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Рідні поруч із тілами загиблих близьких після нічної атаки Росії на Київ. ФОТО ДНЯ

Внаслідок ракетної атаки на Київ загинули дві жінки та 1 дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На світлинах жінка стоїть поруч із тілом загиблої доньки. А чоловік - біля тіла 9-річної онуки. Він деякий час сидів навпочіпки біля тіла дитини, потім для нього знайшли стілець.

Рідні поруч із тілами загиблих близьких після нічної атаки Росії на Київ 01
Рідні поруч із тілами загиблих близьких після нічної атаки Росії на Київ 02

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки окупантів на Київ загинули 3 особи, зокрема мати з 9-річною донькою. 14 осіб також дістали поранення, у трьох районах столиці є пошкодження будівель.

Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу розповів, що укриття було зачинено. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.

У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відкрили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.

Також дивіться: Жінка, чия невістка загинула під час обстрілу Києва, скаржиться Кличку на зачинені укриття: Всі замки були закриті. ВIДЕО

Автор: 

Повітряні атаки на Київ (783)


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Топ коментарі
+59
Співчуття..
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01.06.2023 13:15
+48
Не забудем, не пробачим кацапам.
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01.06.2023 13:17
+36
Мать рядом с погибшей дочкой, дед рядом с погибшей внучкой. Сочувствие безмерное.
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01.06.2023 13:59
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Співчуття..
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01.06.2023 13:15 Відповісти
Мать рядом с погибшей дочкой, дед рядом с погибшей внучкой. Сочувствие безмерное.
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01.06.2023 13:59 Відповісти
це страшно. Серце крається дивитись.
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01.06.2023 14:37 Відповісти
----
а покажіть того нелюда що не відкрив бомбосховище в дніпровському районі києва через що загинули люди...
...
Краще повішаним за ноги - головою до низу...
...
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01.06.2023 17:45 Відповісти
Не забудем, не пробачим кацапам.
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01.06.2023 13:17 Відповісти
В итоге и все! а отомстить и уничтожить их мы не сможем, так как в итоге все закончится переговорами!!!!
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01.06.2023 14:13 Відповісти
Будем убивать по одному.
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01.06.2023 15:04 Відповісти
Навіщо?.. Краще бити у відповідь... Страшно і сумно ((( Щоб на Московитщині такого більше....
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01.06.2023 13:25 Відповісти
Падло подоляцьке, почом зараз бот?
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01.06.2023 13:48 Відповісти
---
про що ти ту бздикаєш ?
...
і так на інших сторінках...
...
проспись - похмелися а потім пиши.
....
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01.06.2023 17:48 Відповісти
А шо вам до Михайла Подоляка?
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02.06.2023 00:49 Відповісти
Поясніть. Чому загинули люди біля бомбосховища ? Цілили у бомбосховище ? Коли народ збереться біля зачинених дверей ? Вибачте за питання. Всім постраждалим моє співчуття.
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01.06.2023 13:39 Відповісти
коментар відмічено як спам
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01.06.2023 15:02 Відповісти
Бот вонючий,пшло вслед за рос.кораблем!!!
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01.06.2023 17:30 Відповісти
В житті цю кацапську Т побачити. Мабуть таке життям ображене уйобище… в спам.
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02.06.2023 01:02 Відповісти
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01.06.2023 13:41 Відповісти
смерть кацапам!
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01.06.2023 14:10 Відповісти
а де ж наш страшний месник?? ракет вже наробили?? де продажний буджений? де страшний ігнат? де найзеленійший ??
нема чім по касабам грохнути?? виродки брехливі
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01.06.2023 14:17 Відповісти
у них зернова угода и тарифы втрое на уме. какие бл ракеты...
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01.06.2023 14:31 Відповісти
страшний повітряний Ігнат сьогодні заявив,що бити у відповідь ми не можемо,Захід забороняє....правда цей страшний і рішучий Ігнат чомусь так і не перднув,а де ж наші знамениті Громи,Сапсани,Коршуни,Буревії,Верби....
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01.06.2023 15:17 Відповісти
===
а що ти корисного зробив для перемог...
---
що ти вмієш окрім як гавкати ? записавшись під чужим іменем
....
Герої твою мать
...
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01.06.2023 17:50 Відповісти
мавпа-сиди і сопи в дві дирки..тебе ще не спалили німці? то чекай
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01.06.2023 19:33 Відповісти
Не ной!
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02.06.2023 00:48 Відповісти
точно! ной-праведнік а я - ні
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02.06.2023 06:37 Відповісти
айно
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02.06.2023 07:34 Відповісти
Жесть, співчуття рідним загиблих....
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01.06.2023 14:37 Відповісти
Вот мне интересно, а что сами украинцы , живущие рядом с бомбоубежищами мирятся с тем, что они закрыты?
5 дней в израиле были военные действия. И мер сразу приказал открыть в городе все бомбоубежища. Почему в военное время они должны закрываться?!
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01.06.2023 14:39 Відповісти
да....дивна річ- і в Ізраїлі і в Україні при владі євреї...і така несхожа ситуація....
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01.06.2023 15:18 Відповісти
Все просто.від СССР залишається дуже мало справжніх укриттів і ті давно не обладнані.а те що використовуються замість укриття -це профанація.
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01.06.2023 18:57 Відповісти
влада має чітко інформувати про причини повітряної тривоги, бо якщо це балістична ракета, то як можна серед ночі за 6 хв!!! добігти до укриття?
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01.06.2023 14:39 Відповісти
Ти провокатор .
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01.06.2023 15:10 Відповісти
пусть скажет Бей москалей Слава Украине
Ясный перец это провокатор и кусок путинского дерьма...
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01.06.2023 15:19 Відповісти
отольются рашистам слезы украинцев... пора уже вместе с Слава Украине! говорить Бей москалей!
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01.06.2023 15:18 Відповісти
Пане Юрію , вони не зрозуміють пана Влада , там в головах радянщина з минулого , а він ******** .
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01.06.2023 16:03 Відповісти
При перевірці стану бомбосховищ в одному з них знайшли ...храм московського патріархату,причому зачинений.Як вам таке?
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01.06.2023 16:42 Відповісти
Не виключено , що з цим укриттям щось не так ,
можливо це диверсія😠
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01.06.2023 17:36 Відповісти
«Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма особой жестокостью как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический юридико-правовой и идеологический терроризм».

Джохар Дудаев
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01.06.2023 20:26 Відповісти
відправте ці фото попі римський
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02.06.2023 23:17 Відповісти
 
 