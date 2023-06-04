За добу окупанти вдарили по Запорізькій області майже 90 разів, є руйнування, - ОВА . ФОТО
Минулої доби під ворожим вогнем опинилися 22 населені пункти Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог здійснив 89 обстрілів 22 населених пунктів: двічі з авіації та двічі з БПЛА, вісім ударів РСЗВ та 77 артобстрілів. Під вогнем опинилися Гуляйполе, Оріхів, Полтавка, Чарівне, Темирівка, Чарівне, Кам'янське, Степове та інші прифронтові села", - йдеться в повідомленні.
Без постраждалих, внаслідок ворожих обстрілів додалося ще 16 зруйнованих об'єктів: будинки, квартири, майно людей та комунікації.
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