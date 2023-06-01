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Українець отримав 12 років за те, що пішов служити до армії РФ. ФОТО

В Україні винесли вирок контрактнику російської армії, який виїхав до Росії у 2009 році та брав участь у війні на боці окупантів. Чоловіка затримали, коли чоловік вирішив повернутися в Україну.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що українець з 2009 року мешкав в Росії та мав російський паспорт. У 2013 році його призвали на строкову службу. Згодом він вирішив залишитися на контракті.

З 2016 року чоловік служив у 20 окремій мотострілецькій бригаді (Волгоград), яка брала активну участь в боях проти сил АТО.

Дивіться: СБУ заарештувала зрадника в лавах ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українець отримав 12 років за те, що пішов служити до армії РФ 01

Коли контракт закінчився, а Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, чоловік вирішив повернутися на Батьківщину.

"Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року на території Волинської області, куди він в’їхав, прикриваючись українським паспортом", - йдеться у повідомленні.

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Суд визнав його винним у державній зраді і призначив покарання - 12 років за ґратами.

Автор: 

армія рф (17482) вирок (1077) СБУ (12842) державна зрада (1689)


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Топ коментарі
+16
Этому лоху дали 12 лет, и справедливо, а лейтенант бакЛанов заслуживает пожизненного, но его квартальные кореша спрятали (возможно, в параше).
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01.06.2023 13:02
+5
Расстрелу на месте, без суда и следствия, подлежат: Предатели и изменники Родины; Пособники оккупантов, различные коррупционеры, и доносчики; Саботажники и вредители.
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01.06.2023 13:08
+2
навіщо лице замилили, він так на зелебобу схожий
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01.06.2023 13:07
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Этому лоху дали 12 лет, и справедливо, а лейтенант бакЛанов заслуживает пожизненного, но его квартальные кореша спрятали (возможно, в параше).
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01.06.2023 13:02 Відповісти
Расстрелу на месте, без суда и следствия, подлежат: Предатели и изменники Родины; Пособники оккупантов, различные коррупционеры, и доносчики; Саботажники и вредители.
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01.06.2023 13:08 Відповісти
Главное, чтобы зебильё не возглавило ещё и эти "военно-полевые суды".
Ибо в таком случае расстреляют таких, как мы с Вами.
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01.06.2023 19:25 Відповісти
удивили вторым паспортом, наверное таким пальцы отрезали когда второе гражданство давали.
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01.06.2023 13:04 Відповісти
навіщо лице замилили, він так на зелебобу схожий
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01.06.2023 13:07 Відповісти
У меня всегда возникает вопрос. каким образом уберегло Украину от кучи предателей. наводчиков, информаторов и от войны, то что в стране по закону одно гражданство?
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01.06.2023 13:07 Відповісти
У законодавстві не передбачили процедури забезпечення єдиного законодавства і боротьби з надбанням інших громадянств - залишили лазівки.
Тобто, декларативно єдине, а по факту ...
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01.06.2023 14:27 Відповісти
дибіл, та все ж на батьківщину повернувся...
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01.06.2023 13:10 Відповісти
І скільки ще таких з українськими паспортами ходить ?
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01.06.2023 13:16 Відповісти
це елітним хвойдам-зрадникам бойкам-щурфичам нічого не буде від печерного правосуддя, а у какаразніц-кріпаків можуть бути проблеми, якщо ті не встигли записатися до партії "слуг урода" і присягнути на вірність бермаку-бєнє
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01.06.2023 13:57 Відповісти
Коли у нас вже навчаться писати "громадянин України" ??!
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01.06.2023 14:28 Відповісти
Какой контраст..., а главный Киевский ОПЗЖешник Столар спокойно курсирует Киев - Монако Монако - Киев - и снова на Монако, крыша ОПЗЖешников Ермак обилетил и можно отдыхать
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02.06.2023 01:06 Відповісти
 
 