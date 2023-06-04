Вночі з-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло дворічної дівчинки, - ОВА . ФОТОрепортаж

Ввечері 3 червня війська РФ вдарили по Підгородненській громаді, що у передмісті Дніпра. Постраждали 22 людини, з них 5 - діти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося два рочки. Щирі співчуття рідним... Постраждали 22 людини, з них 5 - діти.

Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи",- йдеться в повідомленні.





В небі над областю захисники з ПвК "Схід" збили 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, "Шахед".







Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по передмістю Дніпра: кількість постраждалих зросла до 20, серед них 5 дітей. Стан трьох хлопців важкий. Під завалами шукають дитину, - ОВА