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Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві. ФОТОрепортаж

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки росіян на Київ загинули 3 особи, зокрема мати з 9-річною донькою. Люди прибігли до укриття, але воно виявилося зачиненим під час повітряної тривоги. Кореспондент Цензор.НЕТ пройшовся Дарницьким, Деснянським та Подільським районами Києва та подивився, яка там ситуація з доступом до укриттів.

Кореспондент Цензор.НЕТ зафіксува, що частина укриттів виявилася зачиненою.

На вході до деяких укриттів є оголошення з телефонними номерами, на які потрібно дзвонити, щоб відкрити сховища.

Також, щоб потрапити до деяких потрібно відкрити кодовий замок на дверях до під'їзду.

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Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 01
Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 02

Укриття на вул. Бажова відкрито, замки збиті, а двері зачинені на металеву шпильку.


Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 03

Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 04

Укриття на вул. Будівельників зачинено.

Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 05
Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 06
Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 07

Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 08

Щоб потрапити в інше укриття на тій же вул. Будівельників потрібно відкрити кодовий замок на дверях до під'їзду.

Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 09
Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 10

Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 11

Третє укриття на вул. Будівельників було відкритим.

Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 12
Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 13

Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 14

Укриття на вул. І.Котляревського знаходиться за зачиненими на кодовий замок дверима до під'їзду.

Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 15
Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 16

Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 17

Укриття на вул. Кирилівській відкрито.


Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 18
Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 19
Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 20

Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 21

Укриття на вул. Константинівський зачинено.


Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 22
Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 23
Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 24
Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 25

Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 26

Укриття на вул. Мілютенка відкрито.

Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 27

Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 28

Укриття на вул. Попудренка відкрито.

Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 29
Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 30
Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 31
Зачинені двері, кодові замки та записки з телефонними номерами: як потрапити до укриттів у Києві 32

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки окупантів на Київ загинули 3 особи, зокрема мати з 9-річною донькою. 14 осіб також дістали поранення, у трьох районах столиці є пошкодження будівель.

Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу розповів, що укриття було зачинено. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом відсутності доступу до укриття під час повітряної тривоги.

У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відкрили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.

Автор: 

Київ (19520) укриття (297)


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Топ коментарі
+22
Ти нам *****, який вбиває дітей, в приклад ставиш?!
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01.06.2023 19:27
+19
Вся эта ситуация с укрытиями показывает настоящее отношение власти к народу.
Власть у нас такая умная, предприимчивая, а организовать круглосуточную работу убежищь не может. Нет денег. А на дорогой служебный транспорт есть деньги, и на высокие зарплаты и премии самим себе тоже есть.
Вот простые граждане доверились нашей власти и погибли.
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01.06.2023 19:30
+10
Если их оставить открытыми,их элементарно засрут или наркоты с алконавтами облюбуют.Есть идея(чуток дороговатая,но не так чтобы очень).Электронные замки с удаленным доступом,которые получают сигнал на открытие автоматически по сигналу тревоги.
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01.06.2023 19:37
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Путин конечно х-До и все такое. Но оборонительные сооружения и бомбоубежища сейчас строятся по всей стране. Призывов к поеданию шашлыков от него пока я не слышал.
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01.06.2023 19:23 Відповісти
Ти нам *****, який вбиває дітей, в приклад ставиш?!
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01.06.2023 19:27 Відповісти
Рязанський цукор вже завезли до тих "укриттів"?
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01.06.2023 19:33 Відповісти
Зросійщене в захваті від упиря дітовбивці. Всі вже бачили які ефективні "абаранітєльниє сааруженія" в Білгородській Народній Республіці.
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01.06.2023 20:00 Відповісти
Маячня .. Ти почитай що кацапи пишуть в соцмережах . Там бардак з бомбосховищами і оповіщенням ще більший ніж у нас .
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01.06.2023 20:44 Відповісти
пнх
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02.06.2023 09:22 Відповісти
Такі як у Бєлгородє? Ну тада збс
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02.06.2023 10:19 Відповісти
А людина має тільки кілька хвилин щоб кудись забігти , це при тому що Київ атакують майже кожен день . Це якийсь злий жарт Кияни ,Хто не спрятался , я не виноват".
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01.06.2023 19:28 Відповісти
Вже краще вдома сидіти. Щоб під уламки ракети не потрапити
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01.06.2023 19:32 Відповісти
Так Зе має й наувазі мабудь й підвали багатоквартирних. Син з чоловіком в перший ж день полізли до підвалу - звичайної панельки зразка кінця 80-х, дев'ятиповерхівка. Слова сина - "Танунах, там якщо що - братська могила буде. Це просто підвал з трубами й парою." І таких укриттів більшість.

Вже повикладили відоси, там де Зе з нокаутом носиться, натякаючи на Кличка. Бідося думає, що під кожним будинком такий бункер, я в нього під урядовим кварталом, з туалетом, душем, запасами їдла, примусовою вентиляцією й фільтрацією повітря, спальнями, кабінетами й автотунелем з виїздом за Святошино.

Ото нехай укриття в панельках сам проінспектує.
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01.06.2023 20:29 Відповісти
В панельку лізти не можна. Вона складеться. Ніхто не виживе.
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01.06.2023 20:35 Відповісти
А у нас район панельний))))) Найближче, що може бути - то садочок, або школа. Ночером зачинені.
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01.06.2023 20:41 Відповісти
Вся эта ситуация с укрытиями показывает настоящее отношение власти к народу.
Власть у нас такая умная, предприимчивая, а организовать круглосуточную работу убежищь не может. Нет денег. А на дорогой служебный транспорт есть деньги, и на высокие зарплаты и премии самим себе тоже есть.
Вот простые граждане доверились нашей власти и погибли.
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01.06.2023 19:30 Відповісти
Якийсь брєд Ви написали:"простые граждане доверились нашей власти и погибли". Українців вбивають кацапи.
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01.06.2023 19:38 Відповісти
Знову це зросійщене пропихує російський наратив "українці самі винні що їх вбивають", росіян воно не згадує. "Київський режим винен", через нього росіяни змушені вбивати дітей в Україні - типова теза російської пропаганди.
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01.06.2023 20:44 Відповісти
именно от простых граждан зависит то, открыты укрытия когда полтора года как война или нет.
Им по фигу - и власти по фигу.
нужно уметь контролиовать власти. в данном случае далеко ходить не надо - свой ЖЭК.
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01.06.2023 20:45 Відповісти


Реєстрація: 31 травня 2023

Заходив: 31 травня 2023 в 10:34

как вы Зеботики уже надоели...нет у тебя денег, иди рой окопы..или в госпиталь....какая власть , такие у нее и боты...тьфу! сгинь с сайта!
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01.06.2023 19:32 Відповісти
знову прихильники Сивочолого гидотно видають відвертого кремлєбота за"зебобіка"(
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01.06.2023 20:46 Відповісти
а між ними немає різниці. гундосік шмарклявий би так і сказав "какая разніца".
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01.06.2023 22:28 Відповісти
славвян- вали в парашу-від тебе касабом смердить за кілометр
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01.06.2023 19:36 Відповісти
ты о чем ?
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01.06.2023 19:38 Відповісти
про риття окопів.. а ти?
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01.06.2023 19:40 Відповісти
я про укрытия в Киеве
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01.06.2023 19:42 Відповісти
Если их оставить открытыми,их элементарно засрут или наркоты с алконавтами облюбуют.Есть идея(чуток дороговатая,но не так чтобы очень).Электронные замки с удаленным доступом,которые получают сигнал на открытие автоматически по сигналу тревоги.
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01.06.2023 19:37 Відповісти
Єрмачня як завжди - хотіли відібрати в Кличка повноваження, а ось тепер сховища - це відповідальність єрмачні...
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01.06.2023 19:38 Відповісти
Это укрытие? Ну даже не смешно
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01.06.2023 19:42 Відповісти
Fucking horror 😤
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01.06.2023 19:43 Відповісти
не ругайся
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01.06.2023 19:47 Відповісти
Sorry
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01.06.2023 20:18 Відповісти
sorry говорят когда уже сделали гадость , а excuse когда собираются сделать гадость
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01.06.2023 20:22 Відповісти
I'll leave it up to the experts in English
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01.06.2023 21:12 Відповісти
Still, I'm fucking sorry.
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01.06.2023 21:14 Відповісти
Михеил Саакашвили снова стал отцом
32-летняя депутат Елизавета Ясько объявила, что стала мамой.
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01.06.2023 19:51 Відповісти
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01.06.2023 20:14 Відповісти
учитывая, что он уже пару лет как в тюрьме сидит, новость смешная))
кто же папаша?
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01.06.2023 20:49 Відповісти
в тюрмі теж дають побачення
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01.06.2023 22:31 Відповісти
Укриття замкнено, а ключ в жеку на якійсь там вулиці.
Ще напишіть "звертатись з 8.00 до 15.00"
Довбоє....зм!
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01.06.2023 20:21 Відповісти
обратил внимание на название улиц - бажова (сказочник руснявых). пожарского ("герой кацапии"). разве это не личинки русни? когда уже этих людоедов уберут с названия улиц Украины??? где улицы наших героев?
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01.06.2023 20:27 Відповісти
перейменовують багато, може таблички ще не змінили
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01.06.2023 22:34 Відповісти
Можно обвинять в заперти бомбоубежищ , только тогда если перед первыми прилетам ракет или "мопедов" было( после начала войны) распоряжение об свободном доступе в неё. Вовремя воздушной тревоги ....... бегать по квартирам за ключами нету времени.
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01.06.2023 20:42 Відповісти
жертв жаль и все такое
НО.
уже полтора года войны и можно уже знать, что если ракетная угроза с севера и летит баллистика - времени максимум 5 минут - чисто выйти в коридор своей квартиры, не больше. Эти люди могли погибнуть и по пути в бомбоубежище.
только если атака в Каспия - времени полчаса - минут 40,достаточно чтобы дойти до убежища.
Если бы эти люди оставались дома между 2 стен - остались бы живы.
ну, если не живут на верхних этажах конечно.
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01.06.2023 20:48 Відповісти
А як пояснити те, що укриття, якими користувались рік тому, раптом щезли з офіційної мапи укриттів ( бувші вул. Чигоріна та Раєвського)? А як альтернатива, пропонується укриття на Іоана Павла ІІ, 16, в яке навіть зайти страшно?
У цих людей був цілий рік, щоб хоч щось зробити для безпеки мешканців Києва. З того що я бачу, то це просто елементарне шкідництво у виконанні міської влади. За такі речі у тридцяті-сорокові роки минулого століття просто розстрілювали. Не зважаючи на ранги
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01.06.2023 20:57 Відповісти
потому что бомжи, наркоманы и прочая мерзость . неужели непонятно?
но проблему надо было как то решать, а не заниматься вредительством
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01.06.2023 22:11 Відповісти
 
 