Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві. ФОТОрепортаж

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки росіян на Київ загинули 3 особи, зокрема мати з 9-річною донькою. Люди прибігли до укриття, але воно виявилося зачиненим під час повітряної тривоги. Кореспондент Цензор.НЕТ пройшовся Дарницьким, Деснянським та Подільським районами Києва та подивився, яка там ситуація з доступом до укриттів.

Кореспондент Цензор.НЕТ зафіксува, що частина укриттів виявилася зачиненою.

На вході до деяких укриттів є оголошення з телефонними номерами, на які потрібно дзвонити, щоб відкрити сховища.

Також, щоб потрапити до деяких потрібно відкрити кодовий замок на дверях до під'їзду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Укриття в Києві будуть постійно відчиненими, - КМДА





Укриття на вул. Бажова відкрито, замки збиті, а двері зачинені на металеву шпильку.





Укриття на вул. Будівельників зачинено.







Щоб потрапити в інше укриття на тій же вул. Будівельників потрібно відкрити кодовий замок на дверях до під'їзду.





Третє укриття на вул. Будівельників було відкритим.





Укриття на вул. І.Котляревського знаходиться за зачиненими на кодовий замок дверима до під'їзду.





Укриття на вул. Кирилівській відкрито.









Укриття на вул. Константинівський зачинено.











Укриття на вул. Мілютенка відкрито.

Укриття на вул. Попудренка відкрито.









Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки окупантів на Київ загинули 3 особи, зокрема мати з 9-річною донькою. 14 осіб також дістали поранення, у трьох районах столиці є пошкодження будівель.

Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу розповів, що укриття було зачинено. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом відсутності доступу до укриття під час повітряної тривоги.

У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відкрили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.