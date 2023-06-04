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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Вночі з-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло дворічної дівчинки, - ОВА . ФОТОрепортаж

Ввечері 3 червня війська РФ вдарили по Підгородненській громаді, що у передмісті Дніпра. Постраждали 22 людини, з них 5 - діти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося два рочки. Щирі співчуття рідним... Постраждали 22 людини, з них 5 - діти.

Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи",- йдеться в повідомленні.

Вночі з-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло дворічної дівчинки, - ОВА  01
Вночі з-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло дворічної дівчинки, - ОВА  02

В небі над областю захисники з ПвК "Схід" збили 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, "Шахед".

Вночі з-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло дворічної дівчинки, - ОВА  03
Вночі з-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло дворічної дівчинки, - ОВА  04
Вночі з-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло дворічної дівчинки, - ОВА  05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по передмістю Дніпра: кількість постраждалих зросла до 20, серед них 5 дітей. Стан трьох хлопців важкий. Під завалами шукають дитину, - ОВА

Автор: 

Дніпро (3274) обстріл (28523) Дніпропетровська область (3729)


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Топ коментарі
+19
Білгородська народна республіка має бути стерта з лиця землі
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04.06.2023 08:01
+19
Брянськ також бо атакували звідти
Вічна Пам'ять загиблим.
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04.06.2023 08:11
+19
Горіти у Вогні ВСІМ кацапським кацапам! Царство Небесне дівчинці...
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04.06.2023 08:17
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Білгородська народна республіка має бути стерта з лиця землі
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04.06.2023 08:01 Відповісти
Эх, эти слакие неосуществимые и непозволительные для нас мечты
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04.06.2023 08:09 Відповісти
"непозволительные"??? ******* кацапська краснобока
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04.06.2023 11:53 Відповісти
Кто это такие "мы"? Кстати её сам пуйло вместе с вагнеровцами и сотрёт, только слегка подтолкнуть, что и происходит. Гениально ящетаю. Шебекинский и Гайворонский районы с карты рашки уже мжно вычёркивать как экономические субъекты.
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05.06.2023 01:57 Відповісти
Брянськ також бо атакували звідти
Вічна Пам'ять загиблим.
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04.06.2023 08:11 Відповісти
Как говорят месть должна подаваться холодным блюдом.
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04.06.2023 13:14 Відповісти
Горіти у Вогні ВСІМ кацапським кацапам! Царство Небесне дівчинці...
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04.06.2023 08:17 Відповісти
Скоти
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04.06.2023 08:32 Відповісти
зеленский тварь эвакуируй детей из прифронтовых районов обстрела
только трепаться по зомбоящику умеет балабол
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04.06.2023 08:39 Відповісти
зарегался сегодня чтоб высраться? с дуба упал или нет мозга на карте посмотреть где это находиться?
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04.06.2023 08:49 Відповісти
ты дебилоид зеленомордый по сути есть что ответить? днепровские пригороды обстреливают постоянно - значит детей как минимум нужно было перевезти хотя-бы в Кие
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04.06.2023 09:47 Відповісти
1 червня в Києві, внаслідок падіння уламків, загинула дитина.
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04.06.2023 11:29 Відповісти
ты дура или притворяешься? сравниваешь хрен с маслом
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04.06.2023 16:58 Відповісти
Добре, вумнік. Моя область на заході, по кількості населення співставна з містом Дніпро. Біженців більше ніж робочих місць, житло вільне проблемно знайти. Чула інформацію про Рівне, кількість населення зросла на 100тис, було 250тис, стало 350тис. Київ ******** найбільше, тільки ппо краще.
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04.06.2023 19:30 Відповісти
дура -вывези детей в Европу а сама вернись и подыхай под ракетами если так хочется - и работа в Киеве есть
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05.06.2023 01:21 Відповісти
Я в Дніпрі була 40 років тому, на екскурсії. Живу в Луцьку. Моїм дітям меншому 30, старший в Британії.
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05.06.2023 18:41 Відповісти
тогда какого хрена ты тут пишешь против эвакуации детей из под обстрелов? потому что тебе безопасных мест в Луцке не хватает?
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06.06.2023 02:13 Відповісти
шо значить "евакуюй?"а бєлгородське **** куди розміщати? наша шобла вже уявляє, які вони будуть красіві в очах міравой обчественнасті
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04.06.2023 15:06 Відповісти
почему люди с детьми не перемещаются по дальше от зоны поражения снарядами? вы что совсем не любите своих детей родных или отупели от зеленой лапши?
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04.06.2023 08:42 Відповісти
путін **** щоб ти здох і твої діти ,а також побажаю що б здохли вся твоя злочина кліка і їхні сім ї ,смерть рашиським окупантам ,смерть варварській росії .
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04.06.2023 09:02 Відповісти
ракеты и снаряды пуляют простые руснявые ублюдки у которых дома есть дети и жены котторые любят своего "папу"
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04.06.2023 09:50 Відповісти
Вам, проклячте, потворне кацакпйо мало зелель, які ви нахапали за довгі роки? Щоб ви всі подавилися тими землями. Там і наші українські - Вороніж, Курськ, Білгород, Ростов на Дону, Кубань, навіть частина Каспійського моря. На цей раз нація українців-козаків об'єдналася і засуне вам цю землю в ненажерлу пащеку. Прийшли вони визволяти свою землю, які еніби нам, сіфілітік олігарх члєнін дав в аренду. Не було членіна, а Русь-Україна була тисячі років, а ваші московити, дике і ненежерле племя землі - то смердючі болота біля москви, решту ви просто захопили, а народ, який там був знищили. Горіти вам всім в пеклі!!!
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04.06.2023 09:39 Відповісти
Бажаю КОЖНОМУ мацкалю від малого до старого палати у пеклі ще при житті!!!
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04.06.2023 09:43 Відповісти
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04.06.2023 10:13 Відповісти
Нацизм приходить і вже прийшов.
https://youtu.be/lePd8GqcPmU
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04.06.2023 14:28 Відповісти
 
 