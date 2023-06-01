Рідні поруч із тілами загиблих близьких після нічної атаки Росії на Київ. ФОТО ДНЯ
Внаслідок ракетної атаки на Київ загинули дві жінки та 1 дитина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На світлинах жінка стоїть поруч із тілом загиблої доньки. А чоловік - біля тіла 9-річної онуки. Він деякий час сидів навпочіпки біля тіла дитини, потім для нього знайшли стілець.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки окупантів на Київ загинули 3 особи, зокрема мати з 9-річною донькою. 14 осіб також дістали поранення, у трьох районах столиці є пошкодження будівель.
Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу розповів, що укриття було зачинено. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.
У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відкрили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.
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а покажіть того нелюда що не відкрив бомбосховище в дніпровському районі києва через що загинули люди...
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Краще повішаним за ноги - головою до низу...
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про що ти ту бздикаєш ?
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і так на інших сторінках...
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проспись - похмелися а потім пиши.
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нема чім по касабам грохнути?? виродки брехливі
а що ти корисного зробив для перемог...
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що ти вмієш окрім як гавкати ? записавшись під чужим іменем
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Герої твою мать
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5 дней в израиле были военные действия. И мер сразу приказал открыть в городе все бомбоубежища. Почему в военное время они должны закрываться?!
Ясный перец это провокатор и кусок путинского дерьма...
можливо це диверсія😠
Джохар Дудаев