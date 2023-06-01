Губернатор Бєлгородщини про обстріл Шебекіно: Горить гуртожиток, є руйнування у будівлі адміністрації. Місто без світла. ВІДЕО+ФОТО

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков запевняє, що ЗСУ нібито обстріляли місто Шебекіно снарядами із "Граду".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"В окрузі є один постраждалий - чоловік із осколковим пораненням. Також від прямого влучення снарядів горить будівля гуртожитку, руйнування є й у будівлі адміністрації. У місті немає світла. Уся інформація уточнюється", - зазначив він.

Тим часом, місцевий телеграм-канал публікує відео наслідків обстрілу.

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