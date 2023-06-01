Українець отримав 12 років за те, що пішов служити до армії РФ. ФОТО

В Україні винесли вирок контрактнику російської армії, який виїхав до Росії у 2009 році та брав участь у війні на боці окупантів. Чоловіка затримали, коли чоловік вирішив повернутися в Україну.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що українець з 2009 року мешкав в Росії та мав російський паспорт. У 2013 році його призвали на строкову службу. Згодом він вирішив залишитися на контракті.

З 2016 року чоловік служив у 20 окремій мотострілецькій бригаді (Волгоград), яка брала активну участь в боях проти сил АТО.

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Коли контракт закінчився, а Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, чоловік вирішив повернутися на Батьківщину.

"Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року на території Волинської області, куди він в’їхав, прикриваючись українським паспортом", - йдеться у повідомленні.

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Суд визнав його винним у державній зраді і призначив покарання - 12 років за ґратами.