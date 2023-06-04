Удар по передмістю Дніпра: вночі з-під завалів будинку врятували чотирьох людей. ФОТОрепортаж

Увечері, 3 червня, росіяни вдарили між двома двоповерховими житловими будинками у Підгородненській громаді на Дніпропетровщині: загинула дитина, ще 22 особи зазнали поранень.

Про це повідомляє пресцентр МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ДСНС локалізували займання та почали роботи з розбору завалів, під якими перебували дорослі та діти. Вночі рятувальники врятували чотирьох людей, трьох чоловіків та жінку. На жаль, з-під завалів дістали тіло дворічної дівчинки, яку вбила російська ракета", - йдеться в повідомленні.

Загалом постраждали 22 людини, з них 5 — діти.

Внаслідок обстрілу пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи. Також була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу, який знаходиться неподалік місця влучання ворожої ракети.

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