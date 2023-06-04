Вночі з-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло дворічної дівчинки, - ОВА . ФОТОрепортаж
Ввечері 3 червня війська РФ вдарили по Підгородненській громаді, що у передмісті Дніпра. Постраждали 22 людини, з них 5 - діти.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося два рочки. Щирі співчуття рідним... Постраждали 22 людини, з них 5 - діти.
Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи",- йдеться в повідомленні.
В небі над областю захисники з ПвК "Схід" збили 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, "Шахед".
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только трепаться по зомбоящику умеет балабол
https://youtu.be/lePd8GqcPmU