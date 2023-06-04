Наслідки ворожого удару по передмістю Дніпра: загинула 2-річна дитина, 22 людини поранені. Пошкоджено будинки, рятувальний підрозділ, магазини та газопровід. ФОТОрепортаж

Ввечері 3 червня 2023 року окупанти завдали удару по Підгородненській громаді Дніпровського району. Внаслідок обстрілу загинула 2-річна дитина, ще 22 людини поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ворожа ракета влучила між двома двоповерховими житловими будинками.

Станом на теперішній час відомо про загиблу 2-річну дитину. Поранено 22 людини, серед них п’ятеро - діти віком від 6 до 17 років.

Пошкоджено понад 10 приватних будинків, рятувальний підрозділ, автомобілі містян, магазини та газопровід.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).











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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.

Раніше в МВС заявили, що вночі з-під завалів будинку врятували чотирьох людей. За даними ОВА, вночі з-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло дворічної дівчинки.

3 червня Цензор.НЕТ писав, що росіяни вдарили по передмістю Дніпра. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 20, серед них 5 дітей. Стан трьох хлопців важкий.