввечорі у двері постукає і поведе на розстріл. Бо будуть вже не шемякіно а білгород палити. )))
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01.06.2023 12:25 Відповісти
ой . .а что случилось .. хотя .. мы же планов путьки не читали.. может там на второй год войны.. извиняюсь СВО запланированно перерыть весь Крым и Белгород окопами.. и эвакуировать жителей белгорода... ай да многоходовочник. .прямо гамбит разыгрывает
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01.06.2023 12:25 Відповісти
Красівоє....
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01.06.2023 12:25 Відповісти
Це ті що папери палили в кураж ввійшли ?
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01.06.2023 12:26 Відповісти
Ось куди подівся весь бензин з заправок БНР. Тепер по 10 літрів відпускають, прям як у нас у березні 2022
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01.06.2023 12:28 Відповісти
вирішили прискорити процес і спалити всю будівлю , щоб з папками не бігати
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01.06.2023 12:29 Відповісти
Чекайте, вони там збираться ФАБ 3000 поскидати з літаків.
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01.06.2023 12:30 Відповісти
На горищі смажили шашлики.
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01.06.2023 12:33 Відповісти
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01.06.2023 12:28 Відповісти
Там чемоданы сральные ***** неуспевают менять.
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01.06.2023 12:29 Відповісти
Хунта ставить вподобайку 👍🏻
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01.06.2023 12:28 Відповісти
Як воно горить красиво та приємно
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01.06.2023 12:29 Відповісти
А в нас жінки та діти загинули цієї ночі від ваших обстрілів, свонособаки !
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01.06.2023 12:29 Відповісти
П'яток "димарів" та декілька "фальшфеерів"... Ну і шо ?
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01.06.2023 12:29 Відповісти
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01.06.2023 12:30 Відповісти
Нашо кацапи обстрілюють Щебекіно?
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01.06.2023 12:31 Відповісти
А що сталося?
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01.06.2023 12:31 Відповісти
Ну а як - ви в нас же десятии рік ніяк не можете навоюватись .
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01.06.2023 12:32 Відповісти
Вогневий контроль над Шебєкіно - це мінус одна з двох стратегічних трас Білгород-Валуйки та рашистський аеродром "Заяче поле".
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01.06.2023 12:32 Відповісти
там аэродрома нет давно. Там просто поле, на грунт может сесть только вертолет, когда нет дождя. Только что ему там делать без инфраструктуры.
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01.06.2023 12:53 Відповісти
мало, надо повторить
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01.06.2023 12:33 Відповісти
Ось так, кацапи. Виявляється, що в цю гру можна грати удвох...
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01.06.2023 12:34 Відповісти
Фейк, будинки так не горять від обстрілів - видно що був спланований підпал, а отвір у стіні зроблений вручну)
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01.06.2023 12:34 Відповісти
То був ефект лізни...
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01.06.2023 12:51 Відповісти
Московские каратели не должны прятаться в городах за спинами мирных жителей а покинуть их и занять оборону в полях
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01.06.2023 12:36 Відповісти
Подожгли крышу заброшенной общаги и вопят об обстреле Градами... А вокруг здания нетронутый газон и тротуары... Вообще-то Град система залпового огня. И наши не стреляют из одного ствола, а лупашат исключительно пачками.
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01.06.2023 12:38 Відповісти
Так, таке враження, наче навмисно розпалили 3 вогнища на даху.
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01.06.2023 15:10 Відповісти
головне щоб не з Хаймерса
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01.06.2023 12:41 Відповісти
вперед таваищи,за светлим будущим рассии
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01.06.2023 12:47 Відповісти
Ведь могут лапти,если захотят!!.И главное с выдумкой ,с огоньком..
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01.06.2023 12:47 Відповісти
Це вас тільки трішки налякали,все ще попереду.Ви думали кацапи невмивані що безкінечно будете нас бомбити і безкарно?
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01.06.2023 12:48 Відповісти
Молодая Шебекинская Народная Республика уже обращалась с просьбой ввести союзнические украинские войска, чтобы защитить её от московской хунты?
Что с референдумом?
Провели уже? 99% за независимость?
Зеленский, введи войска!!!
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01.06.2023 12:49 Відповісти
*******, це все по плану
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01.06.2023 12:53 Відповісти
Губернатор Білгородщини, бережи Шебекіно, тобі ще здавати прийдеться! Обов'язково: асфальт цілий, дома чисті, під'їзди пофарбовані, комунікації працюють! Інакше, не приймемо!
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01.06.2023 12:56 Відповісти
Єта усьо фєйкі ! Гаріт криша дома ат прямога пападанія , а окна цєлиє .
Аднаво нє панімаю зачєм кацапи самі сєбя абстрєлівают ...
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01.06.2023 12:57 Відповісти
Даремно ми, українці, сміємось. кацапи підступні тварини. Зараз вони створюють картинку Байдену. "ЗСУ та Зеленський почали ескалацію конфлікту. ***** з лукашенко не бажали війни. Вони тільки захищались. Захищали Якутію та Туву від нападу українців." лапін або вагнерівці лупасять по своїм ще з більшим завзяттям, ніж по Бахмуту. Бо відповіді не буде. Мирні кацапи будуть тікати та соплі розпускати. Якраз для телебачення. Самого чесного у світі. Але головне, цю картинку треба показати своїм масквічам. ШОП "сєрцє кровью абливаєтся!" Для прикладу : в автобусі жодної дірки від кулі та осколків. Водію наказали розбити шибку молотком. От і вся бойова операція ! Дах насправді не горить. Уважно подивіться на полум'я. Мультік! А попадання у стіну звичайний вибух з причини необачності з газом.
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01.06.2023 13:11 Відповісти
ты не самый умный , всем давно понятно кто , зачем и почему эти провокации устраивает , расслабся
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01.06.2023 13:22 Відповісти
Звичайна постанова !
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01.06.2023 13:12 Відповісти
Бег-горюч город
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01.06.2023 13:42 Відповісти
кацапы хватит сами себя обстреливать, а то ВСУ придется ввести миротворческий контингент
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01.06.2023 14:01 Відповісти
Oj,jak pryemno. Jak elej na dushu. Pidnjawshyj mech, wid mecha i sagyne. Slawa Ukraini. Slawa nazii. Smert worogam.
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01.06.2023 14:10 Відповісти
Мало. Мають вигребти хоча б стільки, скільки зла і горя наробили в Україні. Су...и ледачі!
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02.06.2023 12:59 Відповісти
 
 