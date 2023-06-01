Нерозірвану бойову частину "Шахеда" виявили у лісі на Київщині, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

В одному з районів Київської області в четвер, 1 червня, виявили бойову частину дрона Shahed, яка не вибухнула. Небезпечну знахідку вилучили та знешкодили сапери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Нерозірвану бойову частину "Шахеда" виявили у лісі одного з районів Київщини", - написав він.



Як зазначається, правоохоронці провели огляд місця події та викликали ДСНС, щоб вилучити та знешкодили знахідку.



Нєбитов закликав громадян у разі виявлення небезпечних або невідомих предметів, не чіпати знахідку та повідомити на спецлінію "102".

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