Губернатор Бєлгородщини про обстріл Шебекіно: Горить гуртожиток, є руйнування у будівлі адміністрації. Місто без світла. ВІДЕО+ФОТО
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков запевняє, що ЗСУ нібито обстріляли місто Шебекіно снарядами із "Граду".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.
"В окрузі є один постраждалий - чоловік із осколковим пораненням. Також від прямого влучення снарядів горить будівля гуртожитку, руйнування є й у будівлі адміністрації. У місті немає світла. Уся інформація уточнюється", - зазначив він.
Тим часом, місцевий телеграм-канал публікує відео наслідків обстрілу.
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