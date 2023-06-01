Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві. ФОТОрепортаж
Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки росіян на Київ загинули 3 особи, зокрема мати з 9-річною донькою. Люди прибігли до укриття, але воно виявилося зачиненим під час повітряної тривоги. Кореспондент Цензор.НЕТ пройшовся Дарницьким, Деснянським та Подільським районами Києва та подивився, яка там ситуація з доступом до укриттів.
Кореспондент Цензор.НЕТ зафіксува, що частина укриттів виявилася зачиненою.
На вході до деяких укриттів є оголошення з телефонними номерами, на які потрібно дзвонити, щоб відкрити сховища.
Також, щоб потрапити до деяких потрібно відкрити кодовий замок на дверях до під'їзду.
Укриття на вул. Бажова відкрито, замки збиті, а двері зачинені на металеву шпильку.
Укриття на вул. Будівельників зачинено.
Щоб потрапити в інше укриття на тій же вул. Будівельників потрібно відкрити кодовий замок на дверях до під'їзду.
Третє укриття на вул. Будівельників було відкритим.
Укриття на вул. І.Котляревського знаходиться за зачиненими на кодовий замок дверима до під'їзду.
Укриття на вул. Кирилівській відкрито.
Укриття на вул. Константинівський зачинено.
Укриття на вул. Мілютенка відкрито.
Укриття на вул. Попудренка відкрито.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки окупантів на Київ загинули 3 особи, зокрема мати з 9-річною донькою. 14 осіб також дістали поранення, у трьох районах столиці є пошкодження будівель.
Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу розповів, що укриття було зачинено. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом відсутності доступу до укриття під час повітряної тривоги.
У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відкрили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.
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Вже повикладили відоси, там де Зе з нокаутом носиться, натякаючи на Кличка. Бідося думає, що під кожним будинком такий бункер, я в нього під урядовим кварталом, з туалетом, душем, запасами їдла, примусовою вентиляцією й фільтрацією повітря, спальнями, кабінетами й автотунелем з виїздом за Святошино.
Ото нехай укриття в панельках сам проінспектує.
Власть у нас такая умная, предприимчивая, а организовать круглосуточную работу убежищь не может. Нет денег. А на дорогой служебный транспорт есть деньги, и на высокие зарплаты и премии самим себе тоже есть.
Вот простые граждане доверились нашей власти и погибли.
Им по фигу - и власти по фигу.
нужно уметь контролиовать власти. в данном случае далеко ходить не надо - свой ЖЭК.
Реєстрація: 31 травня 2023
Заходив: 31 травня 2023 в 10:34
как вы Зеботики уже надоели...нет у тебя денег, иди рой окопы..или в госпиталь....какая власть , такие у нее и боты...тьфу! сгинь с сайта!
32-летняя депутат Елизавета Ясько объявила, что стала мамой.
кто же папаша?
Ще напишіть "звертатись з 8.00 до 15.00"
Довбоє....зм!
НО.
уже полтора года войны и можно уже знать, что если ракетная угроза с севера и летит баллистика - времени максимум 5 минут - чисто выйти в коридор своей квартиры, не больше. Эти люди могли погибнуть и по пути в бомбоубежище.
только если атака в Каспия - времени полчаса - минут 40,достаточно чтобы дойти до убежища.
Если бы эти люди оставались дома между 2 стен - остались бы живы.
ну, если не живут на верхних этажах конечно.
У цих людей був цілий рік, щоб хоч щось зробити для безпеки мешканців Києва. З того що я бачу, то це просто елементарне шкідництво у виконанні міської влади. За такі речі у тридцяті-сорокові роки минулого століття просто розстрілювали. Не зважаючи на ранги
но проблему надо было как то решать, а не заниматься вредительством