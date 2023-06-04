УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13244 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
2 241 1

Удар по передмістю Дніпра: вночі з-під завалів будинку врятували чотирьох людей. ФОТОрепортаж

Увечері, 3 червня, росіяни вдарили між двома двоповерховими житловими будинками у Підгородненській громаді на Дніпропетровщині: загинула дитина, ще 22 особи зазнали поранень.

Про це повідомляє пресцентр МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ДСНС локалізували займання та почали роботи з розбору завалів, під якими перебували дорослі та діти. Вночі рятувальники врятували чотирьох людей, трьох чоловіків та жінку. На жаль, з-під завалів дістали тіло дворічної дівчинки, яку вбила російська ракета", - йдеться в повідомленні.

Загалом постраждали 22 людини, з них 5 — діти.

Внаслідок обстрілу пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи. Також була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу, який знаходиться неподалік місця влучання ворожої ракети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі з-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло дворічної дівчинки, - ОВА . ФОТОрепортаж

Удар по передмістю Дніпра: вночі з-під завалів будинку врятували чотирьох людей 01
Удар по передмістю Дніпра: вночі з-під завалів будинку врятували чотирьох людей 02
Удар по передмістю Дніпра: вночі з-під завалів будинку врятували чотирьох людей 03
Удар по передмістю Дніпра: вночі з-під завалів будинку врятували чотирьох людей 04
Удар по передмістю Дніпра: вночі з-під завалів будинку врятували чотирьох людей 05
Удар по передмістю Дніпра: вночі з-під завалів будинку врятували чотирьох людей 06
Удар по передмістю Дніпра: вночі з-під завалів будинку врятували чотирьох людей 07
Удар по передмістю Дніпра: вночі з-під завалів будинку врятували чотирьох людей 08
Удар по передмістю Дніпра: вночі з-під завалів будинку врятували чотирьох людей 09

Автор: 

Дніпро (3274) обстріл (28486)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На фото дістають не людей, а кацапських терористів. Мабуть попали в казарму.
показати весь коментар
04.06.2023 13:09 Відповісти
 
 