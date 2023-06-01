Нерозірвану бойову частину "Шахеда" виявили у лісі на Київщині, - Нєбитов. ФОТОрепортаж
В одному з районів Київської області в четвер, 1 червня, виявили бойову частину дрона Shahed, яка не вибухнула. Небезпечну знахідку вилучили та знешкодили сапери.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
"Нерозірвану бойову частину "Шахеда" виявили у лісі одного з районів Київщини", - написав він.
Як зазначається, правоохоронці провели огляд місця події та викликали ДСНС, щоб вилучити та знешкодили знахідку.
Нєбитов закликав громадян у разі виявлення небезпечних або невідомих предметів, не чіпати знахідку та повідомити на спецлінію "102".
Топ коментарі
+8 MrStepanovM
показати весь коментар01.06.2023 15:38
+2 Пупочный войлок
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+1 Elvic Vic #550906
показати весь коментар01.06.2023 15:44
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Але мої здогадки жахливі
В нем БЧ находится в середине фюзеляжа, представляет собой цилинд, в средней части обклеенный мелкими готовывыми поражающими элементами, а ближе к торцам по кругу находятся металлические "линзы" для формирования "ударных ядер".
А эта шляпа вообще ни на какую часть мопеда не похожа.
https://imp-navigator.livejournal.com/1106461.html
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/na_shahed_131_stojit_kumuljativna_bojegolovka_tomu_vluchannja_tak_rujnuje_energetiku-10590.html