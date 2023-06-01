УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11641 відвідувач онлайн
Новини Фото
7 566 12

Нерозірвану бойову частину "Шахеда" виявили у лісі на Київщині, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

шахед

В одному з районів Київської області в четвер, 1 червня, виявили бойову частину дрона Shahed, яка не вибухнула. Небезпечну знахідку вилучили та знешкодили сапери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Нерозірвану бойову частину "Шахеда" виявили у лісі одного з районів Київщини", - написав він.

Як зазначається, правоохоронці провели огляд місця події та викликали ДСНС, щоб вилучити та знешкодили знахідку.

Нєбитов закликав громадян у разі виявлення небезпечних або невідомих предметів, не чіпати знахідку та повідомити на спецлінію "102".

Також читайте: РФ отримала нову партію "Шахедів" від Ірану і може здійснювати атаки з використанням одночасно ракет і безпілотників, - ОК "Південь"

Нерозірвану бойову частину Шахеда виявили у лісі на Київщині, - Нєбитов 01
Нерозірвану бойову частину Шахеда виявили у лісі на Київщині, - Нєбитов 02
Нерозірвану бойову частину Шахеда виявили у лісі на Київщині, - Нєбитов 03

Автор: 

Київська область (4039) дрони (4743) Нєбитов Андрій (190)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
відправте додому
показати весь коментар
01.06.2023 15:38
+2
показати весь коментар
01.06.2023 15:47
+1
Хоч не розповідають в якому лісі й те гаразд .

Але мої здогадки жахливі
показати весь коментар
01.06.2023 15:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
відправте додому
показати весь коментар
01.06.2023 15:38 Відповісти
Хоч не розповідають в якому лісі й те гаразд .

Але мої здогадки жахливі
показати весь коментар
01.06.2023 15:44 Відповісти
Бред, это не БЧ от шлюхеда.
В нем БЧ находится в середине фюзеляжа, представляет собой цилинд, в средней части обклеенный мелкими готовывыми поражающими элементами, а ближе к торцам по кругу находятся металлические "линзы" для формирования "ударных ядер".
А эта шляпа вообще ни на какую часть мопеда не похожа.
показати весь коментар
01.06.2023 15:45 Відповісти
Поправочка - медные линзы в середине, стальные кубики - по краям.
показати весь коментар
01.06.2023 15:46 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2023 15:47 Відповісти
На фото боеголовка Шахед-136, если верить ресурсу, а ты пишешь за Шахед-131.
https://imp-navigator.livejournal.com/1106461.html
показати весь коментар
01.06.2023 16:02 Відповісти
Ну там снизу такая черная шняга показана, но все равно это не БЧ а носовой конус для проникновения.
показати весь коментар
01.06.2023 16:06 Відповісти
Все же пишут, что БЧ в виде конуса толщиной 7мм.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/na_shahed_131_stojit_kumuljativna_bojegolovka_tomu_vluchannja_tak_rujnuje_energetiku-10590.html
показати весь коментар
02.06.2023 00:47 Відповісти
на ворожій боєголовці якісь надписи, чи знаки..., об,ясніть, навіщо їх пікселювати?? що скриваєм і від кого????
показати весь коментар
01.06.2023 17:12 Відповісти
Маркування скривають, щоб не ідентифікували рашисти куди залетіла ракета, чи дрон, щоб коригувати наступні удари.
показати весь коментар
02.06.2023 00:25 Відповісти
треш якийсь, дрон збили десь по траекторії льоту в темному лісі... що кацапи будуть коригувати????
показати весь коментар
02.06.2023 00:46 Відповісти
Зараз такі специ, що виявлять, куди летів їх дрон, так що навіщо гадати, замалювали і все, цивільним маркування ні до чого.
показати весь коментар
02.06.2023 00:51 Відповісти
 
 