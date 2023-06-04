Доба на Донеччині: обстріли 7 громад області, 4 особи загинули, - ОВА . ФОТОрепортаж
Напередодні ввечері росіяни обстріляли з Ураганів Гірник Курахівської громади - 1 людина загинула, 7 поранено. Серед поранених - двоє дітей. Під обстріл потрапила територія підприємства у Слов’янській громаді.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Минулої доби ворог обстріляв Велику Новосілку, в Уманському Очеретинської громади пошкоджено будинок і сільгосптехніку.
Внаслідок ворожих обстрілів у Нью-Йорку загинули 2 людини. У Часовому Ярі пошкоджено 3 приватні будинки та багатоповерхівку. У Званівці пошкоджено будинок, у Переїзному - адмінбудівлю.
Всього за добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини, поранили ще 8.
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