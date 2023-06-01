Рашисти били по Бериславу з авіації та мінометів, влучили у хлібозавод, поранено 3 особи, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли хлібозавод у Бериславі.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"По місту зафіксовано два "прильоти" керованих авіабомб. Через ворожий удар двоє чоловіків, 57 та 20 років, отримали легкі поранення.



Армія рф гатила по місту й з мінометів, через що постраждала місцева жителька. Їй на допомогу прямує карета "швидкої", - йдеться в повідомленні.

Також російська авіація била і по Козацькому Новокаховської громади. Рашисти випустили 3 керовані авіабомби. Через ворожі удари пошкоджено житлові будинки.

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